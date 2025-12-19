יום שישי, 19.12.2025 שעה 09:17
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%2613-275523דטרויט פיסטונס
70%2221-237820ניו יורק ניקס
62%2426-249021פילדלפיה 76'
59%2424-257922בוסטון סלטיקס
57%2642-266823טורונטו ראפטורס
55%2581-263022מיאמי היט
54%2828-284224אטלנטה הוקס
54%2791-282424קליבלנד קאבלירס
48%2432-245921אורלנדו מג'יק
45%2653-259022שיקגו בולס
38%2820-269524מילווקי באקס
35%2687-265323שארלוט הורנטס
27%2551-242522ברוקלין נטס
22%2758-254623אינדיאנה פייסרס
14%2640-235821וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2229-256321אוקלהומה ת'אנדר
82%2560-278222דנבר נאגטס
71%2467-248121לוס אנג'לס לייקרס
70%2241-244420יוסטון רוקטס
70%2288-238620סן אנטוניו ספרס
65%2659-274623מינסוטה טימברוולבס
55%2505-253122פיניקס סאנס
50%2687-275024גולדן סטייט ווריורס
43%2654-261423ממפיס גריזליס
42%2773-269624דאלאס מאבריקס
41%2778-267722יוטה ג'אז
39%2817-275323פורטלנד בלייזרס
26%2820-258523סקרמנטו קינגס
25%2949-274524ניו אורלינס פליקנס
17%2662-251123לוס אנג'לס קליפרס

35 נק' לאבדיה, 133:134 לפורטלנד על סקרמנטו

כשברקע פתיחת ההצבעות לאולסטאר, הישראלי הוביל את הבלייזרס לניצחון בהארכה כשסחט עבירה 1.5 שניות לסיום וקלע פעמיים מהקו. השיג גם 5 ריב' ו-5 אס'

|
דני אבדיה מגיע עד הטבעת (רויטרס)
דני אבדיה מגיע עד הטבעת (רויטרס)

אחרי הזכייה של ניו יורק ניקס בגביע ה-NBA, הליגה המשיכה הלילה (בין חמישי לשישי) בחזרתה לפעילות עם משחקים נהדרים. גם פורטלנד חזרה אל הפרקט, כשמי שהמשיך ביכולת המצוינת הוא דני אבדיה, שהוביל אותה ל-133:134 דרמטי בתום הארכה על סקרמנטו עם 35 נקודות, 5 ריבאונדים ו-5 אסיסטים. זהו עוד משחק אדיר שמדגיש למה הוא צריך להיות הישראלי הראשון אי פעם שנבחר למשחק האולסטאר. זה המשחק השמיני העונה בו אבדיה קולע 30 נקודות ומעלה, וההתעלות במאני טיים הראתה לנו שוב איזה שחקן גדול צמח במדינה שלנו.

במשחק שעבר, הבלייזרס חזרו הביתה ועצרו רצף של שלושה הפסדי חוץ עם ניצחון על גולדן סטייט של סטף קרי, והלילה הם חיברו ניצחון שני ברציפות, שהעלה אותם למאזן 11:16 שלילי, מה שממקם אותם בצמוד לדאלאס בקרב על המקום העשירי במערב, שמוביל בסיום העונה הסדירה לפליי-אין.

זה לא הלך קל מבחינת פורטלנד. את הרבע הראשון היא סיימה בפיגור 40:36, ואל המחצית ירדה ביתרון של 3 נקודות. בתום הרבע השלישי היא ירדה בפיגור של נקודה, וברבע האחרון התפוצצה והגיעה כבר ליתרון של 18 נקודות הפרש, אך האורחת הצליחה לצמק לקראת הסיום. אבדיה רשם איבוד כדור משמעותי 20 שניות לסיום, ולאחר מכן קלע רק 1 מ-2 מהקו במאני טיים. גם דונובן קליגן קלע רק 1 מ-2 מהעונשין, מה שהעניק לקינגס הזדמנות להשוות, והם עשו זאת כשדמאר דרוזן שלח את המשחק להארכה עם שלשת קלאץ’ גדולה.

דמאר דרוזן. כמעט הרס את החגיגה (רויטרס)דמאר דרוזן. כמעט הרס את החגיגה (רויטרס)

בהארכה, הכוכב הישראלי כיפר על כך עם 6 נקודות חשובות, חטיפה מכריעה, ניהול משחק חכם, מנהיגות ואחריות, כשהכדור היה בידיים שלו בכל התקפה של הבלייזרס, דבר שהשתלם לבסוף למאמנו טיאגו ספליטר, זאת למרות שדמאר דרוזן וראסל ווסטברוק התעלו גם הם בצד השני בהארכה. השיא היה כשבמצב של פיגור נקודה, אבדיה סחט 1.5 שניות לסוף עבירה ודייק פעמיים מהקו בדרך לניצחון.

מלבד אבדיה, שיידון שארפ בלט אצל פורטלנד עם 26 נקודות, כאשר ג’רמי גראנט הוסיף 20, דונובן קליגן 19 ותומאני קמארה 17. בצד השני, דמאר דרוזן רשם משחק ענק עם 33 נקודות, מקסים ריינאוד השיג דאבל דאבל של 29 נקודות ו-11 ריבאונדים וראסל ווסטברוק הוסיף דאבל דאבל של 20 נקודות ו-10 אסיסטים.

מבחינת הקינגס, מדובר בהפסד רביעי ברציפות, שהוריד אותם למאזן 6:21 שלילי, כשהם במקום ה-13 במערב במאזן זהה ללוס אנג’לס קליפרס. כשברקע ההצבעה לאולסטאר נפתחה, ודני אבדיה שואף להיות שם, כפי שלדעת רבים מגיע לו. הבלייזרס יפגשו בין שבת לראשון פעם נוספת את סקרמנטו, רק שהפעם הם יתארחו אצלה, והישראלי יקווה להמשיך בכושר הנהדר שלו ולהוביל את קבוצתו לעוד ניצחון.

/* LAST / NEXT ROUNDs */