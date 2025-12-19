"שחקן של מאמן": רואו לא מחפש להיות הכוכב

הדיווחים על החתמתו של ג'קסון רואו בעירוני נס ציונה יצרו כותרות והעלו את רף הציפיות לקראת הגעתו. הסמול פורוורד הקנדי בן ה-28 (1.98) ששוחרר לאחרונה מגולדן סטייט, מהווה אמנם את ההחתמה היקרה בתולדות המועדון מלב המושבה, אבל מי שמצפה לראות על הפרקט דגם מוקטן של ג'ימי באטלר עלול להתאכזב.

רואו הוא בהחלט שחקן טוב מאוד שאמור להוות חיזוק משמעותי, אבל לא מדובר בכוכב על, לא בשחקן מושלם ולא בבחור שמחפש להיות באור הזרקורים. כך לפחות על פי עדויות של אנשי מקצוע שמכירים אותו מקרוב. לאורך השנים היו שהעבירו ביקורת על משחק ההגנה שלו, אבל לאור התקדמותו בשנים האחרונות סביר להניח שבליגה הישראלית הוא אמור לספק את הסחורה.

האם הסכומים שתשלם נס ציונה עבור שחקן החיזוק החדש מוצדקים? ימים יגידו. על כל פנים, עושה רושם שמדובר באישיות חיובית ובשחקן קבוצתי בעל איכויות, השאלה כיצד יתאקלם במקום החדש אליו הוא מגיע וכיצד תתפקד המערכת כולה.

ג'קסון רואו בפעולה (IMAGO)

הופיע בעיקר במועדונים צנועים

ברקורד של רואו רשום אמנם שהקבוצה האחרונה שלו הייתה גולדן סטייט ווריורס, אבל אל תחשבו שלמועדון מגיע שחקן עם אגו מנופח עם מניירות של NBA. בכלל לא, מה עוד שרוב הקריירה הוא הופיע במועדונים קטנים וצנועים.

בתקופה בה שיחק בליגת בתי הספר בתיכון במדי ווסאטץ' אקדמי ביוטה, רשם רואו ממוצעים של 15.5 נקודות, 10.2 ריבאונדים, 3.4 חטיפות ו-2.1 חסימות למשחק תוך שהשיג 71.4 אחוזים מהשדה. הוא עזר ל"טייגרס" להשיג מאזן 4:29 ונבחר לשחקן ההגנה של השנה.

בליגת הקולג'ים, במדי קאל סטייט פולרטון בה שיחק ארבע שנים (2016-2020), הגיע רואו ל-15.6 נקודות ו-7.4 ריבאונדים ב-20 משחקים. במהלך אותה תקופה הוא קלע בספרות כפולות ב-21 משחקים (הרביעי בהיסטוריה של המכללה שלו) ודורג שני בריבאונדים (811) וחסימות (113).

ג'קסון רואו (IMAGO)

כשסיים את התקופה בקולג' ולפני שהגיע לאירופה נחשב רואו למועמד ל-NBA ונאלץ לחכות עוד כמה שנים עד שהגשים את החלום. הסקאוט של הליגה הטובה בעולם, אלן לו, ציין בדו"ח אודותיו בנובמבר 2020 את העובדה שמדובר קלעי טוב מכל צידי המגרש ובשחקן חזק ואתלט מעל הממוצע, אבל יחד עם זאת הדגיש גם את חסרונותיו: "מדובר רק בקלעי ממוצע מהעונשין, שאינו בעל צעד ראשון מהיר בכדרור. הוא לא שולט בכדור בצורה אבסולוטית ומתקשה בשמירה על שחקנים מהירים ממנו".

