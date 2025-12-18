איטודיס: לא הצלחנו לעמוד בציפיות של עצמנו

אחרי שלושה ניצחונות רצופים ביורוליג, הפועל תל אביב נעצרה מול פנאתינייקוס במשחק החוץ ביוון, כשלמרות שלושה רבעים די צמודים, נפלו האדומים מהרגליים ברבע המכריע בהפסד 93:82. מאמן הפועל, דימיטריס איטודיס, דיבר בסיום.

“אני רוצה לברך את פנאתינייקוס. זה היה משחק מעניין מאוד. פתחנו את המשחק בצורה רשלנית, העובדה שהקבוצה שלנו דחפה את פנאתינייקוס לחשוב הגנתית ולעבוד אחרת מבחינה אסטרטגית אומרת עלינו המון על הכבוד שהם נותנים לנו. אבל זה עלה לנו המון בפתיחה.

“סיימנו את המשחק עם חטיפה אחת ו-13 איבודי כדור, גם זה אומר עלינו המון. מעבר לעובדה הזו, הקבוצה שלנו מצאה את הדרך לחזור וגם לקחת את ההובלה, באווירה כזו כמו שהייתה באואקה. לצערי, העובדה שקלענו רק תשע נקודות מתוך 20 מהקו, עלתה לנו ביוקר וגרמה לנו לעבוד קשה יותר כקבוצה.

“זה אתגר עבורנו כקבוצה וכאנשים, לשחק באווירה הזו ועם לחץ כזה. לא הצלחנו לעמוד בציפיות של עצמנו, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות מאוכזבים. להפך, אנחנו נלמד את המשחק ונהפוך לטובים יותר”.