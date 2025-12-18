הזכייה בגביע לא תעלה לתקרת המדיסון סקוור גארדן

לפי הכתב הבכיר של ESPN, שאמס צ’ארניה, ניו יורק ניקס החליטה לא לתלות את הבאנר על זכייתם בגביע ה-NBA בבאולם הביתי, המדיסון סקוור גארדן, זאת למרות שמאמן הניקס מייק בראון רמז כי השלט יתנוסס. אך בהבהלת הקבוצה התקבלה החלטה שלא לעשות זאת זמן קצר לאחר שהניקס ניצחו את סן אנטוניו ספרס בגמר.

יש לציין כי שתי הזוכות הקודמות בטורניר, לוס אנג'לס לייקרס ומילווקי באקס, תלו את הבאנרים באאולמות שלהן. הניקס לא תלו משהו בתקרת אולמם מאז שזכו באליפות המזרח ב-1999.

שחקני הניקס נשמעו אדישים בנוגע לזכייה. קארל-אנתוני טאונס אמר שהניקס יחגגו זאת לילה אחד לפני שיחזרו לעסקים כרגיל, בעוד ג'יילן ברונסון, שנבחר ל-MVP של הטורניר, נראה שהדהד את רגשותיו של טאונס, שכן הניקס מתכננים לשחק בגמר ה-NBA בפעם הראשונה מאז 1999. "אני לא חושב שיהיה לנו מצעד", אמר. "נהנה מזה. אבל ברגע שנעזוב מחר, נמשיך הלאה".