"בקיץ הבנתי שזו אולי ההזדמנות האחרונה שלי"

כבר כשהיה בן פחות מ-20, סומן נואף בזיע כאחד משחקני העתיד של המגזר הערבי. כיליד העיר נצרת, ההשוואה האוטומטית הייתה לעוד תוצר מקומי ואחד שרושם קריירה מרשימה מעבר לים, מונאס דאבור. בזיע כבש אז שמונה שערי ליגה לזכות מכבי אחי נצרת בליגה הלאומית. הוא הצליח להתקדם לליגת העל, שיחק בין השאר במ.ס אשדוד, הפועל ירושלים ומכבי בני ריינה, אך הקריירה לא התרוממה לגבהים שהוא ציפה מעצמו ואחרים ציפו ממנו.

העונה, הוא חוזר לעצמו: שישה שערי ליגה בחצי עונה בתוספת מספר בישולים, מובילים להתעניינות ממוליכת הליגה הלאומית ממכבי פ"ת, כשגם הפועל ת"א עוקבת בעניינו. בגיל 25 הוא מבין שזה הזמן שלו לממש את הפוטנציאל עליו דיברו ובינתיים הוא אחראי מרכזי בהצלחה של אחת מהפתעות העונה, מ.ס כפר קאסם, שעם איסור העברות, מצליחה להתברג בחלק העליון של טבלת הליגה השנייה בטיבה בישראל.

בראיון מיוחד למדור "לאומית במוקד", מדבר בזיע על הציפיות בתחילת הדרך, ההבנה שהשנה הוא צריך לממש את הפוטנציאל, הפציעות שפגעו ממנו להתקדם, החברות עם מואנס דאבור וכמובן, איפה ישחק בחצי העונה השנייה של הליגה.

נואף בזיע בפעולה (ודיע גבארין, מ.ס כפר קאסם)

נואף, אתה מופתע מהסיבוב הראשון שלכם אחרי הסנקציה של איסור ההעברות?

"למען האמת כן. אף אחד לא ציפה שנהיה במקום הזה אחרי סיבוב שלם. עבדנו קשה, עשינו הכול בכדי להציג את הרמה הזאת וברוך השם זה הסתדר. אני מקווה שנמשיך בכושר הזה גם בסיבוב השני. מה הסוד שלנו? עבודה קשה שהתחילה עם האמונה של המאמן הראשון אדהם האדיה וממשיכה עם המאמן הנוכחי טאלב טוואטחה. אני מקווה שזה ימשיך עד הסוף".

ספר באמת על שני המאמנים האלה.

"את אדהם אני מכיר הרבה שנים. הוא אימן אותי בעבר באחי נצרת ועכשיו הביא אותי לכפר קאסם ונתן לי הכל כדי שאצליח. באתי עם רקע של פציעות ובכל זאת הוא נתן לי לשחק 90 דקות ישר אחרי שהגעתי בינואר שעבר מטבריה. הוא הכין אותי בחצי העונה השנייה בשנה שעברה לעונה הזאת. גם טאלב עוזר לי מחוץ למגרש".

אולי העובדה שהוטלה הסנקציה של איסור ההעברות עזרה לך לבלוט יותר?

"אני בטוח שכן, אבל לא רק עליי. אתה רואה שגם השחקנים שעלו מהנוער לקחו את ההזדמנות ומשחקים טוב. מה הוביל להתפוצצות שלי? סבלתי מלא מעט פציעות בקבוצות הקודמות שלי וברוך השם מאז שאני בכפר קאסם אני מטפל בעצמי טוב ולא נפצעתי פעם אחת".

אדהם האדיה (אורן בן חקון)

אולי גם שינוי מנטלי?

"אגיד לך את האמת, היו לי פציעות קשות. אדהם האדיה עזר לי הרבה גם בתחילת העונה, התחלתי לעשות אימונים אישיים ואימון כושר ואני באמת עושה הכול כדי להצליח".

אני לא סתם שואל. סומנת מגיל מאוד צעיר והשוו אותך לדאבור. איפה זה התעכב?

"ברור שציפיתי להיות במקום אחר. אבל לפעמים הדברים לא מסתדרים כמו שאתה מצפה. אתה יכול לבדוק ולראות שבכל עונה כמעט הייתה לי פציעה קשה, גם בקדנציות באשדוד ובהפועל ירושלים בליגת העל. בהמשך גם בריינה. בכל מקום התעכבתי בגלל פציעות. אבל זה מאחוריי".

לך יש חלק? אולי הרעש בתחילת הקריירה פגע בך?

"אני חושב ומאמין שזה רק חוסר מזל. אתה לא יכול למנוע את זה, זה הכדורגל. אני יכול להגיד לך שהרעש והציפיות דווקא נתנו לי יותר מוטיבציה. אני יודע שיש לי את הכישרון להיות במקומות יותר גבוהים. אני יכול להגיד לך שכשהגעתי לטבריה לדוגמה, אלירן חודדה בנה עליי ודיבר איתי הרבה עוד במחנה האימונים, אבל בתחילת העונה היו לי שתי פציעות שעיכבו אותי".

