כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%2613-275523דטרויט פיסטונס
70%2221-237820ניו יורק ניקס
62%2426-249021פילדלפיה 76'
59%2424-257922בוסטון סלטיקס
57%2642-266823טורונטו ראפטורס
55%2581-263022מיאמי היט
54%2828-284224אטלנטה הוקס
54%2791-282424קליבלנד קאבלירס
48%2432-245921אורלנדו מג'יק
45%2653-259022שיקגו בולס
38%2820-269524מילווקי באקס
35%2687-265323שארלוט הורנטס
27%2551-242522ברוקלין נטס
22%2758-254623אינדיאנה פייסרס
14%2640-235821וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2229-256321אוקלהומה ת'אנדר
82%2560-278222דנבר נאגטס
71%2467-248121לוס אנג'לס לייקרס
70%2241-244420יוסטון רוקטס
70%2288-238620סן אנטוניו ספרס
65%2659-274623מינסוטה טימברוולבס
55%2505-253122פיניקס סאנס
50%2687-275024גולדן סטייט ווריורס
43%2654-261423ממפיס גריזליס
42%2773-269624דאלאס מאבריקס
41%2778-267722יוטה ג'אז
39%2817-275323פורטלנד בלייזרס
26%2820-258523סקרמנטו קינגס
25%2949-274524ניו אורלינס פליקנס
17%2662-251123לוס אנג'לס קליפרס

דני: "אין לי מילים", בארה"ב הודו: "גבולי מאוד"

הכוכב נכנס לרביעייה יוקרתית במדי פורטלנד כשקלע 35 נק' עם שתי זריקות העונשין הדרמטיות על הקינגס: "לפעמים צריך לנצח ככה". מחלוקת לגבי העבירה

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

איזו דרמה במשחק של פורטלנד. דמאר דרוזן גרר הארכה ואף כבר חשב שניצח את המשחק ארבע שניות לסיום, אבל אז דני אבדיה דהר ממגרש שלם, הבאזר נשמע וכבר שחקני סקרמנטו חגגו, אך לפתע שופט אחד החליט שהייתה עבירה על הישראלי, נבדק האם לפני שנגמר הזמן ואכן דני קלע את שתי הזריקות כשנותרו 1.5 שניות כדי לתת 133:134 לקבוצתו.

אבדיה הבריק פעם נוספת והוכיח שמקומו באולסטאר, כשקלע 35 נקודות לצד חמישה ריבאונדים, חמישה אסיסטים וחטיפה אחת. דני קלע 12 מ-19 מהשדה, 1 מ-5 מעבר לקשת, 10 מ-12 מקו העונשין כולל שתי הזריקות הדרמטיות שהכריעו את המשחק מהקו והוא גם רשם חמישה איבודים, בעוד משחק ענק שלו העונה.

זו הפעם השמינית שדני אבדיה קולע 30 נקודות ומעלה. הישראלי מדורג במקום הרביעי בתולדות פורטלנד במשחקים עם 35 נק’ ומעלה, לצד חמישה אסיסטים וריבאונדים ומעלה, האחרים? סי ג’יי מקולום, דמיאן לילארד וקלייד דרקסלר. אגב, לא מעט תהיות עלו על המלך, שהוגדר כבר כמעורר מחלקות. “גבולי מאוד”, צייץ כתב ESPN אנתוני סלטאר.

דני אבדיה מגיע עד הטבעת (רויטרס)דני אבדיה מגיע עד הטבעת (רויטרס)

דני אבדיה דיבר בסיום: “אני כבר לא יודע, אין לי מילים כרגע. זה לא היה הכי יפה, אבל לפעמים צריך לנצח ככה. זה חלק מהמשחק, חלק מכדורסל, היה אפשר להישבר אחרי שדרוזן השווה, אבל המשכנו לשחק, הזזנו את הכדור וניצחנו. ניצחון זה ניצחון, אנחנו מנסים להישאר צנועים ולהשתפר, יש פה חבר’ה נהדרים וצוות אימון נהדר, ממשיכים קדימה. אני נהנה ומנסה לעשות את הדבר הנכון, אני אוהב את כולם פה ואני רוצה שיצליחו, רוצה שיקלעו, שיהיו הגרסה הכי טובה של עצמם, בסוף זה הכל על ניצחון וקבוצתיות וזהו”.

