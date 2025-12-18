התגובה המוקדמת של משטרת ישראל לבג"ץ

משטרת ישראל הגישה תגובה מקדמית לבג"ץ בעתירות שהגישו אוהדי הפועל תל אביב נגד האיסור על כניסתם למשחקי כדורגל כשהם לובשים חולצות עם מסרים ביקורתיים כלפי המשטרה, קבוצה יריבה או תנועה גזענית. בתגובה מבקשת המשטרה מבית המשפט פרק זמן של שבועיים לצורך בחינה כוללת של המדיניות, ומבקשת בשלב זה לדחות את הבקשה למתן צו ביניים שיאפשר את כניסת האוהדים עם החולצות כבר במשחק הקרוב. הדיון עצמו יתקיים היום ב-16:00 במקום ב-14:00.

לפי עמדת המשטרה, העתירות הוגשו על רקע הסלמה משמעותית באירועי האלימות במגרשי הכדורגל בחודשים האחרונים, שהגיעה לשיאה בביטול הדרבי התל אביבי בין הפועל למכבי תל אביב. באותו אירוע נפצעו 29 בני אדם, ובימים האחרונים הוגשו כתבי אישום נגד 24 חברים מארגון האוהדים "אולטראס" של הפועל תל אביב, בגין עבירות אלימות חמורות, ובהן החזקת נשק, שימוש פחזני באש וקשירת קשר לפשע.

בעקבות האירועים, החליטו מפקדי המשטרה בדרג המחוזי והארצי לאסור על כניסת אוהדים הלובשים את החולצות נשוא העתירות, מתוך חשש כי לבישתן על ידי קהל רב, על רקע המתח הקיים, עלולה להוות פרובוקציה שתוביל להסלמה, לאירועי אלימות ולפגיעה בסדר הציבורי. המשטרה מדגישה כי ההחלטה התקבלה על בסיס הערכות מבצעיות וסקירות מודיעיניות, וכי מדובר באמצעי מידתי שנועד למנוע תרחיש חמור יותר, כולל ביטול משחקים.

שוטרים על הדשא מול יציע אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

עם זאת, בתגובה מציינת המדינה כי לאחר בחינה נוספת, לרבות בהתייעצות עם מערך הייעוץ המשפטי לממשלה, הוחלט שיש מקום לבדיקה רחבה של מדיניות המשטרה בנושא. לטענת המשיבה, לוחות הזמנים הקצרים שנקבעו בהחלטת בית המשפט לא אפשרו השלמת בחינה מעמיקה של כלל ההיבטים, ובהם האיזון בין חופש הביטוי לבין שמירה על שלום הציבור. לכן מבקשת המשטרה פרק זמן של שבועיים, שבמהלכו תיבחן יעילות ההחלטה, השלכותיה והחלופות האפשריות.

באשר לבקשה למתן צו ביניים, עמדת המשטרה נחרצת: בשלב זה אין מקום לשנות את המצב הקיים. לטענת הגורמים המקצועיים, קיים חשש ממשי כי התרת כניסת אוהדים עם החולצות כבר כעת תוביל לפגיעה חמורה בסדר הציבורי ובשלום הציבור. המשטרה אף מציינת כי בידי מפקדי המחוז והאגף המבצעי להציג לבית המשפט, במעמד צד אחד, מידע מבצעי ומודיעיני רגיש הנוגע להיערכות למשחק הקרוב.

שוטרים על כר הדשא בבלומפילד (ראובן שוורץ)

לבסוף מדגישה המדינה כי חוק איסור אלימות בספורט נחקק על רקע התגברות תופעות האלימות והגזענות במגרשי הספורט, ותכליתו למנוע פגיעה בגוף ובחיי אדם באמצעות אמצעים מניעתיים ואכיפתיים. לצד ההכרה בחשיבות חופש הביטוי, טוענת המשטרה כי בעת הנוכחית השיקול המכריע הוא מניעת סיכון ממשי לשלום הציבור. בהתאם לכך מבקשת המשיבה מבית המשפט לדחות את הבקשה לצו ביניים ולאפשר לה להגיש בתוך שבועיים הודעת עדכון לאחר השלמת הבחינה הכוללת של המדיניות.

המשטרה מסרה תגובה לבגץ: “האיסור על לבישת החולצות במגרשים באישור מפכ"ל המשטרה. מבקשים מבית המשפט להמשיך במדיניות הזו, ובמקביל לבחון אותה מחדש בתוך שבועיים”.

עו"ד עודד פלר ועו"ד ניצן אילני מהאגודה לזכויות האזרח: “בתגובתה מוכיחה המשטרה חוסר הבנה מוחלט באשר לסמכויותיה ולמגבלות שחלות עליה. המשטרה טיפסה על עץ גבוה ולא יודעת לרדת ממנו. ניפגש בבית המשפט”.