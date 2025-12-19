דני: "אין לי מילים", בארה"ב הודו: "גבולי מאוד"

איזו דרמה במשחק של פורטלנד. דמאר דרוזן גרר הארכה ואף כבר חשב שניצח את המשחק ארבע שניות לסיום, אבל אז דני אבדיה דהר ממגרש שלם, הבאזר נשמע וכבר שחקני סקרמנטו חגגו, אך לפתע שופט אחד החליט שהייתה עבירה על הישראלי, נבדק האם לפני שנגמר הזמן ואכן דני קלע את שתי הזריקות כשנותרו 1.5 שניות כדי לתת 133:134 לקבוצתו.

אבדיה הבריק פעם נוספת והוכיח שמקומו באולסטאר, כשקלע 35 נקודות לצד חמישה ריבאונדים, חמישה אסיסטים וחטיפה אחת. דני קלע 12 מ-19 מהשדה, 1 מ-5 מעבר לקשת, 10 מ-12 מקו העונשין כולל שתי הזריקות הדרמטיות שהכריעו את המשחק מהקו והוא גם רשם חמישה איבודים, בעוד משחק ענק שלו העונה.

זו הפעם השמינית שדני אבדיה קולע 30 נקודות ומעלה. הישראלי מדורג במקום הרביעי בתולדות פורטלנד במשחקים עם 35 נק’ ומעלה, לצד חמישה אסיסטים וריבאונדים ומעלה, האחרים? סי ג’יי מקולום, דמיאן לילארד וקלייד דרקסלר. אגב, לא מעט תהיות עלו על המלך, שהוגדר כבר כמעורר מחלקות. “גבולי מאוד”, צייץ כתב ESPN אנתוני סלטאר.

דני אבדיה מגיע עד הטבעת (רויטרס)

דני אבדיה דיבר בסיום: “אני כבר לא יודע, אין לי מילים כרגע. זה לא היה הכי יפה, אבל לפעמים צריך לנצח ככה. זה חלק מהמשחק, חלק מכדורסל, היה אפשר להישבר אחרי שדרוזן השווה, אבל המשכנו לשחק, הזזנו את הכדור וניצחנו. ניצחון זה ניצחון, אנחנו מנסים להישאר צנועים ולהשתפר, יש פה חבר’ה נהדרים וצוות אימון נהדר, ממשיכים קדימה. אני נהנה ומנסה לעשות את הדבר הנכון, אני אוהב את כולם פה ואני רוצה שיצליחו, רוצה שיקלעו, שיהיו הגרסה הכי טובה של עצמם, בסוף זה הכל על ניצחון וקבוצתיות וזהו”.