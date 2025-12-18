נערים ב' של נס ציונה בהילוך גבוה גם בגביע

קבוצת נערים ב' של נס ציונה פתחה את עונת 2025/26 בהכנות אינטנסיביות לאחר עונה מאתגרת במיוחד, עונה שבה ספגה לא מעט שערים במחוז הדרומי של הליגה הארצית. למבחנים בתחילת העונה הגיעו כ-80 שחקנים, כשברקע הצורך לחזק את הסגל בעיקר בצד ההגנתי ולבנות קבוצה תחרותית ומאוזנת יותר. אחרי תהליך סינון קפדני, הצליח הצוות המקצועי בראשותו של ארז ללוז - קשרה של מכבי פ"ת בעבר, לגבש מרקם קבוצתי איכותי ומלוכד, שהציב את נס ציונה על מפת קבוצות החלק העליון של המחוז הדרומי בליגה הארצית.

התוצאות של העבודה המאומצת בפגרת הקיץ לא הגיעו במהרה, שכן הקבוצה זכתה בשמונה נקודות בשמונת המשחקים הראשונים, אך מתחילת חודש נובמבר נכנסה הקבוצה להילוך גבוה - ולאחר שזכתה בארבעה ניצחונות רצופים במשחקי הליגה, שהזניקו אותה למקום הרביעי בטבלה, אתמול (רביעי) זכתה הקבוצה בניצחון חמישי ברציפות - הפעם 0:2 במשחק הגביע הביתי מול בני סכנין - סגנית מוליכת ארצית צפון.

סכנין פתחה את המשחק בשליטה וביוזמה התקפית, אך בדקה ה-32 התקפה מתפרצת מצוינת בהובלת גיא ברי, שחקן הכנף המהיר והחד, הסתיימה בבעיטה מ-16 מטרים, שנהדפה למשקוף השער על ידי שוער סכנין, עלי גנאים, אך רום שוורצמן, החלוץ המצוין של נס ציונה, היה ראשון לכדור החוזר וגלגל פנימה – 0:1 לזכות נס ציונה.

המחצית השנייה נפתחה עם שינוי מערך של סכנין, תוך הפעלת לחץ כבד על הגנת נס ציונה, שנשארה ממושמעת ומרוכזת. דקות ספורות לסיום המשחק, שוב התקפה מתפרצת חדה של נס ציונה – הפעם בהובלתם של שני הקשרים הדינמיים של הקבוצה, הקפטן אריאל חלה ועידן אילון, הסתיימה בבעיטה מהרחבה לרשת מרגלו של רום שוורצמן, שהשלים צמד אישי ובשערו התשיעי העונה, קבע מלך שערי נס ציונה את תוצאת המשחק - ניצחון 0:2 לזכות הקבוצה המארחת, שסיימה את המשחק בעשרה שחקנים בשל הרחקתו של עידן אילון בכרטיס צהוב שני, אך למרות זאת העפילה לשמינית גמר גביע המדינה.

מאמן הקבוצה, ארז ללוז, אמר בסיום: "מועדון הכדורגל סקציה נס ציונה, בהובלת נוי עידן, יו"ר המועדון, יכול להיות גאה בשנתון 2010. תודה לכל הצוות, שעוטף את הקבוצה. אמרתי לשחקנים לפני המשחק שזה יהיה קרב אגרסיבי ברמה שלא רגילים אליה בליגות המרכז – ועמדנו בזה. הזכות היא כולה שלי לאמן חבורה של שחקנים שהם קודם כל חברים טובים".

הן לסקציה נס ציונה והן לבני סכנין מצפה בשבת הקרובה משחק מאתגר במיוחד: במחוז הדרומי של הליגה הארצית ניצבת הפועל כפר סבא בפסגה בהפרש דו ספרתי מהאחרות. בשבת הקרובה סקציה נס ציונה תתארח בנתניה במשחק המרכזי של המחזור אצל בית"ר טוברוק - סגנית המוליכה, שמקדימה אותה בשש נקודות. המקום השני מוביל בתום העונה למשחקי המבחן על העפלה לליגת העל, אם נס ציונה רוצה להיות בתמונת המאבק, היא לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד במשחק זה. בני סכנין, מרוחקת שבע נקודות ממוליכת טבלת ארצית צפון - מ.כ נווה יוסף חיפה, שאותה היא תארח בשבת הקרובה.