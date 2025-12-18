גביע המדינה: קדימה צורן חגגה בשני גילים

שתי עולות לשלב הבא של משחקי גביע המדינה ביממה אחת - זה ההספק המוצלח של מחלקת הנוער של מ.ס קדימה צורן, שתזכה לנציגה בשלב שמינית גמר גביע המדינה בשנתון טרום א', ובשלב 32 הגדולות של שנתון נערים ג'. שתי הקבוצות נטלו חלק במשחקים מרתקים, רבי שערים, שהוכרעו בניצחון של הקבוצה המארחת.

טרום א': ניצחון דרמטי בתום דו קרב פנדלים ארוך

קבוצת טרום א' בהדרכתו של דני אייקיס, לה המאזן השביעי בטיבו בליגת שרון, אירחה ביום שלישי, במזג אוויר גשום וקר, למשחק גביע את הקבוצה עם המאזן הטוב בליגה זו - הפועל חיפה, שלפני שבועיים סיימה את המשחק הביתי מול מ.ס קדימה צורן בתוצאת שוויון 2:2.

במשחק שהתנהל שער שכבשה הפועל חיפה בשליש הראשון מרגלו של אופיר לוי, העניק לאורחים מהכרמל יתרון 0:1. בשליש השני מבצע אישי של אדהם ג'בארין הסתיים בשער עצמי שכבשה האורחת, שקבע שוויון 1:1 - תוצאה שנשמרה עד לסיום המשחק וגם עד לסיום ההארכה.

דו קרב הפנדלים היה ארוך, כלל תשעה סבבים, במהלכם שוער קדימה-צורן, מוחמד ג'בארין, הדף שלוש בעיטות, בעוד ששוער הפועל חיפה, אדם ברקוביץ', הדף בעיטה אחת ובעיטה נוספת מצידה של קדימה צורן פגשה את הקורה. איך זה התבטא בתוצאת הסיום? ניצחון 6:7 לזכות מ.ס קדימה צורן, שעלתה לשלב שמינית הגמר.

נציגת השרון והמאמן דני איקיס (באדיבות המועדון)

דני אייקיס שיתף בתחושותיו בסיום: “כשקיבלנו בהגרלה את הפועל חיפה, ידעתי שהולך להיות משחק מאוד קשה, נגד קבוצה מאומנת וחזקה. שתי הקבוצות מכירות טוב מאוד אחת את השנייה, לאחר שנפגשנו לפני שבועיים למשחק ליגה. המשחק עצמו היה משחק חזק , פיזי ודי שקול ברמתו, אבל בסופו של דבר הגיע לנו לעלות שלב - כי היינו הקבוצה שיותר שלטה ברוב שלבי המשחק.

“לסיום, אני רוצה להודות לכל ההורים ושחקני המועדון שבוא לעודד אותנו. המטרה שלנו היא לעלות כמה שיותר גבוה, בתקווה שנגיע למעמד המרגש באצטדיון ר"ג. יש לי קבוצה טובה מאוד עם ילדים מאוד מוכשרים, שאני מאוד מאמין בהם”.

נערים ג': המהפך הדרמטי שייצר סינדרלה

קבוצת נערים ג' בהדרכתו של המנהל המקצועי של המחלקה, יניב בן אור, מדורגת במקום השמיני בטבלת השרון. אתמול (רביעי) אירחה הקבוצה את קבוצת "צו פיוס" של מכבי עמישב פ"ת - שמדורגת במקום השישי בטבלת ארצית. שתי הקבוצות ייצרו את המשחק הדרמטי ביותר של סיבוב המשחקים.

שער שכבש איתמר אדרי בדקה ה-37 העלה את קדימה צורן ליתרון 0:1, שער זה נתן את האות לבאות - למחצית שניה גדושה באירועים ליד השערים, קצב גבוה, מהפכים וסיום דרמטי.

מכבי עמישב הצליחה לכבוש בתוך 16 דקות שלושה שערים: שער שכבש איתמר בצלאל (44) קבע שוויון 1:1, אך שער שכבש בבעיטה מ-25 מטרים לחיבורים יהלי כרמי (47) החזיר את היתרון לקבוצה המארחת. שערים שכבשו ירין לייבוביץ' (49) ואיתמר בצלאל (60) - שהשלים צמד שערים, חוללו מהפך והעלו את עמישב ליתרון 2:3.

שחקני מ.ס קדימה צורן נערים ג' (באדיבות המועדון)

בשלב הזה בן כהן, הבלם והקפטן של קדימה צורן, נכנס להילוך גבוה: שער שכבש כהן בדקה ה-67 קבע שוויון 3:3. עמוק בתוספת הזמן, בהתקפה האחרונה של המשחק, עלה בן כהן לעזרת ההתקפה בעת הגבהת כדור קרן, שהסתיימה בשער מרגלו של כהן, שהשלים צמד, חולל מהפך נוסף וקבע את תוצאת המשחק - ניצחון 3:4 לזכות קדימה צורן.

יניב בן אור אמר בסיום המשחק: "אחד המשחקים המיוחדים והמותחים, שלקחתי בהם חלק. ראיתי וידאו של היריבה, סימנתי את שחקני המטרה שלהם, שיניתי מערך, התכוננו בהתאם, סגרנו את היריבה, שמרנו בצורה הדוקה את שחקני המפתח שלהם, יצאנו להתקפות מעבר טובות - וזה עבד על הצד הטוב ביותר מבחינתנו.

מ.ס קדימה צורן נערים ג' (ליאת טלר)

“לא יודע אם אנחנו סינדרלה, אבל כשמשחקים מול קבוצה מליגה גבוהה יותר עם יומרות גבוהות, יש שואו סביב המשחק. לקחתי על עצמי את קבוצת נערים ג' במטרה לעלות ליגה. לא רואה שום מטרה אחרת. אנחנו נתחזק בינואר בעוד שני שחקנים במטרה להשתדרג בשחקנים נוספים".