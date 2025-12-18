יום חמישי, 18.12.2025 שעה 14:32
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

דיווח בגרמניה: פליק יאריך את חוזהו עד 2028

צעד חשוב לעתיד של ברצלונה: המאמן של אלופת ספרד צפוי לחתום בקרוב לעונה נוספת, כשסוכן העל הישראלי פיני זהבי כבר סיכם עם לאפורטה את כל הפרטים

|
לאמין ימאל והאנזי פליק (IMAGO)
לאמין ימאל והאנזי פליק (IMAGO)

מהלך משמעותי בברצלונה. לפי דיווח ב’בילד’ הגרמני, המועדון הקטלוני הציע להאנזי פליק הארכת חוזה עד יוני 2028. הנהלת הבלאוגרנה לא מעוניינת שהמאמן יפתח את העונה הבאה כשנותרה לו רק שנה אחת בחוזה, וכבר התחילו במגעים איתו ועם סביבתו.

פליק נחשב לאחת ההצלחות היותר גדולות של ז’ואן לאפורטה בתחום המקצועי. נשיא ברצלונה לקח הימור עם הגרמני, שהצליח להחיות את הקבוצה למרות ההשקעה הכמעט אפסית ברכש בשנים האחרונות. המאמן שיפר משמעותית את נתוניו של צ’אבי הרננדס, קודמו בתפקיד, זכה בתארים חשובים והחזיר את הקטלונים לקדמת הבמה באירופה תוך מתן הזדמנויות לשחקנים צעירים.

לפי המידע שמגיע מגרמניה, הפגישה האחרונה של הסוכן פיני זהבי עם לאפורטה נועדה לקדם את החוזה החדש של פליק. מטרת ההנהלה של בארסה היא לשריין אותו עוד לפני הבחירות לנשיאות בקיץ הקרוב. המאמן כבר האריך חוזה במאי לעונה אחת בלבד, דבר שבהחלט עשוי לחזור על עצמו.

אחרי המהומות: מסי מסכם את החוויה בהודו

בבירת קטלוניה אין כל ספק שהגרמני צריך להמשיך בטווח הבינוני, וכעת נותר לראות האם פליק יחליט לחתום על מה שעשוי להיות חידוש החוזה האחרון שלו עם המועדון עד 2028. המאמן כבר זכה להעלאת שכר לאחר ההארכה האחרונה, כשברור שהפעם הוא יבקש גם ערבויות מקצועיות לכך שבארסה תוכל לרכוש יותר שחקנים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
