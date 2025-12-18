יום חמישי, 18.12.2025 שעה 14:32
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3512-3414הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2816-3114מכבי ת"א3
2214-2614מכבי חיפה4
2218-2614הפועל ת"א5
2231-2814מכבי נתניה6
1826-2214מ.ס אשדוד7
1719-1614בני סכנין8
1524-2114הפועל חיפה9
1425-1914הפועל פ"ת10
1433-1414עירוני טבריה11
1320-1614עירוני ק"ש12
1120-1314הפועל ירושלים13
436-1014מכבי בני ריינה14

מנכ”ל סכנין: בקצב הזה יהיה פה רצח בכדורגל

יוסף בדארנה התייחס לאירועי המשחק מול בית"ר ירושלים בטדי ב"שיחת היום": "השופט היה צריך לפוצץ את המשחק, למה מחכים? ששחקן יקבל סכין בגב?"

|
מוחמד אבו ניל סופג פגיעה מחפצים מהיציע (רדאד ג'בארה)
מוחמד אבו ניל סופג פגיעה מחפצים מהיציע (רדאד ג'בארה)

בני סכנין כבר עלתה ליתרון בטדי, אך לבסוף הפסידה בתום דרמה גדולה 2:1 לבית”ר ירושלים ויצאה מאוכזבת כשספגה שער בתוספת הזמן. בנוסף להפסד, בקבוצה נאלצו להתמודד עם אירועים לא נעימים מחוץ למגרש. מנכ”ל בני סכנין, יוסף בדארנה, הגיע לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE על כך.

ראינו את התגובה של המועדון לגבי התנהגות הקהל של בית”ר. למה היא יצאה באיחור?
“רצינו להרגיע את העניינים. לא צריך שכל משחק יהיה בלגן. לצערי לא היה תגובה של ההתאחדות למצב”.

הקהל של בית”ר לא התנהג בצורה טובה.
“למה אנחנו מחכים? שיתנו לשחקן סכין בגב”?

שחקני בני סכנין מנסים לעצור את ירדן שועה (רדאד ג'בארה)

מה ציפיתם, שהמשחק ייעצר?
“אני ביקשתי ששחקנים ירדו מהמגרש. המגן הימני שלנו קיבל פעמיים מצית לראש. היה צריך לפוצץ את המשחק, זה לא היה ספורטיבי”.

היה את הדרבי שלא התחיל, היה את המשחק של מכבי נגד חיפה, אתה אומר שבגלל שזה סכנין לא פוצצו את המשחק?
“יש דברים שמותר נגדנו. לאוהדי בית”ר מותר הכל, לסכנין אסור. במגרש אחר היו עוצרים ישר את המשחק. מדברים ולא עושים כלום, מה חיכו? שהשחקנים יקבלו סכין בגב”?

אתם מקופחים בגלל שאתם מהמגזר הערבי?
“לא רוצה להיכנס לזה. אם זה לא היה סכנין זה לא היה אותו דבר”.

מה אתה מצפה שיהיה העונש?
“לא מעניין אותי. הם יכולים לעשות משהו רק כספית, אחרת כל פעם יהיה אותו דבר. זה היה ממש מפחיד מה שקרה שם, צריך לשים לזה סוף. באים לשחק וליהנות. מספיק לתת לבית”ר לעשות דברים שאסור לעשות. היה דברים שלא ראיתם בטלוויזיה, לקח לי שעתיים לצאת מהמגרש”.

מוחמד אבו ניל נשכב על הדשא (אורן בן חקון)

אתה חושב שהשופט היה צריך לסיים את המשחק?
“כן. לא צריך לחכות שמישהו יקבל סכין בגב. אם היינו עולים ל-1:2, אוהדי בית”ר היו שורפים את המגרש. היה מפחיד שם, קללות, שרו מוות לערבים, דברים שאני מתבייש להגיד. לכולנו יש משפחות. אין מה לעשות, זו מדינה של שני עמים”.

פניתם להנהלת בית”ר?
“לא, מה זה יעזור לי? הורחק לי שחקן שהשופט רשם”.

זה שבעט במסך של ה-VAR?
“כן”.

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

מה תעשו?
“נמשיך הלאה, קשה לנו. רציתי לפנות לפיפ”א. נקווה שבפעם הבאה יהיו עונשים כבדים. זה רק כדורגל”.

צריך לעשות שיחות עם האוהדים, אנחנו בעידן אחר.
“בקצב הזה יהיה פה רצח בכדורגל”.

מה עם אבו ניל?
“הוא בסדר, הוא גבר. היינו יכולים חוקית לפוצץ את המשחק כשהוא קיבל את הבקבוק. לא עשינו את זה כי אנחנו רוצים לשחק”.

