יום שישי, 19.12.2025 שעה 01:14
ולנסיה תגיש תלונה ליורוליג על אוהדי מכבי ת"א

אחרי ההפסד בארנה, הספרדים הודיעו כי יצרו קשר עם אנשי המפעל בקשר לקהל הצהוב: "נספק ראיות מצולמות על עלבונות גזעניים כלפי המועדון והמאמן שלנו"

|
איפה לונדברג עם הכדור (רדאד ג'בארה)
איפה לונדברג עם הכדור (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב המשיכה במומנטום הנהדר שלה אמש (חמישי) עם 82:85 על ולנסיה במסגרת היורוליג. הצהובים חגגו בארנה, אך נראה שהספרדים מנגד יצאו פחות מרוצים ואף הודיעו במהלך הלילה כי הם מתכוונים להגיש תלונה רשמית ליורוליג כנגד אוהדי הקהל הצהוב.

בהודעה הרשמית של ולנסיה נכתב: “היינו בקשר עם היורוליג לאורך כל המשחק, נגיש תלונה רשמית ונספק ראיות מצולמות בנוגע להתנהגות הלא מנומסת של אוהדי מכבי.

גישות כמו היום, עם עלבונות גזעניים וגידופים מילוליים חוזרים ונשנים כלפי המועדון וכלפי המאמן שלנו, פדרו מרטינס, וגם מניעת מתן מסיבת עיתונאים בטלוויזיה לאחר המשחק, פוגעות לא רק בתחרות אלא בספורט שלנו באופן כללי, והן בלתי מקובלות לחלוטין בזירת הכדורסל”.

אוהדי מכבי תל אביב (רדאד גאוהדי מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

בהתמודדות עצמה, החבורה של עודד קטש הובילה ביתרון דו ספרתי ברבע האחרון, אך כהרגלה היא אפשרה ליריבה לחזור, ורק החטאות רבות של הספרדים לשלוש מנעו מהמשחק ללכת להארכה וקבעו ניצחון רביעי ברציפות במפעל הבכיר ביבשת לצהובים.

