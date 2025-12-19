יום שישי, 19.12.2025 שעה 06:54
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

שער המחזור של ציגנקוב והסיוט מהקלאסיקו חזר

הסיבה שלאמין יושב במדרגות, ניקו מחמיץ פנדל בהפסד לסלטה ויגו, בלינגהאם מדליק את אלאבס, מסקראל בצ'יפ גאוני וראחים נופל על הראש: צפו בטאפאסים

|
ויקטור מוניוס לא מאמין (IMAGO)
ויקטור מוניוס לא מאמין (IMAGO)

זה כבר הפך להרגל שהליגה הספרדית מספקת לנו רגעים גדולים, משחקים מסקרנים ודרמות אדירות לצד אירועים משעשעים, שלא בהכרח היינו רואים במקום אחר. טאפאסים מסכם את האירועים המרכזיים ומציג זוויות נוספות למה שהתרחש, והפעם מסכמים את המחזור ה-16.

והפעם הטאפסים של השבוע: ציגנקוב כובש עם העקב את שער המחזור, הסיבה מדוע לאמין יושב במדרגות, ניקו מחמיץ פנדל, ג'וד מדליק את אלאבס, ראחים נופל על הראש ומסקראל בצ'יפ גאוני.

הסיוט מהקלאסיקו חזר! בארסה נושמת לרווחה

לקינוח, הסיוט מהקלאסיקו חזר: ויקטור מוניוס מאוססונה בהחמצה מוכרת נגד ברצלונה, שספק אם ישכח בזמן הקרוב, בסיכום המחזור ה-16 של הליגה הספרדית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */