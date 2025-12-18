"אם יורשו החולצות, אמליץ ללא שוטרים ביציע"

על רקע סערת החולצות והדיון שהגיע היום (חמישי) לבג”צ, היה זה מפקד מחוז ת”א, חיים סרגרוף, שדיבר במהלך הדיון והצהיר: “אם יורשו החולצות, אמליץ שלא יהיו שוטרים ביציע. זה לא איום”.

“את עולם הכדורגל אני פחות אוהב ולא אוהד שום קבוצה, אבל אחרי 18 שנה אני מומחה תוכן לכדורגל, הייתי בכל התפקידים המבצעיים במגרש הזה כולל מפקד המגרש כמה שנים, ליוויתי את הקבוצות של הפועל, מכבי, בני יהודה ואת נבחרת ישראל כששיחקה בבלומפילד. אגיד שאנחנו מדברים פה על חופש הביטוי, אבל אני פחות מתעסק בסוגיה הזו, אלא במשהו אחר. מה שאני רואה שקורה כאן בתקופה האחרונה זה מדרון מאוד חלקלק, לא רוצה להשוות את זה לאסונות שקרו כאן במדינה, אבל היו כמה שראינו אותם קורים וחשבנו עליהם, ולא העזנו לעצור ולומר זהו, לא נותנים את הצעד הבא”.

“בעולם הכדורגל, יש תמונות פשוטות, כתובות נאצה מכל סוג על קבוצה כזו או אחרת. האופציה שלי כמפקד היא יכולה להיות פחות מידתית, ואני בחרתי את הדבר המידתי, שזה להגיד שמי שמגיע עם חולצות אז שלא ייכנסו, אם יורידו את החולצה אפשר להיות במגרש”.

“המלצה שלי למפכ”ל תהיה שאין משטרה ביציע, וזה לא איום. הפיילוט של המפכ”ל זה לא כדי שנראה ששבועיים לא יהיו חולצות אז לא תהיה אלימות, אלא איך פועלים מול האלימות, מול ההסתה, איך אנחנו מול הנקודה שהגענו אליה, עוצרים כרגע ומחליטים מה עושים. ההחלטה יכולה להיות שאולטראס לא נכנסים, יכולה להיות עוד הרבה דברים, לא אומר מה היא כרגע, יהיה דיון עם המפכ”ל, ראש אג”ם, מודיעין, אני, ונגיע למסקנה, אבל ההחלטה תהיה פחות מידתית מלא להכניס חולצה”.