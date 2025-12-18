סובל מנקע: תוצאות הצילום שערך ג'וסלין טאבי

בשורות פחות טובות להפועל פתח תקווה: הצילום שערך אתמול קשר הקבוצה, ג'וסלין טאבי, הראה על נקע בקרסול, כשמשמעות הדבר היא שהוא צפוי להיעדר לפרק זמן של בין שבועיים לחודש.

טאבי ספג מכה במשחק מול מכבי תל אביב בתחילת השבוע, כאשר קרסולו התנפח ביממה שלאחר מכן. ביממה האחרונה הוא חש הטבה במצבו, אך הוא יחמיץ את המשחק מול עירוני קריית שמונה (שבת, 18:30) ואת משחק הגביע מול כרמיאל בסוף השבוע הבא.

מי שעוד נמצא בספק גדול להתמודדות הוא הקשר תומר אלטמן, שמתקשה לחזור להתאמן ונמצא בספק גדול למשחק בשבת. השחקן נעדר גם במשחק האחרון מול הצהובים, לאחר שסבל מרגישות בשריר האחורי.

תומר אלטמן (חג'אג' רחאל)

המלאבסים המשיכו הבוקר בהכנות, המאמן עומר פרץ חש ברע ונעדר, כאשר ההערכה היא שכבר מחר הוא יתאושש ויעביר את האימון המסכם לקראת ההתמודדות. בצד המקצועי, מי שיחזור מהרחקה הוא צ'אפיוקה סונגה שצפוי לשוב ל-11.