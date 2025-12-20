יום שבת, 20.12.2025 שעה 13:37
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3314-3415אינטר1
3213-2415מילאן2
3113-2215נאפולי3
308-1615רומא4
2614-1915יובנטוס5
2513-2315בולוניה6
2412-1915קומו7
2211-1715לאציו8
2119-2115ססואולו9
2122-1615אודינזה10
2018-1815קרמונזה11
1918-1915אטאלנטה12
1726-1515טורינו13
1619-1115לצ'ה14
1421-1515קליארי15
1423-1615גנואה16
1418-1015פארמה17
1222-1315ורונה18
1020-1015פיזה19
626-1215פיורנטינה20

אדם צריך בית: סבילאר רוצה לעצור את יובנטוס

הוא היה אמור לרשת את קורטואה בבלגיה, אבל בגלל 45 דקות נותר ללא נבחרת. שוער העונה שעברה רוצה לקרב את רומא צעד נוסף לאליפות ב-21:45 ב-ONE2

|
מילה סבילאר בטירוף (IMAGO)
מילה סבילאר בטירוף (IMAGO)

יש פתגם שאומר שעץ לא יכול לעמוד יציב ללא שורשים. אם יש מי שמעמיד את הפתגם למבחן הוא שוערה של רומא, מילה סבילאר. זה קצת אירוני שבן אדם בשם מילה מנסה להוכיח שמשפט לא נכון, אך זו המציאות של האיש בין הקורות של הזאבים, שרק לפני שבועיים נבחר לשוער השנה באיטליה.

מדור "שני צדדים למטבע" יסקר את המשחקים הגדולים בליגה האיטלקית עם סיפור מכל צד. והפעם, לקראת יובנטוס - רומא שישודר ב-ONE2: ווסטון מקני ומילה סבילאר.

למרות שנולד להורים סרבים, סבילאר גדל באנטוורפן שבבלגיה, קבוצתו האחרונה של אביו, ראטקו, שוער בעצמו, שיחק לפני שפרש. השוער הצעיר הלך בדרכו של האב ובחר לעמוד בין הקורות: "אני זוכר שכשהייתי בן חמש הייתי עומד בין שערים קטנים וחוסם בעיטות". סבילאר הצעיר נהנה מהחוויה, המשיך והגיע עד לנבחרות הצעירות של בלגיה, שם שיתף פעולה בין היתר עם לואיס אופנדה, אלכסיס סלמאקרס, ז'רמי דוקו ואפילו יילה בטאיי ממכבי חיפה.

מילה סבילאר (משמאל) במדי נבחרת בלגיה (IMAGO)מילה סבילאר (משמאל) במדי נבחרת בלגיה (IMAGO)

אך למרות זאת, את הופעת הבוגרים שלו עשה במדי נבחרת סרביה. בדחיפת האבא, בחר מילה לערוך 45 דקות ב-2021 במשחק ידידות בניצחון 0:4 על קטאר. אותה החלטה הותירה אותו בסופו של דבר ללא בית. לאור היכולת המצוינת ברומא, דומניקו טדסקו, מאמן הנבחרת הבוגרת של בלגיה ב-2024, רצה לזמן את השוער, אבל זה לא התאפשר. עקב כך שכבר שינה את הייצוג שלו פעם אחת, לא ניתנה לו האפשרות לשוב ולייצג את השדים האדומים.

מאמן הנבחרת מהבלקן באותם ימין, דרגאן סטויקוביץ', זעם והחליט שהוא לא יקבל יותר פניות אחרי שסירב וכך, נותר סבילאר ללא פתרון, כשעורכי דינו מנסים למצוא פרצה. הרי מאז אליסון לא היה לרומא שוער כל כך דומיננטי, כשהבלגי-סרבי ספג שמונה שערים בלבד העונה, ובנוסף הוא גם בפסגת אחוזי ההצלה מבין שוערי הסרייה א' עם 86% ומספק 3.3 עצירות למשחק. אחרי שירש את הברזילאי במדים האדומים-צהובים של רומא, מן הראוי שיזכה להיכנס לנעליו של שוער גדול אחר, טיבו קורטואה, במדים האדומים-צהובים של בלגיה.

