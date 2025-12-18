יום חמישי, 18.12.2025 שעה 23:54
כדורגל עולמי  >> סופר קאפ איטלקי
סופר קאפ איטלקי 25-26
00-21נאפולי1
00-00אינטר2
00-00בולוניה3
02-01מילאן4

נאפולי גברה 0:2 על מילאן ועלתה לגמר

הפרטנופיי הצליחו לנצח את הרוסונרי בחצי גמר הסופר קאפ האיטלקי וימתינו בגמר למנצחת בין אינטר לבולוניה. הוילון כיכב עם שער ובישול, נרס חגג ראשון

|
רסמוס הוילון חוגג עם ג'ובאני די לורנצו (IMAGO)
רסמוס הוילון חוגג עם ג'ובאני די לורנצו (IMAGO)

בזמן שהליגה האיטלקית תשוב בסוף השבוע הקרוב, ארבע קבוצות: אינטר, בולוניה, נאפולי ומילאן ישלימו את מחזור המשחקים הקרוב במועד אחר, שכן הן נמצאות בערב הסעודית כחלק מגביע הסופר קאפ. הערב (חמישי), נאפולי גברה 0:2 על מילאן והבטיחה את מקומה בגמר.

האלופה פתחה בצורה טובה יותר וסיכנה את השער כבר אחרי דקה וחצי, כשאליף אלמאס פספס את המסגרת של מייק מניאן. מחזיקת המפעל הגיבה בהתאם עם ניסיון של אלכסיס סלמאקרס, אך גם זה הלך החוצה. לבסוף, התכולים מצאו את הרשת בזכות טעות בהגנת הרוסונרי, כשרסמוס הוילון ברח לקוני דה וינטר, שלח כדור רוחב, נעזר בנגיעה לא טובה של מניאן ודויד נרס הקדים את סטרהיניה פבלוביץ’ כדי לכבוש מול שער ריק.

הלחץ מצד קבוצתו של אנטוניו קונטה רק התגבר לאחר הגול שכבשה, כשאמיר רחמני סחט הצלה גדולה מהשוער הצרפתי, רגע לפני שהמבשל בשער הראשון כבש את השני מזווית קשה אחרי מסירה אדירה של לאונרדו ספינאצולה, במה שהבטיח את המקום של הפרטנופיי בגמר. מחר, ייערך המשחק המקביל של אינטר מול בולוניה, כשרק אז ידעו התכולים את מי הם יפגשו בגמר.

