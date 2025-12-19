סגל חסר מאוד לבני ריינה מול הפועל תל אביב

בבני ריינה עוד לא השלימו עם העובדה שהקבוצה בדרך חזרה לליגה הלאומית אחרי 3 שנים. לשם כך, המאמן האדם האדיה ניסה גם אתמול באספת הקבוצה לעודד את השחקנים, ולדבר על כך ששום דבר לא גמור. האדיה אמר כי אם הקבוצה תשחק יחד ותחבר שניים-שלושה ניצחונות, אז הכל פתוח. יחד עם זאת, בקבוצה מבינים שיהיה קשה מאד לשרוד ולאסוף נקודות, בטח במשחק מחר (שבת, 15:00) מול הפועל ת”א.

ריינה תגיע להתמודדות עם סגל חסר מאוד. מוחמד שכר, שספג אדום מול סכנין, הורחק לשני משחקים, כשהראשון היה בשבוע שעבר מול מכבי חיפה והשני מחר מול הפועל ת"א. איהב גנאים ספג צהוב חמישי וגם הוא יהיה בחוץ, כשגם הבלם אלקסה פיץ' מורחק וייעדר גם הוא. מי שעשוי לחזור לסגל אחרי מספר משחקים בחוץ הוא עיאד חבשי.

אדהם האדיה (חג'אג' רחאל)

איאד חלאילי התאושש מהפציעה מול מכבי חיפה, כשהשוער הוותיק גד עמוס ימשיך לשבת על ספסל המחליפים לטובת ליאור גליקיך. אנטוניו ספר טרם שב לארץ ונראה שהפציעה הארוכה שלו תרמה להתדרדרות הקבוצה בטבלה. הבעלים סעיד בסול הגיע לאימון אתמול ולא שוחח עם השחקנים.

ההרכב המשוער: ליאור גליקיך, איאד חלאילי, ג'וניור פיוס, מילאדין סטיבאנוביץ', עבדאאל ג'אבר, עמנואל בנדה, סער פדידה, עילי אלמקייס, זה טורבו, אוסו קוובנה ואסיל כנאני.