"לא יודע להגן, משוטט במגרש כמו נשמה אבודה"

את הקריירה באירופה החל רואו ב-2020. קבוצתו הראשונה הייתה קוראל רואן, שניצלה מירידה לליגה השנייה בצרפת ב-2020/21 (סיימה במקום ה-16 מתוך 18 בליגה עם שתי יורדות). הוא הספיק לשחק בה 7 משחקים ולרשום ממוצעים של 5 נקודות (דייק ב-50 אחוז), 2 ריבאונדים, 0.3 אסיסטים, 0.3 חטיפות ו-0.3 חסימות ב-12.2 דקות, אבל בעיקר נאבק בפציעה בקרסול ובקרע במניסקוס בברכו.

הקפטן של רואן באותה תקופה, קלמנט קבאלו, אמר עליו אז בראיון לאתר הצרפתי 'לה פרוגרס': "ג'קסון בחור מאוד נחמד ומאוד מופנם. הוא עבר עונה קשה מלאת פציעות, אבל אני מאמין בהמשך הקריירה שלו".

ג'קסון רואו עושה הגנה (IMAGO)

לעומת זאת המאמן שלו באותה תקופה, ז'אן דני שולה, העביר עליו בשעתו ביקורת קשה: "אגיד את זה בצורה ברורה - אני חושב שג'קסון לא יודע איפה הוא נמצא. מצד אחד הוא יודע לקלוע, מצד שני אני לא יודע אם הוא יודע על איזה צד להגן. זה מצער. הוא בחור נחמד, אבל אנחנו לא בליגה השנייה, שם הם מביאים שחקנים כדי ללמד אותם איך משחקים כדורסל. אנחנו לא יכולים לשחק עם רוחות רפאים, זה מאוד מסובך. מה אנחנו יכולים לעשות עם רוחות רפאים? אנחנו שואלים את עצמנו שאלות על שחקנים שאמורים להיות דומיננטיים ואנחנו רואים אותם משוטטים על המגרש כמו נשמות אבודות. רואים את המבט בעיניים שלו, יש לו בעיה וזו לא בעיה של כדורסל".

מאז חלפו כמעט חמש שנים וכעת מסתייג שולה בשיחה עם ONE מהדברים שאמר בשעתו: "רואו היה רוקי כשהחתמתי אותו. ראיתי את האיכויות שלו, אבל לא קל לשחקנים להגיע מארצות הברית לאירופה. בצרפת משחקים הגנה שונה מאשר בקולג'ים בארה"ב. ג'קסון סבל מפציעות וזו הייתה הסיבה שהוא לא הצליח. הוא היה צריך להתאקלם וזה היה הניסיון הראשון שלו. למרות זאת ידעתי שהוא יכול להצליח ולעשות הרבה דברים במגרש. ראיתי גם שמאז הוא התקדם. עבר המון זמן, הוא צבר ניסיון ואין שום סיבה שלא יצליח בליגה בישראל. והוא באמת בחור טוב".

ב-2021/22 זכה רואו באליפות שבדיה עם נורשפינג דולפינס, בה שיחק ב-28 משחקים ורשם ממוצעים של 16.5 נקודות ו-7.2 ריבאונדים תוך שהשיג ספרות כפולות בחמישה משחקים (קלע 20 נקודות ומעלה ב-11 משחקים). כעבור עונה חזר לארצו והגיע עם אוטווה בלאקג'קס לחצי גמר הפלייאוף המזרחי בליגה הקנדית (הופיע ב-28 משחקים), תוך שרשם 9.4 נקודות, 6.2 ריבאונדים, 1.7 אסיסטים, 0.6 חטיפות ו-1.1 חסימות ב-24.8 דקות למשחק.

ג'קסון רואו מול לברון ג'יימס (IMAGO)

"צרכי הקבוצה בעדיפות ראשונה אצלו"

ביולי 2022 הצטרף רואו למדי ביירות', שסיימה את 2022/23 במקום האחרון בליגה הגרמנית וירדה לליגה השנייה. ב-31 משחקים בבונדסליגה הוא רשם ממוצעים של 10.8 נקודות, 5.3 ריבאונדים, 2.2 אסיסטים, 1.2 חטיפות ו-0.8 חסימות ב-27.1 דקות.

