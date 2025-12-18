מכבי ת"א הדליקה נר עם משפחות נפגעי 7.10

מכבי תל אביב ערכה הערב (חמישי) טקס הדלקת נר חמישי של חנוכה באצטדיון בלומפילד. המועדון המשיך במסורת שהחלה בעקבות המלחמה האחרונה ובמסגרתה הגיעו לאירוע משפחות אוהדים שאיבדו את יקיריהם במתקפה הרצחנית ב-7 באוקטובר ובמהלך הקרבות, ואוהדים שנפצעו בעת הלחימה. בנוסף גם שחקני הקבוצה, הצוות המקצועי, עובדי המועדון ונותני החסות הגיעו לטקס.

האירוע הונחה על ידי קיים בוקרא, ששירת כמ"פ בגדוד הנדסה קרבית ונפצע קשה במהלך הלחימה בעזה. בנוסף כיבד בנוכחותו גם הזמר והיוצר פיטר רוט, שביצע מספר שירים במהלך הערב המרגש.

מנכ"ל המועדון, ג'ק אנגלידיס, נשא דברים ואמר בין השאר: "בחנוכה אנחנו מדברים על אור, והיום האור מגיע מהאנשים שנמצאים כאן. מאז 7 באוקטובר ההתכנסות הזו הפכה למסורת, מסורת שהיא התכנסות של משפחה וקהילה. זוהי קהילה שנותנת כוח זה לזה, מחבקת ומחברת, מעניקה תקווה ונחמה אפילו ברגעים הקשים ביותר. כשאנו מדליקים את הנרות, אנו מתמקדים בכוח הקהילה שלנו ובעובדה שהאור מאיר את הדרך קדימה, ומאפשר לנו להמשיך לנוע קדימה. אנו אסירי תודה באמת על נוכחותכם היום ואני יודע שיחד נהיה שם אחד בשביל השני".

אירוע הדלקת נרות של מכבי ת"א

הקפטן, דור פרץ, דיבר גם הוא ואמר למשפחות ולאוהדים: "כשאנחנו עומדים יחד, תומכים זה בזה ונותנים כוח, אנחנו מזכירים לעצמנו ולסביבה שלנו מה המשמעות של ספורט. משמעות של ערכים ואחדות אמיתית. תודה לכם על שאתם חלק מהמשפחה הזו. תודה על הנתינה, על האמונה ועל ההשראה".

דור פרץ (שחר גרוס)

קיים בורקא (שחר גרוס)

ג'ק אנגלידיס (שחר גרוס)

שחקני מכבי תל אביב (שחר גרוס)

ג'ק אנגלידיס, בן מנספורד וז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

הדלקת הנר החמישי של מכבי תל אביב (שחר גרוס)

נדב בונצל על רקע תמונת אחיו עמית בונצל ז"ל (שחר גרוס)

נדב בונצל (שחר גרוס)

נדב בונצל, אחיו של סמ"ר עמית בונצל ז”ל שהיה לוחם בסיירת צנחנים, אמר: "תודה לכם על כך שהפכתם את הקשר הזה למסורת יציבה. תודה שאתם עומדים לצידנו. הלוואי שנזכה לימים של גדולה, ניצחונות, שמחה. שנדליק את הנרות לזכר מי שאיננו וגם למען מי שעדיין כאן. ושתמיד, אבל תמיד נישאר משפחה אחת, משפחה צהובה חזקה ומאוחדת".