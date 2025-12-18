יום חמישי, 18.12.2025 שעה 23:28
3314-3415אינטר1
3213-2415מילאן2
3113-2215נאפולי3
308-1615רומא4
2614-1915יובנטוס5
2513-2315בולוניה6
2412-1915קומו7
2211-1715לאציו8
2119-2115ססואולו9
2122-1615אודינזה10
2018-1815קרמונזה11
1918-1915אטאלנטה12
1726-1515טורינו13
1619-1115לצ'ה14
1421-1515קליארי15
1423-1615גנואה16
1418-1015פארמה17
1222-1315ורונה18
1020-1015פיזה19
626-1215פיורנטינה20

רשמי: המפגש בין מילאן לקומו ייערך באוסטרליה

נשיא הליגה האיטלקית, אציו סימונלי, אישר כי משחק הצמרת במסגרת המחזור ה-24 של הסרייה א', יתקיים ב-8 בפברואר בפרת', רחוק מאוד מאדמת ארץ המגף

לוקה מודריץ' (IMAGO)
לוקה מודריץ' (IMAGO)

הספקות הוסרו באופן סופי: המפגש בין מילאן לקומו, במסגרת המחזור ה-24 של הליגה האיטלקית, ייערך בעיר פרת' שבאוסטרליה ב-8 בפברואר. האישור הרשמי הגיע מפי נשיא הסרייה א’, אציו סימונלי. כזכור, הסיבה המרכזית למעבר המשחק ליבשת הרחוקה טבועה בעובדה שאצטדיון הסן סירו יארח את טקס הפתיחה של אולימפיאדת החורף, ולא יהיה זמין לשתי הקבוצות.

בשיחה עם רשת "מדיהסאט", הבהיר סימונלי כי המשחק יתקיים כמתוכנן מעבר לים. "המשחק ייערך שם בהתאם ללוח הזמנים", הצהיר הנשיא. "נפגשתי עם אינפנטינו (נשיא פיפ"א) ברוח טובה. היו לנו ספקות, בעיקר בנוגע לצוות השיפוט, מאחר שהוטל עלינו להשתמש בשופטים זרים".

ניקו פאס (IMAGO)ניקו פאס (IMAGO)

סימונלי הוסיף כי פיירלואיג'י קולינה, יו"ר ועדת השופטים של פיפ"א, היה זה שסלל את הדרך לפתרון: "קולינה העניק לי ערבויות בנוגע לשופטים האסייאתים, יש לו כמה שופטים איכותיים להמליץ עליהם למשחק הזה. אנחנו נקבל את התנאי הזה, ובהמשך נסדיר את שאר הפרטים הטכניים".