מאמנו של רואו במרבית אותה עונה, לארס מאסל (פוטר בפברואר 2023) זוכר אותו לטובה, ממשיך לשמור איתו על קשר ואף ניסה לצרפו לריזן לודביגסבורג אותה אימן בעונה שעברה. רואו סירב להצעה מכיוון שהעדיף להישאר בארה"ב.

"ג'קסון שחקן קבוצתי שהיה טוב בשבילנו", נזכר המאמן הגרמני. "הוא שחקן של מאמן שתמיד מנסה להבין את המערכת ולהתאים את עצמו אליה. תמיד הוא מנסה לעשות את מה שהקבוצה צריכה ושם את צרכיה בעדיפות ראשונה לפני הצרכים שלו. בגלל זה כולם הסתדרו איתו. ג'קסון הוא גם פייטר, שחקן שנלחם. הפתיע אותי לגלות עד כמה הוא חזק. תמיד רצה להבין מה דרוש כדי שתהיה לו קריירה טובה".

לדעת כולם רואו נחשב לבחור חיובי ומאסל מחזק את הטענה הזו: "ג'קסון בחור טוב ומאוד חיבבתי אותו. הוא טיפוס חברותי, תמיד אפשר לדבר איתו ולתקן לו טעויות. בגלל זה היה תענוג לאמן אותו".

"היה תענוג לאמן אותו". ג'קסון רואו (IMAGO)

לדברי מאסל, לא רק שהחיזוק של נס ציונה לא יגיע עם אגו, הוא בכלל לא מחשיב את עצמו לכוכב: "ג'קסון מהווה חוליה טובה ורואה את עצמו כחלק מקבוצה. הוא לא מחפש להיות הכוכב, אלא יביא לקבוצה את מה שצריך כדי לנצח כמו ריבאונדים ומשחק הגנה. הוא יכול לקלוע ולהביא את הערך המוסף. האם יעשה את ההבדל עבור נס ציונה? יהיה מעניין לראות. אני חושב שהוא יכול לעשות את זה. אם לקבוצה חסר משהו הוא יכול לספק את זה".

מאסל דוחה את דברי הביקורת על משחק ההגנה של רואו: "בשבילי הוא יכול היה לשחק בעמדות 4 ו-5, כי יש לו ידיים ארוכות. הוא חזק מאוד ויכול גם להתמודד בפוסט אפ נגד יריבים גבוהים. עבורי הדבר החשוב ביותר היה שהוא יכול לשחק בתוך מערכת ולמלא את תפקידו בהגנה. זה מה שעשה אותו מיוחד עבורנו. אני לא יודע אם יש לו מגרעות בהגנה, אבל חושב שהוא יכול לשמור על גבוהים. זה יהיה אתגר גם עבורו. מרגש מאוד לראות איך הוא פיתח בשנים האחרונות את עבודת הרגליים שלו והפך למהיר יותר".

לאחר התקופה בגרמניה חזר רואו לאוטווה, הופיע בה ב-18 משחקים נוספים ורשם ממוצעים של 15.3 נקודות, 6.6 ריבאונדים, 1.9 אסיסטים, 0.6 חטיפות ו-0.4 חסימות ב-27.7 דקות.

ג'קסון רואו נכנס לצבע (IMAGO)

פרח אצל הבן של סטיב קר

ב-2023/24 שיחק רואו בסנטה קרוס ווריורס מליגת הפיתוח של ה-NBA, קבוצת הבת של גולדן סטייט ווריורס בהדרכתו של ניק קר, בנו של מאמן הווריורס (ועוזרו כיום) סטיב קר. ב-49 משחקים הציג רואו לא מעט הופעות מרשימות, עזר לקבוצה לעלות לפלייאוף ורשם ממוצעים של 12.4 נקודות, 6.3 ריבאונדים, 2.2 אסיסטים, 1.1 חסימות ו-1.2 חטיפות ב-30 דקות למשחק. במאי 2024 חתם בסקרבורו שוטינג סטארס מהליגה הקנדית, הופיע בה בתשעה משחקים ורשם 14.9 נקודות, 7.7 ריבאונדים, 2.9 אסיסטים, 1.8 חטיפות ו-0.6 חסימות ב-30.3 דקות למשחק.

