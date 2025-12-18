יום חמישי, 18.12.2025 שעה 20:22
כדורגל עולמי

פיפ"א העלתה את סכומי הפרסים למונדיאל הקרוב

בצל הביקורת על מחירי הכרטיסים, הארגון הגדיל את תקציב הפרסים הכספיים ל-655 מיליון דולר - 50% יותר מגביע העולם בקטאר. כמה תקבל הנבחרת שתזכה?

|
גביע העולם (IMAGO)
גביע העולם (IMAGO)

מונדיאל 2026 מתקרב ומחירי הכרטיסים למשחקים שיתקיימו בארצות הברית, מקסיקו וקנדה, הם עדיין נושא בוער לשיחה ובקרב לא מעט אוהדים יש זעם על פיפ”א לאור המחירים הגבוהים.

בצל הביקורות והניסיוניות של פיפ”א להקל במעט על הקהל שרוצה ליהנות מקרוב מהחוויה של הטורניר הקיצי, עכשיו מסתבר שארגון הכדורגל העולמי העלה את הסכומים בתחום נוסף – אך מכיוון אחר לחלוטין כשמדובר בפרסים הכספיים להם יזכו הנבחרות.

פיפ”א הקצתה סכום גדול של 490 מיליון ליש”ט, או בדולרים 655 מיליון דולר, לחלוקה ככספי פרסים לגביע העולם בקיץ הבא. זוהי עלייה של 50% בסכום העמד לרשות הפרסים במונדיאל 2022 בקטאר. לכל נבחרת מובטח לפחות 1.5 מיליון דולר על ההשתתפות, בעוד הנבחרות שיגיעו בין המקומות 33 ל-48 יקבלו עוד 9 מיליון דולר.

ליאו מסי מנשק את גביע העולם (IMAGO)ליאו מסי מנשק את גביע העולם (IMAGO)

הנבחרות שיגיעו בין המקומות 17 ל-32 יקבלו 11 מיליון דולר, כשנבחרות שיגיעו בין המקומות 9 ל-16 יקבלו 15 מיליון דולר. הסכומים עולים בהדרגה כמובן. הנבחרת שתסיים במקום הרביעי בטורניר תזכה ב-27 מיליון דולר, בזמן שהנבחרת שתסיים במקום השלישי בגביע העולם תזכה ב-29 מיליון דולר.

ומה לגבי שתי הפיינליסטיות? הפיינליסטית המנוצחת, שתסיים במקום השני, תזכה ב-33 מיליון דולר. הנבחרת הזוכה שתוכתר כאלופת העולם באצטדיון מטלייף בניו ג’רזי, תקבל סכום של 50 מיליון דולר, לצד הגביע המוזהב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */