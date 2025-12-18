יום חמישי, 18.12.2025 שעה 18:58
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
17733-8639מכבי ת"א
16589-7198הפועל ת"א
16667-7349הפועל העמק
15800-8439עירוני קריית אתא
14657-6578הפועל חולון
13744-7838בני הרצליה
13615-6548הפועל ירושלים
12775-7379עירוני רמת גן
12801-7489הפועל ב"ש/דימונה
12747-6949עירוני נס ציונה
11774-7199מכבי רעננה
11794-7279מכבי ראשל"צ
11740-6459הפועל גליל עליון
10778-6919אליצור נתניה

מכה לקריית אתא: דולינסקי נפצע וייעדר כחודש

השחקן הצעיר, שמהווה עד כה את אחת מתגליות העונה, סבל משבר במסרק כף הרגל אחרי המשחק מול מכבי רעננה. וגם: העמק תועמד לדין על השלכת קונפטי לפרקט

|
אילי דולינסקי (אחר)
אילי דולינסקי (אחר)

עירוני קריית אתא הודיעה כי שחקן הקבוצה אילי דולינסקי, שנפצע במשחק האחרון מול מכבי רעננה, סובל משבר במסרק כף הרגל. מדובר במכה לא פשוטה עבור המועדון מהקריות, כשדולינסקי (20, 2.00) מהווה את אחת מתגליות העונה ומעמיד עד כה ממוצעים של 8.7 נקודות, 3.4 ריבאונדים, 1.2 אסיסטים ו-9.4 במדד היעילות ב-13.4 דקות.

מהקבוצה נמסר: ״במהלך המשחק האחרון מול רעננה, שחקן הקבוצה אילי דולינסקי נפצע ברגלו. לאחר בדיקות וצילום, אובחן שבר במסרק כף הרגל. הערכת הצוות הרפואי היא שתקופת ההיעדרות תעמוד על כחודש. אנחנו בטוחים שאילי יעבור את תקופת השיקום בהצלחה ויחזור בריא וחזק בכדי להמשיך בדרך המדהימה שלו עם המועדון״.

אלדד בנטוב (לילך וויס-רוזנברג)אלדד בנטוב (לילך וויס-רוזנברג)

בנוסף לכך, תובע בית הדין של איגוד הכדורסל, איתמר ליפנר, החליט להעמיד לדין את הפועל העמק בגין השלכת קונפטי על ידי אוהדיה, כשתי דקות לאחר פתיחת המשחק מול אליצור נתניה. הקנס המינימלי בתקנון על עבירה זו עומד על 6,500 ש''ח. 

בנוסף, בתחילת הרבע השלישי במשחק הייתה תקלה בשעון המשחק ושעוני ה-24 שניות, כבו למשך שתי דקות. ליפנר החליט שלא להעמיד את העמק לדין על עבירה זו, כי קבע שמדובר בתקלה נקודתית, שסודרה מיד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */