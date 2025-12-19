"המעבר מאוד קשה, לוקח את הלחץ כמוטיבציה"

כמעט בלי רעש ובלי כותרות מוקדמות, אלון מיכאלי כובש העונה את הבמה של כדורסל המכללות ומבסס את עצמו כאחד הסיפורים היפים של הישראלים ב-NCAA. אחרי דרך שקטה בלי תוויות של כוכב ובלי הייפ מוקדם, הישראלי של קולורדו הפך בעונת הפרשמן שלו לאחת ההפתעות הנעימות ב-NCAA, שם מעמיד 10.8 נקודות, כמעט 5 ריבאונדים ב-20 דקות לערב, ותרומה משמעותית לקבוצה שמוליכה את הביג 12 עם מאזן מרשים של 10 ניצחונות והפסד אחד בלבד.

בראיון פתוח וכנה הוא מדבר על הדרך הארוכה בלי קיצורי דרך, המעבר המאתגר מארץ לארץ, ההתאקלמות בכדורסל המכללות, החיים רחוק מהבית – והחלום הגדול: ללבוש יום אחד את מדי נבחרת ישראל הבוגרת.

אלון מיכאלי בנבחרת הצעירה (פיב"א)

לפני שנתיים שלוש לא הרבה אנשים סימנו אותך, לא היית איזה פוטנציאל מגיל צעיר להגיע מאוד רחוק, והיום אתה נחשב לאחת ההפתעות הכי הכי נעימות במכללות. תספר קצת מתי הרגשת שבאמת דברים מתחילים להתחבר לך?

"אני לא זוכר זמן מסוים שדברים התחילו להתחבר לי, אני פשוט מנסה לעבוד כמה שיותר קשה כל הזמן ובכל סיטואציה שאני נמצא בה אני רוצה להפיק את המיטב. ואני שמח שעכשיו באמת דברים דברים מתחברים. היו לי גם כמה עונות בנוער ובבוגרים ועכשיו זה מתחבר. וגם בנבחרות הצעירות אז כן, אני פשוט אמשיך לעבוד קשה וטוב כדי שדברים ימשיכו לקרות".

אם אתה מסתכל היום על הקריירה הצעירה שלך עד עכשיו, מה הייתה נקודת המפנה בקריירה, מתי הרגשת שדברים מתחילים ככה ללכת לכיוון שאתה חולם עליו?

"אני לא מצליח לחשוב על נקודה אחת של מפנה. אולי בנבחרת הנוער כשהייתי צעיר יותר, שיחקתי בנבחרות כמה שנים וזאת הייתה הפעם הראשונה שהייתי משמעותי אז אולי שם הרגשתי שאני בדרך הנכונה נקרא לזה ככה".

אלון מיכאלי במדי בני הרצליה (רועי כפיר)

איך מגיעה ההזדמנות הזאת בקולורדו במכללות, איך זה יוצא לפועל? איך אתה מקבל את ההחלטה הזאת לעזוב את ישראל, חממה, משפחה ולנסות את את המזל בארצות הברית?

"זה קודם באמת מאוד קשה לעשות את המעבר המאוד גדול הזה, הבנתי שאני רוצה לשחק כדורסל מכללות בערך באמצע השנה שעברה, זה משהו שמאוד עניין אותי. הייתי רואה המון משחקים, אני רוצה כמה שיותר ללמוד את המשחק ולראות פחות או יותר את הרמה. הייתי רואה הרבה משחקי מכללות, זה מאוד עניין אותי.

אולי באמצע השנה שעברה ידעתי שזה משהו שאני אולי רוצה לעשות בעתיד. ואז בקיץ זה נהיה יותר ריאלי וקולורדו נהפכה לאופציה. אני שמח שהדברים יצאו כמו שהם יצאו, שהגעתי לפה, זה מקום מדהים, מקום מטורף. אני עובד פה מאוד טוב, משתפר אז אני שמח שזה יצא כמו שזה יצא".

"קולורדו מקום מדהים, שמח שזה יצא כמו שזה יצא" (פיב"א)

מה הדבר שהכי השתנה אצלך במעבר לכדורסל המכללות, גם ברמה הפיזית וגם ברמה המנטלית?

"קודם כל באמת, הרבה דברים שונים פה. עובדים בצורה שונה, למשל בחדר כושר. יש פה מנטלית שונה, פתאום אני גר לבד, פתאום אני רחוק מהבית ומכולם. אז קודם כל באמת המון דברים שונים. אבל אני אגיד שאצלי אני לא מרגיש שמשהו עכשיו מאוד השתנה. אני מרגיש סוג של התאמה כזאת שנוצרה.

אני בסיטואציה מאוד טובה, ויש לי פשוט חיבור כזה גם ביני לבין המקום שפשוט דברים יצאו טוב, יש התאמה. אני לא מרגיש שדברים יותר מדי השתנו, אולי התחזקתי קצת פיזית. מנטלית זה באמת שונה, המשחק הוא מאוד שונה, אתה משחק לפני כדורסל בוגרים, פתאום לחזור לשחק עכשיו עם שחקנים שהם יותר צעירים. אז כן המשחק עצמו מאוד שונה. אני פשוט משחק את המשחק שלי בביטחון ושמח שבינתיים זה עובד אחלה יחסית".

אלון מיכאלי בפעולה (פיב"א)

קולורדו זאת תוכנית כדורסל מוכרת. יש כמה שחקני NBA מאוד מוכרים ומאמנים שעברו בתוכנית הזו. אז אני מניחה שיש גם ציפיות ויש גם אולי לחץ מהקהל ומהצוות, איך אתה משתלב בתוך המערכת הזאת של קולורדו?

"אז קודם כל באמת כמו שאמרת זה מקום עצום, עם היסטוריה והמון שחקנים שעשו היסטוריה ב-NBA. אז קודם כל זה כבוד לקחת חלק בזה וכן, בכל פרויקט יש איזשהו לחץ מסוים שרוצים להגיע לתוצאות ולענות על כל הציפיות. גם אני וגם הקבוצה לוקחים את זה למקום טוב במוטיבציה, ובאים לעבוד כמה שיותר קשה ובאמת להגיע הכי רחוק שאפשר. באופן אישי אני לוקח את הלחץ למקום מאוד טוב ומצליח להשתלב פה בצורה טובה".

אם אתה מסתכל היום חודש וקצת מאז תחילת העונה, איפה אתה מרגיש עשית את הקפיצה הכי גדולה שלך במשחק, באיזה אספקט?

"אולי משחק הפוסט אפ שלי, שאני מרגיש שהוא מאוד השתפר, הגב לסל, אני מרגיש הרבה יותר בנוח בכל האזור של הצבע מלפני שהגעתי לפה".

