ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

סובל מנקע: תוצאות הצילום שערך ג'וסלין טאבי

הקשר שנפצע במשחק מול מכבי תל אביב סובל מנקע בקרסול וייעדר בין שבועיים לחודש. תומר אלטמן עדיין לא כשיר ובספק לק"ש. סונגה צפוי לחזור ל-11

|
ג'וסלין טאבי על כר הדשא (שחר גרוס)
ג'וסלין טאבי על כר הדשא (שחר גרוס)

בשורות פחות טובות להפועל פתח תקווה: הצילום שערך אתמול קשר הקבוצה, ג'וסלין טאבי, הראה על נקע בקרסול, כשמשמעות הדבר היא שהוא צפוי להיעדר לפרק זמן של בין שבועיים לחודש.

טאבי ספג מכה במשחק מול מכבי תל אביב בתחילת השבוע, כאשר קרסולו התנפח ביממה שלאחר מכן. ביממה האחרונה הוא חש הטבה במצבו, אך הוא יחמיץ את המשחק מול עירוני קריית שמונה (שבת, 18:30) ואת משחק הגביע מול כרמיאל בסוף השבוע הבא.

מי שעוד נמצא בספק גדול להתמודדות הוא הקשר תומר אלטמן, שמתקשה לחזור להתאמן ונמצא בספק גדול למשחק בשבת. השחקן נעדר גם במשחק האחרון מול הצהובים, לאחר שסבל מרגישות בשריר האחורי.

תומר אלטמן (חגתומר אלטמן (חג'אג' רחאל)

המלאבסים המשיכו הבוקר בהכנות, המאמן עומר פרץ חש ברע ונעדר, כאשר ההערכה היא שכבר מחר הוא יתאושש ויעביר את האימון המסכם לקראת ההתמודדות. בצד המקצועי, מי שיחזור מהרחקה הוא צ'אפיוקה סונגה שצפוי לשוב ל-11.

