דיווח בגרמניה: פליק יאריך את חוזהו עד 2028

מהלך משמעותי בברצלונה. לפי דיווח ב’בילד’ הגרמני, המועדון הקטלוני הציע להאנזי פליק הארכת חוזה עד יוני 2028. הנהלת הבלאוגרנה לא מעוניינת שהמאמן יפתח את העונה הבאה כשנותרה לו רק שנה אחת בחוזה, וכבר התחילו במגעים איתו ועם סביבתו.

פליק נחשב לאחת ההצלחות היותר גדולות של ז’ואן לאפורטה בתחום המקצועי. נשיא ברצלונה לקח הימור עם הגרמני, שהצליח להחיות את הקבוצה למרות ההשקעה הכמעט אפסית ברכש בשנים האחרונות. המאמן שיפר משמעותית את נתוניו של צ’אבי הרננדס, קודמו בתפקיד, זכה בתארים חשובים והחזיר את הקטלונים לקדמת הבמה באירופה תוך מתן הזדמנויות לשחקנים צעירים.

לפי המידע שמגיע מגרמניה, הפגישה האחרונה של הסוכן פיני זהבי עם לאפורטה נועדה לקדם את החוזה החדש של פליק. מטרת ההנהלה של בארסה היא לשריין אותו עוד לפני הבחירות לנשיאות בקיץ הקרוב. המאמן כבר האריך חוזה במאי לעונה אחת בלבד, דבר שבהחלט עשוי לחזור על עצמו.

בבירת קטלוניה אין כל ספק שהגרמני צריך להמשיך בטווח הבינוני, וכעת נותר לראות האם פליק יחליט לחתום על מה שעשוי להיות חידוש החוזה האחרון שלו עם המועדון עד 2028. המאמן כבר זכה להעלאת שכר לאחר ההארכה האחרונה, כשברור שהפעם הוא יבקש גם ערבויות מקצועיות לכך שבארסה תוכל לרכוש יותר שחקנים.