מילה סבילאר בסרביה. 45 דקות ששינו לו את החיים (IMAGO)מילה סבילאר בסרביה. 45 דקות ששינו לו את החיים (IMAGO)

"הייתי ילד חסר סבלנות", סיפר סבילאר כשנשאל למה בחר לעזוב את אנדרלכט בה גדל ולחתום בבנפיקה, אך המסר הסמוי גם מדבר על ההחלטה לייצג את הנבחרת של אביו. "דמיינתי שאני יכול לשכפל את הקריירה של יאן אובלק ואדרסון ששיחקו גם כן בליסבון". באותם ימים, המעבר היה מפתיע שכן נחשב סבילאר לקורטואה 2.0. על אף סגנון המשחק השונה והיותו 1.89 מטרים בלבד, הוא היה אמור האקזיט הגדול הבא של אנדרלכט וזה שיצעיד את המועדון לפחות בשנות הבוגרים הראשונות, כשלבסוף הקבוצה איבדה אותו בחינם.

ההחלטה לבסוף השתלמה, כשעלה להופעת בכורה בליגת האלופות מול מנצ'סטר יונייטד בגיל 18 ו-52 ימים, נגד ז'וזה מוריניו שהילל את הנער הצעיר: "הילד הזה מדהים, הוא גיבור על. בעיניי הוא נראה כמו כישרון גדול". הדרך של השניים עוד תצטלב בשנית, אבל לצד המחמאות, הבכורה שלו הייתה לא פשוטה ולצד מספר הצלות, שגה בשער היחיד אותו ספג במשחק. הדבר גרם בסיום המשחק לנמניה מאטיץ’ הסרבי ורומלו לוקאקו הבלגי, לנחם ולעודד אותו. באותו הפסד 1:0, הוא שבר את שיאו של איקר קסיאס, כצעיר ביותר לעמוד בשער בליגת האלופות.

מילה סבילאר בין רומלו לוקאקו הבלגי לנמניה מאטיץמילה סבילאר בין רומלו לוקאקו הבלגי לנמניה מאטיץ' הסרבי. הופעת בכורה סמלית שסחטה מחמאות (IMAGO)

חמש שנים בבירת פורטוגל הספיקו לשוער כדי למצות ולחפש אתגר חדש, כשמצא את עצמו ברומא. הג'אלורוסי עמדו למבחן באותה העונה. אחרי שסיימו במקום השישי תחת מוריניו, החליטה ההנהלה בהובלת המנהל המקצועי דאז טיאגו פינטו, לשנות את פני הסגל כדי לעמוק בחוקי הפייר פליי. שחקנים רבים נהרו בעיקר למארסיי, כשרומא הכניסה כ-80 מיליון אירו והוציאה באותו הקיץ כעשירית מההכנסות. האופציה של סבילאר הייתה על השולחן, פינטו לא התבלבל ומשך אותו במהרה אל עיר הנצח כשחקן חופשי שרוצה לפרוץ, אחרי שעמד בעיקר בשערה של קבוצת המילואים של בנפיקה.

גם ההגעה לבירת איטליה לא הייתה פשוטה. המאמן הפורטוגלי שחזה בסבילאר הצעיר בבכורה שלו, בחר לסמוך על רוי פטריסיו הוותיק, בחירה שבסופו של דבר הובילה את הקבוצה אל המקום הרביעי, אבל לקריסה משמעותית בעונה שלאחריה, קריסה ששלחה את המיוחד הביתה, אחרי הפסד 3:1 למילאן. באופן אירוני, זה היה גם המשחק הראשון של השוער בליגה תחתיו באותה העונה. אל הדגל נקרא אגדת המועדון דניאלה דה רוסי, שכמו המאמן שקדם לו, בחר בתחילה לסמוך על הניסיון של פטריסיו, אך אחרי ארבעה משחקים בחר ללכת על הדור הצעיר.

ההתחלה הייתה מהוססת מעט ולמרות ניצחון 0:3 נוח על פרוזינונה, טורינו הצליחה להכניע אותו פעמיים במשחק בו פאולו דיבאלה התעלה עם שלושער. על אף שתי הספיגות, היה הבלגי-סרבי אחד המצטיינים בקבוצתו, ובעוד שמאמנו החדש עדיין חיפש איך להרכיב את החוליה שתקדים אותו, המניה הבטוחה הפכה להיות בין הקורות. "דניאלה היה המאמן החשוב ביותר בחיי, לעולם לא אשכח מה שהוא עשה עבורי", שיתף בתקשורת האיטלקית. "מהשבוע הראשון, כשהוא הודיע לי שלא אשחק, הוא הסביר לי שהוא מאמין בי. בשבע השנים האלו, אף מאמן לא בא והסביר לי החלטה טכנית".

