יום חמישי, 18.12.2025 שעה 18:32
כדורגל עולמי

מסי יפגוש את ימאל: נקבע התאריך ל'פיינליסימה'

אלופת אירופה ספרד, ומחזיקת הקופה אמריקה ארגנטינה, ישחקו אחת נגד השנייה ב-27 במרץ באצטדיון "לוסייל" שבקטאר, איפה שהפרעוש זכה במונדיאל ב-2022

|
ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)
ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)

אופ"א וההתאחדות הדרום אמריקאית אישרו רשמית: הקרב הענק בין אלופת אירופה, ספרד, לאלופת דרום אמריקה, ארגנטינה, ייערך ב-27 במרץ 2026. ההתמודדות היוקרתית, המפגישה בין שתי המעצמות ששולטות בכדורגל העולמי, תתקיים באצטדיון "לוסייל" בדוחה שבקטאר, בו התקיים גמר גביע העולם ב-2022.

עבור הנבחרת הספרדית, שמונהגת על ידי ילד הפלא לאמין ימאל, מדובר בהופעה היסטורית ראשונה במעמד, בעוד שארגנטינה תנסה להגן על התואר בו זכתה בהתמודדות הקודמת. הטורניר, שבעבר נקרא "גביע ארטמיו פרנקי", התקיים פעמיים בלבד במתכונת הישנה: צרפת הניפה את הגביע ב-1985 וארגנטינה עשתה זאת ב-1993.

לאמין ימאל חוגג (IMAGO)לאמין ימאל חוגג (IMAGO)

לאחר הפסקה ארוכה, המפעל חזר לחיים ב-2022 כ’פיינליסימה’, כאשר האלביסלסטה הביסו את איטליה 0:3 בוומבלי. כעת, ליאו מסי וחבריו מגיעים כאלופי העולם המכהנים וכמי שמחזיקים בשניים מתוך שלושת התארים שחולקו עד היום במפעל.

מנגד, "לה רוחה" מגיעים למפגש בשיא כוחם ויוקרתם. ספרד, אלופת אירופה המכהנת, עקפה לאחרונה את ארגנטינה בדירוג פיפ"א והיא ניצבת כעת במקום הראשון בעולם. המפגש האחרון בין השתיים נערך במשחק ידידות במרץ 2018, אז הספרדים הביסו את ארגנטינה 1:6 מהדהד. שמונה שנים לאחר מכן, הן ייפגשו שוב - הפעם על תואר רשמי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */