מכה לקריית אתא: דולינסקי נפצע וייעדר כחודש

עירוני קריית אתא הודיעה כי שחקן הקבוצה אילי דולינסקי, שנפצע במשחק האחרון מול מכבי רעננה, סובל משבר במסרק כף הרגל. מדובר במכה לא פשוטה עבור המועדון מהקריות, כשדולינסקי (20, 2.00) מהווה את אחת מתגליות העונה ומעמיד עד כה ממוצעים של 8.7 נקודות, 3.4 ריבאונדים, 1.2 אסיסטים ו-9.4 במדד היעילות ב-13.4 דקות.

מהקבוצה נמסר: ״במהלך המשחק האחרון מול רעננה, שחקן הקבוצה אילי דולינסקי נפצע ברגלו. לאחר בדיקות וצילום, אובחן שבר במסרק כף הרגל. הערכת הצוות הרפואי היא שתקופת ההיעדרות תעמוד על כחודש. אנחנו בטוחים שאילי יעבור את תקופת השיקום בהצלחה ויחזור בריא וחזק בכדי להמשיך בדרך המדהימה שלו עם המועדון״.

אלדד בנטוב (לילך וויס-רוזנברג)

בנוסף לכך, תובע בית הדין של איגוד הכדורסל, איתמר ליפנר, החליט להעמיד לדין את הפועל העמק בגין השלכת קונפטי על ידי אוהדיה, כשתי דקות לאחר פתיחת המשחק מול אליצור נתניה. הקנס המינימלי בתקנון על עבירה זו עומד על 6,500 ש''ח.

בנוסף, בתחילת הרבע השלישי במשחק הייתה תקלה בשעון המשחק ושעוני ה-24 שניות, כבו למשך שתי דקות. ליפנר החליט שלא להעמיד את העמק לדין על עבירה זו, כי קבע שמדובר בתקלה נקודתית, שסודרה מיד.