ב-2024 שיחק רואו בליגת הקיץ במדי גולדן סטייט ווריורס, חתם בה על חוזה אבל שוחרר באוקטובר אחרי שהספיק להופיע בשישה משחקים ולרשום 3.7 נקודות ב-8.7 דקות משחק. הוא חזר לסנטה קרוס והמשיך להרשים בשורותיה. בקבוצה זוכרים היטב תקופה מצוינת שלו בה קלע 30 נקודות (דייק ב-65 אחוז) וקלט 8 ריבאונדים מול סן דייגו ואחר כך הפציץ 33 נקודות (72 אחוז) ו-9 ריבאונדים מול סולט לייק סיטי.

סטיב קר (IMAGO)

כל זה עזר לרואו למשוך את העין של אנשי הווריורס ובינואר 2025 חתם בה על חוזה לשנתיים. סטיב קר חיפש אז שחקנים שיעזרו לסטף קרי והחליט לתת לו צ'אנס. קטעי הווידאו שפורסמו ברשתות החברתיות, בהם נראים קר, קרי, דריימונד גרין ויתר כוכבי הקבוצה פונים לרואו על מנת שידבר והוא מתחמק בביישנות מעידים על ההערכה כלפיו.

יחד עם זאת, העובדה שמיעט לשחק בליגה הטובה בעולם מעידה על כך שמדובר בשחקן טוב בהחלט עבור הרמה האירופית, אבל לא כזה שמתעלה לרמה הגבוהה ביותר בעולם. העונה הוא לא רשם הופעות בליגת ה-NBA ושוחרר כאמור בתחילת חודש דצמבר. במקביל הוא הופיע העונה גם בליגת הפיתוח ורשם 13.4 נקודות בממוצע, 8.4 ריבאונדים, 2.2 אסיסטים ו-1.4 חטיפות ודייק ב-45.6 אחוז מהשדה.

רואו שוחרר מגולדן סטייט ווריורס אחרי שהספיק לשחק בה בסך הכל שישה משחקים (52 דקות) בהם רשם בממוצע 2.8 נקודות ו-2 ריבאונדים למשחק. באתר 'בלו מאן הופ' נכתב שההחלטה להיפרד ממנו הייתה צפויה: "הרבה אוהדים הופתעו מההחלטה להעדיף אותו על פני אל ג'יי קרייר, אבל להנהלה לא לקח הרבה זמן לתקן את הטעות הזו. ההחלטה לשחרר אותו לא הפתיעה למרות שהיא אכזרית, מכיוון שהוא קיבל מעט הזדמנויות".

סטף קרי (רויטרס)

"המסע ב-NBA היה בלתי ייאמן", סיפר רואו באחד הראיונות שהעניק. "אתה רואה קבוצה מנצחת עם שחקנים כמו סטף קרי ודריימונד גרין ורוצה להיות חלק מזה. כשחקן משלים אתה לא מקבל הרבה דקות, ופתאום לרדת לשחק 38 דקות עם סנטה קרוס זה משהו שעזר לי לפתח את המשחק שלי".

אחרי התקופה בגולדן סטייט אמור רואו לשדרג את נס ציונה. מאסל משוכנע שהוא יצליח אחרי שהתקדם בשנים האחרונות: "בארה"ב ובקנדה ג'קסון שיחק בעמדה אחרת מאשר באירופה, אז קשה לומר איך הוא התפתח שם. הוא שיחק בעמדה 3 וזה שונה. הוא יכול לשחק במספר עמדות וזה נהדר. הוא יעזור לקבוצה החדשה שלו. אני לא הייתי רוצה להפעיל עליו לחץ ולצפות ממנו שיהיה הכוכב, אבל הוא יכול לעשות את זה ולהשפיע לטובה".