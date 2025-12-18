צפו בשידור החי: רן קוז'וק מדבר לקראת טבריה

מוליכת טבלת ליגת העל, הפועל באר שבע, תתארח בשבת ב-19:30 אצל עירוני טבריה ותקווה להמשיך במומנטום עם ניצחון שלישי ברציפות. בשעה זו, מאמנה, רן קוז’וק, מדבר לקראת ההתמודדות במסיבת עיתונאים שמועברת בשידור חי כאן באתר.

ישיר: מסע"ת הפועל באר שבע