נואף בזיע במדי אשדוד (שחר גרוס)

לא היו ימים קשים?

"היו מחשבות בנוגע ללחץ ואיך כולם מצפים ממני. היו רגעים שעצרתי באיזשהו מקום, אבל אבא שלי היה לצידי ותמיד אמר לי שאחזור לעצמי ושאני צריך להמשיך להאמין ולא להישבר. אבא שלי אוהב כדורגל ממש והיה בעבר יושב הראש של מכבי אחי נצרת (רמי בזיע)".

אתה כבר שש שנים בבוגרים. באיזו תחושה אתה מסתובב: תסכול? חוסר מזל?

"אמנם אני סובל מחוסר מזל, אבל אף פעם לא ארים ידיים ואעבוד קשה. בעזרת השם אני כן אגיע לאן שאני רוצה ואצליח. אני נמצא עם אותן ציפיות שהיו לי בתחילת הקריירה. אני לא מאמין שמישהו אחר שהיה עובר את מה שעברתי, היה ממשיך כמוני ומתקדם. זו מנטליות בלבד. אחרי כל זה אני כן מצליח לעשות עונה טובה".

איך הייתה העבודה עם רן בן שמעון באשדוד?

"הוא המאמן הכי טוב שהיה לי בקריירה והיינו ביחסים טובים. אמנם זה נעצר בגלל הפציעות, אבל הוא עזר לי הרבה והיה המאמן הראשון שלי בליגת העל. הוא לימד אותי איך לשחק יותר טוב וללמוד מה זה כדורגל. הוא דורש הרבה ואוהב ללמד כדורגל. מהרגע הראשון שהגעתי הוא אמר לי שילמד אותי כדורגל, כי הוא לא אהב כמה דברים שהיו במשחק שלי בליגה הלאומית".

רן בן שמעון (ראובן שוורץ)

היום אתה מרגיש יותר בשל ובוגר?

"במחשבה שלי, מתחילת העונה דיברתי עם אדהם האדיה הבנתי שזו אולי ההזדמנות האחרונה שלי כדי לחזור לעצמי. מאז ששמעתי ממנו את המשפט הזה, כל כולי בכדורגל. מסיים אימון, הולך הביתה, ישן טוב ואוכל טוב. לפעמים אני אפילו ישן בכפר קאסם כדי להימנע מעייפות ומטפל בעצמי בצורה הטובה ביותר. זה כן היה תמיד, אבל אפשר להגיד שסוג של קיבלתי את הכאפה בקיץ. הסתכלתי על זה כשמשהו קריטי".

דיברנו על מונאס, אתם מדברים?

"כן, הוא חבר טוב. לפעמים כשאני נוסע עם אנאס אח שלו באוטו, אנחנו מדברים בשיחות וידאו. הוא אומר לי שאני מתקדם, שאני בעונה טובה ושאמשיך עד הסוף. הוא מאיץ בי רק לטפס עוד ועוד ולא להסתכל אחורה. בסופו של דבר, זה שחקן שהוא תותח על וחבר טוב ובטח שהוא מודל לחיקוי עבורי. הוא עבד קשה כל הקריירה, הגיע לרמות הגבוהות ונשאר שם".

מי המודל לחיקוי שלך בחו"ל?

"ניימאר. אני אוהב את סגנון המשחק שלו, את הדריבל שלו. בארץ זה כמובן מונאס".

מונאס דאבור (IMAGO)

יש עכשיו לא מעט התעניינות בך. איך מתרכזים?

"צריך תמיד לחשוב על המשחק הבא. אני שם את הדברים האלה בצד: יש לי את אבא שלי, את המנהל המקצועי רועי כהן ואת הסוכן שלי אדם קידן שחתמתי איתו עכשיו. יש לי עוד ארבעה חמישה משחקים עד חלון ההעברות, אני רוצה לתת בהם את הכול ונראה מה יקרה".

מצליח להתנתק?

"לא עד הסוף, אתה שומע הכול. אבל מצד שני זה יוצר מוטיבציה שכולם מתעניינים בך ואלו סימנים טובים. אני צריך להמשיך בכושר שלי, זאת העונה הכי טובה שלי ואני לא רוצה לחזור על טעויות העבר. אני לא רוצה למהר, יש לי זמן עד ינואר. בעבר עברתי להפועל ירושלים בינואר, נפצעתי ולמדתי לקבל החלטות יותר טוב. מה שהכי טוב נעשה".

נואף בזיע (ודיע גבארין, מ.ס כפר קאסם)

אבל אתה נעול בדעתך לעזוב?

"הכול תלוי בהצעה. זה לא עניין של כפר קאסם או פ"ת. כל שחקן רוצה להתקדם בסופו של דבר, אבל בוא נראה מה יקרה. אני חושב שהמקום שלי הוא בליגת העל ואני מבטיח שאחזור לליגת העל".

ומה החלום הגדול?

"לשחק באירופה. אין לי ליגה מועדפת, אבל כמובן שאני רוצה להגיע הכי רחוק שיש".