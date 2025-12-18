עו"ד פלר: ביה"מ הבין שהמשטרה נוהגת לא כדין

העתירה של אוהדי הפועל תל אביב והאגודה לזכויות האזרח הגיעה אל משרדי בג”ץ, והיום (חמישי) התקיים הדיון, שעסק בלבישת חולצות המחאה של הקהל האדום וסמכות המשטרה למנוע זאת. בית המשפט הוציא צו ביניים האוסר על המשטרה למנוע את לבישת החולצות עד הכרעת הנושא. עורך הדין עודד פלר, המייצג את האגודה לזכויות האזרח, דיבר לאחר הדיון שהתרחש.

איך אתה מסכם?

”יצאנו עם תחושה טובה, נראה שבית המשפט הבין שהמשטרה נוהגת לא כדין. המשטרה לא יכולה לפעול לפי חששות שלנו שיקרו דברים, המשטרה לא הצליחה לטעמנו, להציג בפני בית משפט, ראיות אמיתיות לכך שצפויות הפרות סדר רק בגלל החולצות. למעשה, משמיעת הקצינים הבכירים במשטרה, היה אפשר במידה רבה להתרשם שהם אלו שגורמים להפרת הסדר באצטדיונים משום ההתעקשות שלהם לא לאפשר כניסה של אוהדים בגלל חולצות. חולצות שמותר ללבוש במרחב הציבורי, ברחוב, בקניון, בתחבורה הציבורית וברכבת, אפשר ללבוש גם באצטדיון והמשטרה לא מוסמכת למנוע את זה”.

ההחלטה צפויה להתקבל מחר?

”בית המשפט אמור בשלב הראשון לתת החלטה בבקשה לצו ביניים שיעסוק בשאלה האם המשטרה יכולה בשבת הקרובה או אחריה לאסור כניסה של אוהדי הפועל עם החולצות. בית המשפט הבהיר שהוא יאפשר למשטרה לגבש את עמדתה ולהציג עמדה ארוכה יותר וסבורה יותר להצדיק את מדיניותה או אולי לחזור ממנה”.

החולצה המדוברת (אורן בן חקון)

בהנחה ותקבלו את צו הביניים, מה השלב הבא אחרי שבועיים של בחינה של המשטרה?

”אם יינתן צו הביניים, ככל שהוא יתקבל במלואו, המשמעות שכבר בשבת הקרובה אוהדים יוכלו להגיע עם החולצות למשחקים והמשטרה לא תוכל לאסור עליהם רק בגלל זה או לדרוש להרים את הסוודרים ולהראות את החולצות מתחת. בהמשך לכך, המדינה או הפרקליטות בעצם, תצטרך להציג תשתית משפטית. בתגובה שהוגשה היום המשטרה טענה עובדות עובדתיות על סכנות שהיא סבורה שיכול להיות וביקשה אורכה, היא לא נימקה משפטית על סמך מה היא נוהגת כפי שהיא נוהגת, אלא הפנתה להוראות חוק כלליות והדברים האלו דורשים בחינה והיא צריכה לבסס את זה טוב יותר ואם לא תבסס כמו שצריך, בית המשפט, כמו שאנחנו מקווים, תצטרך לקבל את העתירה”.

ראינו את המופע של מפקד המחוז שהוא אומר שאם יצטרכו לנהוג ביותר אלימות אז המשטרה תעשה את זה.

”המשטרה נוכחת באירועי ספורט והיא רשאית להיות נוכחת וחובתה לשמור על שלומם של האוהדים, היא לא נמצאת שם כדי להתעמת עם האוהדים ולריב איתם, ולא להיכנס לאירועים אלימים, הם לא צריכים להיכנס לקהל האוהדים שלא לצורך, כמובן שאם קורה אירוע פלילי אז המשטרה יכולה להיכנס. העובדה שאדם לובש חולצת מחאה נגד המשטרה, אנחנו לא קונים את הטענה שהדבר הזה ימנע משוטרים להיכנס, ככל שיהיו אירועים פליליים חלילה. אנחנו מקווים שלא יהיו אירועים כמובן. רוב הכדורגל עובר בשלום ללא אירועים חריגים, ואנחנו צופים שגם אוהדי הפועל, גם אם ילבשו, לא זה מה שיגרום לאירועים אלימים”.

אתה צופה מחאה של אלפי אוהדים שיגיעו עם החולצות למשחק של הפועל?

”אני מקווה שלא יהיה צורך במחאה של אוהדים, משום שאני מקווה שבית המשפט ייתן צו ביניים שיתיר הגעה עם החולצות, וככל שבית המשפט ייתן צו שכזה, זה יאסור על המשטרה לאכוף ולמנוע כניסה לאצטדיונים, כך שלא יהיה מדובר במחאה אלא התבטאות לגיטימית של אוהדים שמעבירים את המסרים הפוליטיים שלהם, אפשר להסכים ואפשר שלא, אנחנו לא עוסקים בזה. חופש הביטוי צריך לזכור לא עוסק בדעות פופולריות, דעות פופולריות הם לא זקוקת להגנה של חופש הביטוי או להגנה מהמשטרה ומבית המשפט, חופש הביטוי נועד להגיד את הדברים המרגיזים והמקוממים שכולנו יכולים לסבול אותם בסופו של דבר”.