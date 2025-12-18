מנצ'סטר סיטי סימנה את מארסקה כמחליף של פפ

לפי דיווח ב'אתלטיק', מאמן צ'לסי אנצו מארסקה הוא אחד המועמדים הבולטים שמנצ'סטר סיטי שוקלת למקרה שפפ גווארדיולה יעזוב את המועדון בקיץ הקרוב. על פי מקורות רבים ומקורבים לנעשה, מחוץ למועדון ותחת תנאי של אנונימיות, הולכת וגוברת ההערכה כי זו עשויה להיות עונתו האחרונה של גווארדיולה באיתיחאד, כאשר החלטה סופית צפויה להתקבל רק לקראת סיום העונה.

במקביל, בסיטי כבר מקדמים תוכניות מגירה לאפשרות שהתרחיש הזה אכן יתממש. גווארדיולה מחזיק בחוזה עד יוני 2027, לאחר שחתם על הארכה בנובמבר 2024, אך ההיסטוריה מלמדת כי המאמן הספרדי נוהג לקבל החלטות לגבי עתידו בשלב מאוחר יחסית. לפי הדיווח, אין כל אינדיקציה לכך שיותר מ-100 האישומים בליגת הפרמייר ליג נגד סיטי, אותם המועדון מכחיש בתוקף, משפיעים על מצבו של גווארדיולה.

מארסקה מוכר היטב בצמרת של מנצ'סטר סיטי, לאחר שני פרקים שונים במועדון. הוא אימן את הקבוצה עד גיל 21 של המועדון בעונת 2020/21, ולאחר מכן חזר בקיץ 2022 כעוזר מאמן בקבוצה הבוגרת. בין שני הפרקים הללו שימש כמאמן ראשי בפארמה, והקשרים שיצר בסיטי הותירו לו מעריצים בהיררכיה, מה שהופך אותו למועמד טבעי במקרה שתתפנה המשרה, אם כי הוא אינו היחיד ברשימה.

מארסקה (IMAGO)

חוזהו של מארסקה בצ'לסי תקף עד 2029, עם אופציה להארכה של 12 חודשים, אך בימים האחרונים נוצרה אי ודאות סביב מעמדו לאחר שהתבטא בחריפות ואמר כי ההכנה לניצחון הביתי על אברטון הייתה "48 השעות הגרועות ביותר מאז שהצטרפתי למועדון, כי אנשים רבים לא תמכו בנו". הוא סירב להרחיב בנושא במסיבות עיתונאים לאחר מכן, אך חזר והדגיש את הקשר והחיבה שלו לאוהדי צ'לסי, כולל לאחר הניצחון ברבע גמר גביע הליגה על קרדיף.

בעבר עבד מארסקה תחת גווארדיולה, ולאחר מכן מונה למאמן לסטר סיטי, אותה הוביל מיד לעלייה לפרמייר ליג. בהמשך מונה למאמן צ'לסי במקום מאוריסיו פוצ'טינו, והוביל את הקבוצה למקום הרביעי בליגה, לצד זכיות בקונפרנס ליג ובגביע העולם למועדונים בגרסתו המורחבת, כבר בעונתו הראשונה.

לאחר 16 מחזורים העונה, צ'לסי מדורגת במקום הרביעי, בעוד מנצ'סטר סיטי נמצאת במקום השני, עם יתרון של שש נקודות עליה. ב'אתלטיק' מציינים כי ההתעניינות של סיטי במארסקה עשויה להציב אתגר עבור צ'לסי, שתצטרך להכריע עד כמה היא מעוניינת להיאבק על הישארותו, במיוחד לאחר ההתקדמות המקצועית שהמועדון חווה תחתיו.

אנצו מארסקה (רויטרס)

העלייה במעמדו של מארסקה זכתה לחיזוק נוסף לאחר שגווארדיולה עצמו שיבח אותו ללא שאלה מוקדמת, וכינה אותו "אחד המאמנים הטובים בעולם", תוך שהוסיף כי "העבודה שהוא עושה בצ'לסי לא מקבלת מספיק קרדיט". הדברים הללו, לפי הדיווח, נתפסים כהבעת אמון חריגה ממי שעשוי להיות זה שמפנה לו את הכיסא.

עם זאת, לא הכל עבר חלק בעונתו השנייה של מארסקה בצ'לסי. הקבוצה סבלה מבעיות משמעת ומחוסר יציבות ביכולת, אך עדיין מתמודדת בכל ארבע המסגרות, הליגה, ליגת האלופות, גביע הליגה והגביע האנגלי. בתוך כך, האפשרות שמארסקה יעבור ליריבה מקומית מעלה שאלות נוספות בצ'לסי, גם על רקע התמיכה הברורה שקיבל מהאוהדים, ששרו את שמו לאחר הניצחון על קרדיף.