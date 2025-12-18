נקבעו אלופי ישראל בטאקוונדו עד גיל 21

אליפות ישראל בטאקוונדו עד גיל 21 וגביע שגריר קוריאה בישראל התקיימו היום (חמישי) בירושלים, בנוכחות שגריר קוריאה בישראל, מר באיג'ין לים, ונציגות עיריית ירושלים המארחת של התחרות. בתחרות נרשם מספר שיא של משתתפים עם מעל ל-300 מתחרים מכל רחבי הארץ.

בין הזוכים המצטיינים שהוכתרו זכו במקום הראשון ובתואר אלופי ישראל עד גיל 21 שון פיינבורד בקטגוריית המשקל 63 ק"ג, איתן גנזל בקטגוריית 74 ק"ג, אניה ניסנביץ' בקטגוריית 57 ק"ג וסופיה מורוצ'ה בקטגוריית 49 ק"ג.

נבחרת ישראל בטאקוונדו עד גיל 21 (גלעד קבלרצ'יק, איגוד הטאקוונדו בישראל)

אליפות ישראל בטאקוונדו (גלעד קבלרצ'יק, איגוד הטאקוונדו בישראל)

במהלך טקס האליפות חולקו תמריצים לספורטאיות המצטיינות של הענף לשנת 2025: רבקה באייך זוכת מדלית הארד מאליפות אירופה לבוגרות, רוני אברהמי זוכת מדלית הארד באליפות אירופה לנערות ואריאל ויגדור שסיימה את אליפות אירופה לבוגרות במקום החמישי.