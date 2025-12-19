חטואל יתחיל בספסל, אראל יערוך שינוי אחד ב-11

"הפסד מול הפועל ירושלים יחזיר אותנו שוב אחורה בזמן שניצחון יכול להביא לשקט". זה היה המסר של מאמן הפועל חיפה, גל אראל, לקראת משחקה של הקבוצה מחר (שבת, 17:30) בטדי מול הפועל ירושלים.

עד כמה בהפועל חיפה לוקחים ברצינות את המשחק תעיד העובדה שהקבוצה תצא כבר היום לבית מלון, שם תעשה את ההכנות. אצל הצפוניים יודעים היטב שכל תוצאה פרט להפסד עשויה לספק ולשמור על הסטטוס קוו מול הירושלמים, שנמצאים מתחת לקו האדום ולהם יש 4 נקודות פחות מהחיפאים.

שינוי אחד לעומת ההרכב שפתח בניצחון על עירוני טבריה מתכנן המאמן גל אראל, כאשר הקפטן הוותיק דור מלול ששיחק כבר את כל התפקידים בהגנה, ישחק הפעם כבלם לצידו של ג'ורג' דיבה. מלול יחליף את ברונו רמירז הפצוע.

גל אראל (עמרי שטיין)

מי שיחזרו לסגל ולא תורגלו הם רוי נואווי ורותם חטואל, שיתחילו על הספסל. אראל מעיף את רועי זיקרי בחלק הקדמי. גם אדו ריג'יס ימשיך לקבל קרדיט בהתקפה לצידו של מלך שערי הקבוצה ג'בון איסט, מולו מתנהל מו"מ להארכת חוזהו. בקישור ימשיכו לשחק נאור סבג שכבש שער מול טבריה והיה אחד הטובים, יונתן פרבר ואופק ביטון.

ההרכב המשוער: מייקל מצ'יני, תמיר ארבל, דור מלול, ג'ורג' דיבה, גומס סאנא, נאור סבג, יונתן פרבר, אופק ביטון, רג'יס אנדו, ג'בון איסט ורועי זיקרי.