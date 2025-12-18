יום שישי, 19.12.2025 שעה 00:44
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
86%2497-264122דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
62%2426-249021פילדלפיה 76'
59%2424-257922בוסטון סלטיקס
57%2695-271623אטלנטה הוקס
55%2537-255722טורונטו ראפטורס
54%2791-282424קליבלנד קאבלירס
52%2486-252421מיאמי היט
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
45%2653-259022שיקגו בולס
39%2709-259023מילווקי באקס
32%2561-252022שארלוט הורנטס
29%2445-233021ברוקלין נטס
23%2644-243322אינדיאנה פייסרס
15%2521-226420וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2128-244120אוקלהומה ת'אנדר
81%2445-265621דנבר נאגטס
74%2108-231619יוסטון רוקטס
70%2332-233820לוס אנג'לס לייקרס
68%2194-226719סן אנטוניו ספרס
65%2659-274623מינסוטה טימברוולבס
52%2588-265223גולדן סטייט ווריורס
52%2407-243221פיניקס סאנס
43%2635-254221יוטה ג'אז
43%2654-261423ממפיס גריזליס
39%2659-258023דאלאס מאבריקס
36%2684-261922פורטלנד בלייזרס
27%2686-245222סקרמנטו קינגס
22%2821-261223ניו אורלינס פליקנס
18%2540-241022לוס אנג'לס קליפרס

הזכייה בגביע לא תעלה לתקרת המדיסון סקוור גארדן

מחכה לאליפות? לאחר שזכתה בגביע ה-NBA אחרי ניצחון על סן אנטוניו בגמר, ניו יורק החליטה שלא לתלות את הבאנר בתקרת אולמה. הזוכות הקודמות תלו

|
שחקני ניו יורק עם הגביע (רויטרס)
שחקני ניו יורק עם הגביע (רויטרס)

לפי הכתב הבכיר של ESPN, שאמס צ’ארניה, ניו יורק ניקס החליטה לא לתלות את הבאנר על זכייתם בגביע ה-NBA בבאולם הביתי, המדיסון סקוור גארדן, זאת למרות שמאמן הניקס מייק בראון רמז כי השלט יתנוסס. אך בהבהלת הקבוצה התקבלה החלטה שלא לעשות זאת זמן קצר לאחר שהניקס ניצחו את סן אנטוניו ספרס בגמר.

יש לציין כי שתי הזוכות הקודמות בטורניר, לוס אנג'לס לייקרס ומילווקי באקס, תלו את הבאנרים באאולמות שלהן. הניקס לא תלו משהו בתקרת אולמם מאז שזכו באליפות המזרח ב-1999.

שחקני הניקס נשמעו אדישים בנוגע לזכייה. קארל-אנתוני טאונס אמר שהניקס יחגגו זאת לילה אחד לפני שיחזרו לעסקים כרגיל, בעוד ג'יילן ברונסון, שנבחר ל-MVP של הטורניר, נראה שהדהד את רגשותיו של טאונס, שכן הניקס מתכננים לשחק בגמר ה-NBA בפעם הראשונה מאז 1999. "אני לא חושב שיהיה לנו מצעד", אמר. "נהנה מזה. אבל ברגע שנעזוב מחר, נמשיך הלאה".

