יום חמישי, 18.12.2025 שעה 23:28
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

חגיגה: קרב UFC בבית הלבן ומשחקי הפטריוטים

דונלד טראמפ חשף את התכנית הגרנדיוזית לחגיגות ה-250 של ארצות הברית: אירוע לחימה חסר תקדים, טורניר אתלטיקה ארצי ומופע הזיקוקים הגדול בהיסטוריה

|
דונלד טראמפ (IMAGO)
דונלד טראמפ (IMAGO)

עולם הספורט והפוליטיקה בארה"ב כמרקחה: נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שחרר היום (חמישי) הצצה רשמית לתכניות הענק לציון שנת ה-250 להקמת המדינה שתחול ב-2026. כפי שניתן לצפות מהנשיא, האירועים משלבים שואו-טיים אמריקאי במיטבו, כאשר גולת הכותרת עבור חובבי הספורט היא ללא ספק שיתוף הפעולה עם ארגון ה-UFC.

בסרטון שהפיץ, חשף טראמפ פרטים חדשים על אירוע ה-UFC המתוכנן להתקיים בבית הלבן ב-14 ביוני - יום הדגל, המציין גם את יום הולדתו של הנשיא. האירוע, שייערך בחסות מנכ"ל הארגון וחברו הקרוב של טראמפ, דנה ווייט, צפוי לארח את הלוחמים הגדולים בתבל. "אלו יהיו האלופים הכי גדולים בעולם, כולם יילחמו באותו לילה", הצהיר הנשיא הנרגש.

גם ענף האתלטיקה יקבל במה מרכזית עם השקת "משחקי הפטריוטים" - תחרות שתימשך ארבעה ימים בסתיו 2026. התחרות תזמן לוושינגטון נציג ונציגה (תלמידי תיכון) מכל מדינה וטריטוריה בארה"ב. טראמפ, כדרכו, שלח מסר חד וברור בנוגע למדיניות המגדרית בתחרות: "אני מבטיח שלא יהיו גברים שיתחרו בספורט נשים".

נואה ליילס (IMAGO)נואה ליילס (IMAGO)

מי שינהל את האופרציה האדירה הזו הוא ארגון חוץ-מפלגתי בשם "Freedom 250", בראשותו של איש העסקים וסגן שר החוץ לשעבר, קית' קראץ'. "2026 תהיה חגיגה שלא נראתה כמותה באמריקה", סיכם.

בנוסף לאירועי הספורט והחגיגות, טראמפ אישר כי בקרוב תחל בנייתו של "שער ניצחון" וכן "גן פסלים" שיוקדש לגיבורי האומה האמריקאית. כעת, נותר רק לחכות ולראות האם דנה ווייט באמת יצליח להכניס אוקטגון למדשאה המפורסמת בעולם.

