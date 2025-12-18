יום חמישי, 18.12.2025 שעה 22:09
ספורט אחר  >> ג'ודו

ענבל שמש ומתן קוקלייב הם אלופי ישראל בג'ודו

האליפות השנתית שהתקיימה בהיכל הספורט מטרווסט ברעננה סיפקה לנו הצצה לדור העתיד של הענף. וגם: פרידה מרגשת משירה ראשוני, טל פליקר ופיטר פלצ'יק

ענבל שמש (חגי מיכאלי)
ענבל שמש (חגי מיכאלי)

אליפות ישראל בג’ודו שהתקיימה היום (חמישי) בהיכל הספורט מטרווסט ברעננה, סיפקה הצצה לדור העתיד של הג’ודו הישראלי. בין השמות הבולטים ניתן היה למצוא את ענבל שמש, יולי מישינר, ויוסיף סימין. במהלך האליפות, נפרד הג’ודו הישראלי משירה ראשוני, טל פליקר ופיטר פלצ’יק, והודה להם על שנים של השקעה, מסירות והישגים. 

נשים

במשקל עד 48 ק”ג זכתה במדליית הזהב אלה ברלב שניצחה בגמר את אגם נוי שהסתפקה במדליית הכסף. בארד זכו רני ארגמן ומאיה סטולר.

עד 52 ק”ג: ליבי בקר  היא אלופת ישראל וסגניתה היא יהלי יהב, כשבארד זכו טליה הרני ומור ניסני.

עד 57 ק”ג: אלופת ישראל היא גיל פרי שניצחה את רומי דורי בגמר. בארד זכו מאיה ליאופולד ועדי סוקולסקי.

עד 63 ק”ג: אלופת ישראל היא ענבל שמש, במקום השני זכתה נעמה בדש. בארד זכו מאיה ליבוביץ’ והדר אלקבז.

עד 70 ק”ג: אלופת ישראל היא עדלינה נוביצקי וסגניתה היא מאיה קוגן, כשבארד זכו מאיה גושן וגאיה בר-אור.

עד 78 ק”ג: אלופת ישראל היא ליאור קנפלר, סגניתה היא ניבה רבו, ובארד זכו אלכסנדרה נסטרנקו ודריה דרוז’ינה.

במשקל מעל 78 ק”ג אלופת ישראל היא יולי מישינר שניצחה בגמר את רוני רוזנפלד. בארד זכתה תמר מגרה.

גברים

עד 60 ק”ג: אלוף ישראל הוא רועי רוזן שניצח בקרב הגמר בניקוד זהב את ליאור רפאילוב. בארד זכו בן תמרי ודן איפראימוב.

66 ק”ג: במדליית הזהב זכה מתן קוקלייב שניצח בגמר מרתק את ערן פיקס. בארד זכו נתנאל דרעי ועומר מאן.

עד 73 ק”ג: בזהב זכה עמית בובוביץ’, שניצח בגמר את בן איילון. בארד זכו אורן אהרון וטימופיי סטרצ’נקו.

עד 81 ק”ג: בתואר אלוף ישראל זכה אופיר אריה ובכסף גיא כוכב, בארד זכו אור ארגוב ואופק רחמים.

עד 90 ק”ג: רוי סיון זכה בזהב אחרי שניצח בגמר את שגב בן הרוש. ארד: ראם זילברשטיין ועומר סאלם.

עד 100 ק”ג: אלוף ישראל הוא יוסיף סימין, סגנו הוא עמית אוזן. בארד זכו גל מאור ותום ספיר.

מעל 100 ק”ג: אלוף ישראל הוא מאור קליין וסגנו הוא גיל תורן, בארד זכו שגיא חילו  ואלירן פקנאייב.

