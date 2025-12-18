יום חמישי, 18.12.2025 שעה 14:33
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4320-4917ברצלונה1
3916-3417ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3416-3017אתלטיקו מדריד4
3016-2016אספניול5
2519-2516בטיס6
2322-1517אתלטיק בילבאו7
2219-2016סלטה ויגו8
2024-2416סביליה9
2018-1316חטאפה10
1920-1916אלצ'ה11
1817-1416אלאבס12
1816-1316ראיו וייקאנו13
1723-1816מיורקה14
1624-2016ריאל סוסיאדד15
1520-1416אוססונה16
1525-1516ולנסיה17
1530-1516ג'ירונה18
1026-716אוביידו19
928-1615לבאנטה20

התזונאית שפוטרה מריאל מדריד: כל הזמן צחקו עליי

איציאר גונסאלס, התזונאית לשעבר של ריאל מדריד, סוגרת חשבון עם המועדון שפיטר אותה: "אמרו שאני גחמה של הנשיא ושהם יגרמו לכך שיחשוב שאני משוגעת"

|
איציאר גונסאלס, התזונאית שפוטרה מריאל (אינסטגרם)
איציאר גונסאלס, התזונאית שפוטרה מריאל (אינסטגרם)

איציאר גונסאלס דה אריבה, מומחית לתזונת ספורט ופיזיותרפיה, שעבדה עם שחקני ריאל מדריד, יוצאת לראשונה בפומבי עם טענות קשות כנגד המועדון, זאת לאחר שפוטרה והיא בעיצומו של הליך משפטי המתנהל בין הצדדים.

גונסאלס בת ה-47 הצטרפה לבלאנקוס על רקע ריבוי פציעות שריר בקרב שחקני הקבוצה. היא מחזיקה ברקע אקדמי נרחב הכולל לימודי פיזיותרפיה ותזונה, ועבדה בעבר באופן אישי עם שחקנים כמו דני קרבחאל ורודריגו, שלדבריה הצליחו להתגבר על פציעות ממושכות בעזרתה.

בראיון ל’מארקה’ טוענת גונסאלס כי כבר מראשית דרכה במועדון נתקלה בהתנגדות חריפה מצד הצוות הרפואי. לדבריה, אנשי המחלקה יצרו כלפיה “אווירה עוינת ובלתי נסבלת”, נמנעו משיתוף פעולה מקצועי ואף ניסו, לטענתה, לערער את מעמדה בפני הנהלת המועדון.

שחקני ריאל מדריד מאוכזבים (IMAGO)שחקני ריאל מדריד מאוכזבים (IMAGO)

עוד טענה כי נאמר לה שהיא נמצאת במועדון “כגחמה של הנשיא”, וכי הצוות הרפואי איים שיפעל לשכנע את ההנהלה לפטר אותה: “הם אמרו שיגרמו לפרס לחשוב שאני משוגעת, כל הזמן צחקו עליי”. לדבריה, נאסר עליה ליצור קשר עם שחקנים, שמו אותה בחדר עבודה מבודד, והיא לא זכתה לשום פגישה מקצועית או מענה לפניות רשמיות שלה: “הם אמרו לי שהשחקנים נגעלים ממני”.

אחת הטענות החמורות שמעלה התזונאית נוגעת לאירוע בו הואשמה, בגניבת תוספי תזונה מהמועדון, האשמה שלדבריה הופרכה לחלוטין: “הצלחתי להוכיח שלא עשיתי את זה, אבל עדיין פחדתי. מאותו רגע התחלתי לתקשר רק בכתב כדי להגן על עצמי”.

גונסאלס שיתפה כי הסכימה להצטרף לעבודה גם בעונת 2024/25 רק לאחר שנאמר לה כי מדובר בבקשה אישית של נשיא המועדון, פלורנטינו פרס, אותו היא מתארת כמי שהיא רוחשת לו “כבוד והערכה עמוקים”. עם זאת, לדבריה, בפועל לא חל כל שינוי ביחס אליה: “מצאתי את עצמי מחוץ לתפקיד בטענה שזה לטובתי”. ריאל מדריד טרם מסרה תגובה רשמית לטענות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */