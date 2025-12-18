התזונאית שפוטרה מריאל מדריד: כל הזמן צחקו עליי

איציאר גונסאלס דה אריבה, מומחית לתזונת ספורט ופיזיותרפיה, שעבדה עם שחקני ריאל מדריד, יוצאת לראשונה בפומבי עם טענות קשות כנגד המועדון, זאת לאחר שפוטרה והיא בעיצומו של הליך משפטי המתנהל בין הצדדים.

גונסאלס בת ה-47 הצטרפה לבלאנקוס על רקע ריבוי פציעות שריר בקרב שחקני הקבוצה. היא מחזיקה ברקע אקדמי נרחב הכולל לימודי פיזיותרפיה ותזונה, ועבדה בעבר באופן אישי עם שחקנים כמו דני קרבחאל ורודריגו, שלדבריה הצליחו להתגבר על פציעות ממושכות בעזרתה.

בראיון ל’מארקה’ טוענת גונסאלס כי כבר מראשית דרכה במועדון נתקלה בהתנגדות חריפה מצד הצוות הרפואי. לדבריה, אנשי המחלקה יצרו כלפיה “אווירה עוינת ובלתי נסבלת”, נמנעו משיתוף פעולה מקצועי ואף ניסו, לטענתה, לערער את מעמדה בפני הנהלת המועדון.

שחקני ריאל מדריד מאוכזבים (IMAGO)

עוד טענה כי נאמר לה שהיא נמצאת במועדון “כגחמה של הנשיא”, וכי הצוות הרפואי איים שיפעל לשכנע את ההנהלה לפטר אותה: “הם אמרו שיגרמו לפרס לחשוב שאני משוגעת, כל הזמן צחקו עליי”. לדבריה, נאסר עליה ליצור קשר עם שחקנים, שמו אותה בחדר עבודה מבודד, והיא לא זכתה לשום פגישה מקצועית או מענה לפניות רשמיות שלה: “הם אמרו לי שהשחקנים נגעלים ממני”.

אחת הטענות החמורות שמעלה התזונאית נוגעת לאירוע בו הואשמה, בגניבת תוספי תזונה מהמועדון, האשמה שלדבריה הופרכה לחלוטין: “הצלחתי להוכיח שלא עשיתי את זה, אבל עדיין פחדתי. מאותו רגע התחלתי לתקשר רק בכתב כדי להגן על עצמי”.

גונסאלס שיתפה כי הסכימה להצטרף לעבודה גם בעונת 2024/25 רק לאחר שנאמר לה כי מדובר בבקשה אישית של נשיא המועדון, פלורנטינו פרס, אותו היא מתארת כמי שהיא רוחשת לו “כבוד והערכה עמוקים”. עם זאת, לדבריה, בפועל לא חל כל שינוי ביחס אליה: “מצאתי את עצמי מחוץ לתפקיד בטענה שזה לטובתי”. ריאל מדריד טרם מסרה תגובה רשמית לטענות.