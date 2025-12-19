יום שישי, 19.12.2025 שעה 00:39
כדורגל עולמי  >> קונפרנס ליג
קונפרנס ליג 25-26
165-116שטרסבורג1
142-96ראקוב צ'נסטוחובה2
137-146א.א.ק. אתונה3
133-106ספרטה פראג4
137-136ראיו וייקאנו5
135-106שחטאר דונייצק6
133-76מיינץ7
121-76א.א.ק. לרנקה8
113-66לוזאן9
106-116קריסטל פאלאס10
108-126לך פוזנאן11
106-106סמסונספור12
107-86צליה13
107-76אלקמאר14
95-86פיורנטינה15
92-56רייקה16
94-56יגילוניה ביאלישטוק17
84-56אומוניה ניקוסיה18
87-66נואה19
88-46דריטה20
75-66קופס21
75-46שקנדיה22
710-86זרינסקי מוסטר23
79-76סיגמה אולומוץ24
78-66קראיובה25
715-76לינקולן רד אימפס26
69-96דינמו קייב27
68-86לגיה ורשה28
69-56סלובן ברטיסלבה29
511-66בריידבליק30
413-76שמרוק רוברס31
38-56האקן32
311-46האמרון ספרטנס33
27-06שלבורן34
214-36אברדין35
114-36ראפיד וינה36

נסגרה רשימת העולות לשלב הבא בקונפרנס ליג

המחזור האחרון במפעל סיפק לנו 18 משחקים במקביל שקבעו את הטבלה הסופית לשלב הליגה. פאלאס רק בפליי אין אחרי 2:2 עם קופס, שטרסבורג סיימה ראשונה

|
שחקני קריסטל פאלאס (IMAGO)
שחקני קריסטל פאלאס (IMAGO)

שלב הליגה של הקונפרנס ליג ננעל אמש (חמישי) כאשר 18 משחקים, שכללו את כל הקבוצות במפעל, התקיימו במקביל במסגרת המחזור השישי והאחרון. התוצאות מהערב הגדוש נתנו לנו את את תמונת העולות המלאה לשלב הפליי אין ושמינית הגמר. קריסטל פאלאס סיימה ב-2:2 מאכזב מול קופס והיא תאלץ לשחק בפליי אין, שטרסבורג ניצחה 1:3 את בריידבליק והבטיחה את הפסגה.

כזכור, 8 הראשונות העפילו ישירות לשמינית הגמר, בעוד 16 הקבוצות שאחריהן עלו לשלב הפליי אין המוקדם. הגרלת שלב הנוקאאוט המוקדם תתקיים ב-16 בינואר בניון, שווייץ, כשהמשחקים עצמם ישוחקו ב-19 בפברואר, כשהגומלין יתקיים שבוע לאחר מכן ב-26 בפברואר. יום לאחר שהפליי אין יסתיים, ב-27 בפברואר, תתקיים הגרלת שמינית הגמר הכוללת את מנצחי השלב המוקדם ו-8 הראשונות משלב הליגה.

שחקני שטרסבורג חוגגים העפלה (IMAGO)שחקני שטרסבורג חוגגים העפלה (IMAGO)

כל התוצאות מהמחזור השישי

סלובן ברטיסלבה – האקן 0:1

ראיו וייקאנו – דריטה 0:3

זרינסקי מוסטר – ראפיד וינה 1:1

מיינץ – סמסונספור 0:2

לגיה ורשה – לינקולן רד אימפס 1:4

א.א.ק לרנקה – שקנדיה 0:1

א.א.ק אתונה – קראיובה 2:2

אלקמאר – יגילוניה ביאלישטוק 0:0

לוזאן – פיורנטינה 0:1

אומוניה ניקוסיה – ראקוב צ’נסטוחובה 1:0

שמרוק רוברס – האמרון ספרטנס 1:3

ספרטה פראג – אברדין 0:3

שטרסבורג – בריידבליק 1:3

צליה – שלבורן 0:0

דינמו קייב – נואה 0:2

קריסטל פאלאס – קופס 2:2

שחטאר דונייצק – רייקה 0:0

סיגמה אולמוץ – לך פוזנאן 2:1

כל העולות

שמינית הגמר:
שטרסבורג
ראקוב צ’נסטוחובה
א.א.ק אתונה
ספרטה פראג
ראיו וייקאנו
שחטאר דונייצק
מיינץ
א.א.ק לרנקה

פליי אין:
לוזאן
קריסטל פאלאס
לך פוזנן
סמסונספור
צליה
אלקמאר
פיורנטינה
רייקה
יגילוניה ביאלישטוק
אומוניה ניקוסיה
נואה
דריטה
קופס
שקנדיה
זריניסקי
סיגמה אולמוץ

