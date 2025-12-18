יום שישי, 19.12.2025 שעה 01:36
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1418-151117הפועל ת"א1
69%1332-138116ברצלונה2
65%1454-150517פנאתינייקוס3
65%1453-152117ולנסיה4
62%1260-129116פנרבחצ'ה5
59%1416-144017ריאל מדריד6
56%1341-143016מונאקו7
56%1310-136216הכוכב האדום8
56%1318-136916ז'לגיריס9
53%1260-130015אולימפיאקוס10
53%1421-142917אולימפיה מילאנו11
50%1308-129916וירטוס בולוניה12
44%1409-138316דובאי13
41%1558-151417מכבי ת"א14
38%1358-129016אנדולו אפס15
38%1415-137216באסקוניה16
38%1383-130016פרטיזן בלגרד17
31%1337-124616באיירן מינכן18
29%1578-152917פאריס19
25%1368-122516ליון וילרבאן20

פנר חגגה במילאנו, ריאל שרדה מותחן נגד פאריס

אלופת אירופה התאוששה מההפסד בבית לפנאתינייקוס עם 72:87 חד וחלק בארץ המגף, 23 נק' להורטון טאקר. הבלאנקוס ניצחו 90:95 את הצרפתים, מלאדון בלט

|
ווייד בולדווין (IMAGO)
ווייד בולדווין (IMAGO)

מחזור כפול נוסף ביורוליג יצא לו לדרך, כאשר המחזור ה-17 הוזנק לו היום (חמישי) עם ארבעה משחקים. מעבר לישראליות ששיחקו, פנרבחצ’ה חגגה אצל מילאנו בגדול עם 72:87 וריאל מדריד שרדה מותחן מול פאריס כדי לרשום ניצחון עם 90:95

מילאנו – פנרבחצ’ה 87:72

אחרי ההפסד בבית לפנאתינייקוס, אלופת אירופה התאוששה כמו שצריך עם ניצחו מוחץ בארץ המגף, ודווקא האיטלקים נכנעו אחרי שני ניצחונות ברצופים. פנר עלתה למאזן של עשרה ניצחונות ושישה הפסדים, וניצלה את ההפסדים של ולנסיה והפועל ת”א כדי להתקרב למקומות הראשונים. טאלן הורטון טאקר חגג עם 23 נקודות, בונזי קולסון כיכב גם הוא עם 20 נקודות משלו.

ריאל מדריד – פאריס 90:95

הבלאנקוס חזרו לנצח אחרי ההפסד למילאנו לאחר מותחן נגד הצרפתים, שהיו שם עד הסוף, אבל לא הצליחו לצאת עם ניצחון ורשמו בסוף הפסד שישי ברציפות במפעל היוקרתי באירופה, כשהם במקום ה-19, אחד מהמקום האחרון שם נמצאת וילרבאן. תיאו מלאדון כיכב עם 21 נקודות, אדי טבארס רשם 16 נקודות ודאנק שמועמד להטבעת העונה ללא ספק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
