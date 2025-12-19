9 נקודות לוולף, ברוקלין נכנעה 106:95 למיאמי

ליגת ה-NBA חזרה לפעילות אחרי הגביע וכך גם ברוקלין ודני וולף, שאחרי ההצגה מול מילווקי, הפסידו הלילה (בין חמישי לשישי) 106:95 בביתם למיאמי, שניצחה אחרי רצף של חמישה הפסדים. בן שרף נותר בקבוצת הג’י ליג של הקבוצה ולא לקח חלק בהתמודדות. מבחינתו של וולף, הוא עלה ל-20 דקות מהספסל, קלע 9 נקודות (4 מ-11 מהשדה, 1 מ-4 משלוש), הוריד 5 כדורים חוזרים, מסר 2 אסיסטים, רשם 3 איבודי כדור, 2 חטיפות ומדד פלוס מינוס של -5.

הנטס שירדו למאזן 19:7 העונה, שמרו על משחק צמוד לאורך כל המשחק, כשההפרש השיא עמד על 12 בלבד לזכות ההיט. עוד זווית ישראלית: במהלך המשחק הודלקו נרות חנוכה והושמעו שירים יהודיים וישראלים, כחלק מהפנינג שנערך בברקלייס סנטר. מי שהוביל את ברוקלין היה מייקל פורטר ג'וניור עם 28 נקודות. ניק קלקסטון הוסיף דאבל דאבל של 16 נקודות ו-12 כדורים חוזרים, בעוד ייגור דיומין קלע 14 נקודות.

בצד השני, נורמן פאוול הוביל את מיאמי עם 24 נקודות, כולל סל משוגע מהחצי על הבאזר של המחצית. קליל וור הוסיף דאבל דאבל של 22 ו-12 ריבאונדים, חאימה חאקז ג'וניור קלע 19 נקודות ובאם אדבאיו הוסיף 8 נקודות ו-17 ריבאונדים. הנטס יארחו בין ראשון לשני את טורונטו ראפטורס, ונקווה שבן שרף יחזור לסגל במשחק הזה.