דניאלה דה רוסי חוגג עם מילה סבילאר. המאמן הכי משמעותי עבור השוער (IMAGO)דניאלה דה רוסי חוגג עם מילה סבילאר. המאמן הכי משמעותי עבור השוער (IMAGO)

אחרי פתיחה צולעת בליגה שכללה שלוש תוצאות תיקו והפסד בארבעת משחקי הפתיחה, דה רוסי פוטר ובמקומו מונה איוון יוריץ'. על הנייר, אלו היו החודשיים הגרועים ביותר של סבילאר ברומא, אולי של הקבוצה בכלל מאז שהגיע, עד למינויו של קלאודיו ראניירי. "היינו במקום גרוע מאוד כשקלאודיו ראניירי מונה. הוא הביא איתו רוגע ואנחנו מצליחים איתו הרבה יותר", סיפר ל'סקיי'.

תחת המאמן הוותיק, שפרש בסיום העונה שעברה, השוער בן ה-26 מצא את דרכו מחדש, והמחמאות לא איחרו לבוא, כשהצטיין ב-0:1 על קליארי במרץ האחרון: "מילה עובר עונה פנטסטית. כששוער לא עסוק ברוב שלבי המשחק ופתאום נקרא לפעולה, מראה מוכנות בכל זמן כמו שמילה עושה, מוכיח שהוא באמת שוער נהדר". השתפך ראניירי. השניים, יחד עם יתר הקבוצה, יצאו לריצה מופלאה בליגה בה רשמו סיבוב שלם ללא הפסד, שבפרק הזמן זה סבילאר שלף רק תשעה כדורים מהרשת.

מילה סבילאר מקבל את פרס שוער העונה (IMAGO)מילה סבילאר מקבל את פרס שוער העונה (IMAGO)

התקשורת באיטליה הכריזה כי הוא השוער הטוב בליגה, ומי שהצטרף להצהרות היה לא אחר מבלם אינטר ונבחרת איטליה, אלסנדרו בסטוני: "הוא היה השוער שלי בפנטזי (משחק) במשך השנתיים האחרונות. הוא השוער האהוב עליי באיטליה, הצבעתי לו גם לשחקן העונה". אם תשאלו את מילה, תקבלו תשובה מעט יותר צנועה: "אני לא חושב שאני השוער הטוב בליגה האיטלקית. יש לי עדיין הרבה ללמוד. אני חושב על איך אפשר להשתפר בכל יום".

עתה, מאמן חדש מוביל אותו - ג'אן פיירו גספריני ותחתיו הוא כאמור חווה את פתיחת העונה הטובה ביותר בחייו, עם שמונה ספיגות בלבד, אך שלושה מהשערים שספג היו בהפסדים מול שלוש היריבות שמעל הזאבים בטבלה: אינטר, מילאן ונאפולי. שלושת המשחקים נגמרו ב-1:0, כשהיריבה הגדולה היחידה אותה ניצחו בעידן החדש על הקווים היא לאציו, שם הצליח לשמור על רשת נקייה. עכשיו הוא פוגש יריבה נוספת, יובנטוס (שבת, 21:45, חי בערוץ ONE2), בידיעה שהפסד נוסף יקרב את הביאנקונרי אליהם במאבק על האליפות ועל מקום בליגת האלופות אך ניצחון יספק אמרה של: "אנחנו כאן ואנחנו רצים לעבר הסקודטו".

מילה סבילאר. רוצה לעשות צעד נוסף לאליפות (IMAGO)מילה סבילאר. רוצה לעשות צעד נוסף לאליפות (IMAGO)

אחרי שבחר לקטוע את השורשים שלו מסרביה, ולפחות בינתיים, לא הצליח לשתול אותם מחדש בבלגיה, סבילאר מוכיח שלאו דווקא השורשים הם אלו שמייצבים אותו, אלא, לפחות במקרה שלו, הרצון להשתקע מחדש. כשהמונדיאל באופק וקורטואה לא הופך לצעיר יותר, הפתרון של הבלגים נמצא ממש מתחת לכפפה, וכל מה שצריך הוא להרים אותה. זו אמורה להיות יוזמה משותפת של הנבחרת ושל השוער, שכאמור עושה הכל כדי לייצג את המדינה בה גדל ולשחק יחד עם חבריו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר נגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */