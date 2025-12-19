ברק בכר תרגל שלושה בלמים, כולם שמאליים

בהנחה שברק בכר יחליט מחר (שבת) או לכל המאוחר באימון המסכם ביום ראשון להמשיך ולתרגל את קו ההגנה שתרגל אתמול לקראת בית"ר ירושלים ואשר כולל את שלושת הבלמים, שון גולדברג בלם מרכזי, ינון פיינגזיכט בלם שמאל וליסב עיסאת בלם ימין כאשר על הקווים יהיו קני סייף מצד אחד ופייר קורנו מצד שמאל הרי שהמכנה המשותף של כל אותם שחקנים שכולם שמאלים.

מדובר במשהו שקשה לזכור מתי היה בפעם האחרונה בחיפה או בכל קבוצה אחרת בארץ, אם בכלל. בכל מקרה, בכר יצטרך עוד לקבל החלטה לגבי המערך הסופי שיעלה כאשר יש לו גם אפשרות להחליף בקו 5 את קני סייף בצד ימין ולהציב במקומו את דולב חזיזה או סוף פודגוראנו שחוזר לסגל אחרי מספר משחקים שישב בחוץ.

מי שימצא את עצמו בחוץ במערך של שלושה בלמים הוא קנג’י גורה שאת מקומו ימלא טריבנטה סטיוארט שישחק כחלוץ שני לצד גיא מלמד. במידה שבכר יחליט ללכת על קו ארבע שחקני הגנה האופציה הראשונה בקו ימין תהיה של זוהר זסנו, שעד כה לא שיחק ומחכה להזדמנות שלו. בקו של 4 שחקני הגנה מקומו של קני סייף בכנף ימין יהיה מובטח. בכל מקרה בקישור לא יהיו הפתעות כאשר מקומם של עלי מוחמד, איתן אזולאי ומיכאל אוחנה מובטח.

ברק בכר (עמרי שטיין)

אחד השחקנים שיהיה מחוץ לסגל בגלל פציעה הוא ג’ורג’ה יובאנוביץ’ שמהווה עד כה תעלומה. יובאנוביץ' בלי קשר לפציעה רחוק מלהיות אותו שחקן ששיחק בארץ במדי מכבי ת"א וכנראה שהשנתיים הפחות מוצלחות שהיו לו בחו"ל עושות את שלהן. בחיפה רק יכולים להתנחם בכך שהחלוץ הוחתם עד תום העונה ולא מעבר לכך כאשר אופציית הרכישה שייכת למכבי חפה שמן הסתם לא תממש אותה.