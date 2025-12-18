"קטש צריך להתעלם מרעשי הרקע, הם לא עוזרים לו"

אליצור רמלה תתארח הערב (חמישי, 19:00) אצל אולימפיאקוס לגומלין בשלב הנוקאאוט של היורוקאפ בכדורסל נשים, אחרי שהפסידה 93:86 במשחק הראשון. מאמנה, טל נתן, דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE על המשחק וגם לקראת משחקי הקבוצות הישראליות הערב ביורוליג לגברים.

מה שלומך?

“פה באתונה, מלווים אותנו משטרות”.

מה יהיה מקצועית?

“היה 7 הפרש לאולימפיאקוס במשחק הראשון”.

היום תתקנו את זה?

“צריך לתת להם את הקרדיט, אבל אנחנו כל הזמן מנסים לשפר. ייצבנו את המערכת קצת. זה לא תירוץ, אבל יש אומץ שאנחנו לא רגילים אליו בכדורסל בנות, אנחנו רואים כמה קשיים זה לא לשחק בבית. הביתיות עדיין לא חזרה אצלנו. לבית בספורט יש משמעות”.

בוא נדבר על מכבי ת”א.

“השנה ביורוליג הצטמצמו מאוד הפערים בין הקבוצות. ניתן קרדיט להפועל, הרצפים שהם מנצחים זה מאוד משמעותי להמשך. קבוצות שישפרו יכולות הגנתיות יתנו פור לליגה, הפועל יותר שומרת מאחרים, קבוצות אחרות לא. מי שיעשה סטופים בהגנה יהיה לו יתרון”.

לוני ווקר (רועי כפיר)

איך אתה רואה את התקופה האחרונה של קטש?

“המאמן צריך להתעלם מרעשי רקע. הם לא עוזרים לו, המערכת והשחקנים צריכים לעזור לו. מכבי לא נבנתה הכי מדויק שבעולם, הוא כבר עבר את המשבר הגדול, הם משחקים יותר טוב, הם יכלו להפסיד את המשחק האחרון אבל בסוף ניצחו. הכל שקול”.

אז הם יכולים לנצח.

“חד וחלק. הספרדים משחקים יפה בלי ספק, אבל ולנסיה לא תעשה פיינל פור”.

יש הערב מכבי וגם הפועל באותה שעה, מי אתה ממליץ לאוהדים לראות?

“שאלה של מי אתה אוהב יותר. אם אתה לא אוהד אף אחת, הייתי הולך להפועל. פנאתינייקוס משתפרים. איטודיס מגיע למקום שהוא אוהב, יהיה קרב מעניין”.

דימיטריס איטודיס חוגג (אורן בן חקון)

תן הערכה לשתי המשחקים.

“מכבי מנצחים ב-3 הפרש, פנאתינייקוס מנצחים ב-4”.

מה תהיה התוצאה אצלך?

“שקול, אנחנו צריכים לנצח”.

הגיעו אוהדים?

”מרמלה, בודדים מאוד. אצלם אני לא יודע. במשחק בית שלנו היה אסור להיכנס”.