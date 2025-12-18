ניסן קניאס עשוי להיות נשיא מכבי נווה שאנן

בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE אירחנו את ניסן קניאס, פרשן רדיו חיפה, שעשוי להיות ממונה בקרוב לתפקיד חדש: נשיא קבוצת מכבי נווה שאנן מליגה א’.

רצינו לברך אותך על התפקיד בנווה שאנן.

”חברים יקרים שמנהלים את המועדון הזה, אחד מהם הוא שגיא גונן שהוא חבר ילדות שלי, איש ראוי ורציני, תמיד כשהוא מבקש עזרה אני אשמח לעזור”.

אתה מועמד לנשיא מכבי נווה שאנן. כמה זה בכסף?

”אני לא נכנס לעניינים הכספיים, גם אם כן זו לא המטרה”.

המטרה היא שנווה שאנן תעלה לליגת העל בסוף?

”לא יודע, אתה שואל אותי בתור מה? עדיין אין לי תפקיד רשמי במועדון”.

אתה נשיא המועדון.

”מועדון בסדר גודל הזה הוא יותר קהילתי, עושים עבודה נפלאה למען הילדים, מלגות וכאלה, ילדים שזקוקים לעזרה. אלה דברים שעושים למען הקהילה”.