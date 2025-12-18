פנר חגגה במילאנו, ריאל שרדה מותחן נגד פאריס

מחזור כפול נוסף ביורוליג יצא לו לדרך, כאשר המחזור ה-17 הוזנק לו היום (חמישי) עם ארבעה משחקים. מעבר לישראליות ששיחקו, פנרבחצ’ה חגגה אצל מילאנו בגדול עם 72:87 וריאל מדריד שרדה מותחן מול פאריס כדי לרשום ניצחון עם 90:95

מילאנו – פנרבחצ’ה 87:72

אחרי ההפסד בבית לפנאתינייקוס, אלופת אירופה התאוששה כמו שצריך עם ניצחו מוחץ בארץ המגף, ודווקא האיטלקים נכנעו אחרי שני ניצחונות ברצופים. פנר עלתה למאזן של עשרה ניצחונות ושישה הפסדים, וניצלה את ההפסדים של ולנסיה והפועל ת”א כדי להתקרב למקומות הראשונים. טאלן הורטון טאקר חגג עם 23 נקודות, בונזי קולסון כיכב גם הוא עם 20 נקודות משלו.

ריאל מדריד – פאריס 90:95

הבלאנקוס חזרו לנצח אחרי ההפסד למילאנו לאחר מותחן נגד הצרפתים, שהיו שם עד הסוף, אבל לא הצליחו לצאת עם ניצחון ורשמו בסוף הפסד שישי ברציפות במפעל היוקרתי באירופה, כשהם במקום ה-19, אחד מהמקום האחרון שם נמצאת וילרבאן. תיאו מלאדון כיכב עם 21 נקודות, אדי טבארס רשם 16 נקודות ודאנק שמועמד להטבעת העונה ללא ספק.