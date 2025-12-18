סרגרוף: החולצות מהוות טריגר לאווירה האלימה

במסגרת התגובה המקדמית של המשטרה לעתירה של אוהדי הפועל תל אביב והאגודה לזכויות האזרח הגיש חיים סרגרוף, מפקד מחוז תל אביב, תצהיר שבו התייחס בעצמו לנושא ולחלק שלו באיסור הכניסה למגרשים עם החולצות.

בהתייחסותו נכתב: “תופעת האלימות בספורט היא תופעה חמורה מאוד שלאחרונה הולכת ומחריפה. בעוד שבשנת 2008, במסגרת חוק איסור אלימות בספורט, הייתה כוונה להעביר את ניהול אירועי הספורט לידיים אזרחיות, מתוך תפיסה שמדובר באירועי תרבות הנערכים באווירה ספורטיבית, בפועל, בשנים האחרונות, היקף האלימות באירועים עלה משמעותית, עוצמת האירועים וחומרתם עלתה והמשטרה נדרשת בפועל להתמודד עם האירועים במגרשים כעניין שבשגרה.

“המשטרה משקיעה מאמצים ותשומות רבים מאוד על מנת למנוע אלימות במגרשים, הן במסגרת ההיערכות המקדימה והן במסגרת הטיפול באירועים עצמם. אירועי האלימות מתרחשים כיום לא רק במשחקי כדורגל אלא גם במשחקי כדורסל ואפילו במשחקי הנוער והילדים. השלכת חזיזים, אבוקות ופצצות תאורה בזמן המשחק הפכו לעניין שבשגרה, אך האלימות לא מסתיימת בכך והיא כוללת גם קטטות המסתיימות בפציעות, חלקן במהלך המשחקים וחלקן לפניהם או בסיומם. העוינות בין אוהדי הקבוצות הגיעה למצב שבו ישנה התארגנות של אוהדים במטרה לאסוף אבנים, קרשים וברזלים שבסופו של דבר נעשה בהם שימוש לגרימת נזקים לרכוש ולתקיפה של אוהדים אחרים או שוטרים”.

האבוקות בדרבי (שחר גרוס)

סרגרוף המשיך והסביר את הרקע להחלטה שהתקבלה בנושא החולצות: “המשטרה עושה כל שביכולתה על מנת למנוע הכנסה של חפצים מסוכנים למגרשים, אולם בפועל לא ניתן לסגור הרמטית את הפרצות הקיימות. בחיפושים שנערכו לאחרונה במסגרת חקירות פליליות נמצאו במקומות שונים חפצים המשמשים את האוהדים כלי תקיפה, מכשירי קשר, קסדות וכפפות, כולם מוצאים את דרכם לאירועי אלימות נגד אוהדים. במהלך המשחקים מופעלות פצצות תאורה, אבוקות מודלקות ומושלכות, חפצים מושלכים לכיוון שוטרים, מושבים מוצתים. אירועי אלימות מתרחשים גם על רקע העוינות בין קבוצות האוהדים שלא במסגרת המשחק, ובכלל זה אירועי אלימות של האוהדים כנגד האגודות עצמן וכך לדוגמה הושלכה פצצת תאורה לעבר ביתו של מאמן מכבי ת”א על ידי מי מאוהדי הקבוצה שרצה כי המאמן יפסיק את עבודתו. בפועל, לדאבון הלב, לעיתים, משחקי הספורט הופכים כמעט ל”שדה קרב” ובינם לבין תחרות בין קבוצות הנערכת באווירה ספורטיבית אין ולא כלום.

“המשטרה קיימה בשנה האחרונה עבודת מטה רחבה לבחינת הדרכים השונות בהן ניתן להתמודד עם אירועי האלימות, לרבות בממשקים שבינה לבין משרדי ממשלה אחרים. במקביל, אירועי האלימות הולכים ומחריפים והביאו את המשטרה לנקוט בצעדים מבצעיים שמעולם לא ננקטו. במשחק הדרבי שנערך בבלומפילד ב 19.10.25 בין הפועל ת”א למכבי ת”א האלימות החלה עוד טרם תחילת המשחק ונמשכה במשחק עצמו. המשטרה עצרה במהלך המשחק 40 חשודים וכאשר האלימות לא פסקה, החליט מפקד המחוז, לראשונה מזה שנים, להפסיק את המשחק. 29 איש נפצעו במשחק זה. המשטרה מטפלת גם בתלונות המוגשות על ידי גורמים שונים בעולם הספורט לגבי איומים על חייהם על רקע השתייכותם לקבוצה זו או אחרת, לרבות “הרכב שלך יתפוצץ”, “תעזוב לפני שיהיה מאוחר מדי” ועוד.

