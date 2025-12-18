יום חמישי, 18.12.2025 שעה 16:33
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

ניסן קניאס עשוי להיות נשיא מכבי נווה שאנן

פרשן רדיו חיפה עשוי לקבל תפקיד בקבוצה מליגה א' והסביר בתוכנית "שיחת היום" את המטרות במועדון: "יותר קהילתי, עושים עבודה נפלאה למען הילדים"

כדור ברשת אילוסטרציה (רועי כפיר)
בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE אירחנו את ניסן קניאס, פרשן רדיו חיפה, שעשוי להיות ממונה בקרוב לתפקיד חדש: נשיא קבוצת מכבי נווה שאנן מליגה א’.

רצינו לברך אותך על התפקיד בנווה שאנן.
”חברים יקרים שמנהלים את המועדון הזה, אחד מהם הוא שגיא גונן שהוא חבר ילדות שלי, איש ראוי ורציני, תמיד כשהוא מבקש עזרה אני אשמח לעזור”.

אתה מועמד לנשיא מכבי נווה שאנן. כמה זה בכסף?
”אני לא נכנס לעניינים הכספיים, גם אם כן זו לא המטרה”.

המטרה היא שנווה שאנן תעלה לליגת העל בסוף?
”לא יודע, אתה שואל אותי בתור מה? עדיין אין לי תפקיד רשמי במועדון”.

אתה נשיא המועדון.
”מועדון בסדר גודל הזה הוא יותר קהילתי, עושים עבודה נפלאה למען הילדים, מלגות וכאלה, ילדים שזקוקים לעזרה. אלה דברים שעושים למען הקהילה”.