“כמי שנמצא במשחקים אלה ומטפל בהם מזה שנים, אני מבקש להדגיש את עליית המדרגה שחלה באלימות בספורט. האירועים הפכו למסוכנים, אנשים נמנעים מלהגיע אליהם, האווירה בהם עוינת והמאבק בין האוהדים לא מסתיים במשחק. כל התערבות של כח משטרה באירוע אלימות כזו או אחרת ביציעים נתקלת בתגובות אלימות, שוטרים מותקפים וניכרת הסלמה באירוע”.

שוטרים על כר הדשא בבלומפילד, "שוטרים מותקפים וניכרת הסלמה באירוע" (ראובן שוורץ)

ממ”ז תל אביב סיים עם הצגת הרקע והתייחס לעניין הדיון: “לאחרונה אנו עדים לתופעה חדשה שבה חברים בארגון “אולטראס”, ארגון אוהדים של הפועל ת”א, מגיעים למשחקים לבושים בחולצות אדומות הנושאות סמלים וכיתוב המתייחס למכבי ת”א, תנועת כך ומשטרת ישראל כגורמים האסורים בכניסה. הימצאות אנשים למשחק הלבושים בחולצות אלה מייצרת ‘דלק’ של ממש לאווירת העוינות השוררת במגרש ומהווה טריגר לאווירה האלימה, בשל המסר הברור המועבר באמצעותן, של שנאה, דה-לגיטימציה והתנגדות לנוכחות כוחות השיטור במשחק. הדרך מהתחממות האווירה ועד לאירועי אלימות קשים קצרה ביותר לצערנו. בנוסף, אווירה זו מקשה מאוד על המשטרה להיכנס ליציעים ולבצע פעילות שתכליתה הפסקת האלימות, שכן כל חיכוך כזה מביא להסלמה ומסתיים בפציעה של שוטרים. האוהדים הלבושים בחולצות מתסיסים בכך את הקהל וקשה מאוד לעצור את ההסלמה.

“החולצות הללו מצטרפות למסרים האלימים העולים ומאפיינים את פעילות הארגון, שנגד 24 מחבריו הוגש בימים האחרונים כתב אישום חמור ביותר בגין אירועים שארעו סביב משחק הדרבי שהיה אמור להתקיים ב-19.10: קשירת קשר להשלכת רימוני עשן בסמוך לתחילת המשחק, הצטיידות ברימוני יד שהוכנסו למגרש והושלכו מעל ראשי הצופים לעבר כר הדשא. בכתב האישום מתוארת גם התגובה של חברי הארגון לאכיפה המשטרתית במשחק, תוך שימוש במילים "זו הולכת להיות מלחמה ארוכה ואנחנו רק בתחילתה". וביחס לקריאה להגיע לדיוני המעצר בבית המשפט נעשה שימוש בביטוי: "למי שהיה בפעמים הקודמות יודע שזה גם כיף לא נורמאלי. להשמיד, לנתץ, להכריח, למחוק, לרסק, לנפץ, לשרוף, להתאכזר, להרחיב, למחוק, להשמיד ולהעניש". כתב האישום כולל גם אישומים בדבר קשירת קשר לנקוט באלימות באמצעות שימוש באלות ומוטות (מחוץ למגרש, באשר הנאשמים רעולי פנים), החזקת נשק ועוד”.

קהל אוהדי הפועל תל אביב (חגי מיכאלי)

חיים סרגרוף המשיך: “אלה מצטרפים למרכיבים נוספים העולים מהתנהלות חברי הארגון ובהם שירים נגד המשטרה, קריאות "מוות למשטרה" וחיבור למוטיבים מהשואה. חשוב להבין שהטיפול המבצעי של המשטרה באלימות במגרשים הוא מורכב ביותר. לכל פעולה עלולה להיות השלכה על האירועים במובן של הסלמה, המשטרה נדרשת לפעול בתוך המון משולהב והדברים יוצאים מכלל שליטה מהר מאוד. כאשר האירועים מסלימים, קשה מאוד לעצור את התהליך ולהשיב את הסדר על כנו. מכאן, שהמשטרה חייבת לנקוט בכל הפעולות האפשריות על מנת למנוע את הסלמת האירועים ולמנוע שפיכות דמים במגרש”.

לסיום כתב: “תופעת החולצות היא תופעה חדשה, אשר נוצרה בתמיכה בעצורים בעקבות משחק הדרבי, שהסיכון שבה כבר ברור וניכר במגרשים ומולו נדרשה החלטה מבצעית שתכליתה להגן על ביטחון הציבור המגיע למגרש. ההחלטה למנוע את הכנסת החולצות למשחקים התקבלה מתוך תפיסה שזה צעד מידתי יותר לעומת צעדים חריפים יותר שניתן היה לנקוט בנסיבות העניין ויש בו כדי להפחית את האלימות. אנו נבחן כמובן את יעילות המהלך וההשלכות שלו על הסדר והביטחון במגרש ובהתאם לכך נקבל את ההחלטות המבצעיות שיידרשו”.