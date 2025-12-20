הנציגים של הכדורגל הישראלי באליפות אפריקה

אליפות אפריקה שתיפתח במרוקו מחר (ראשון) לא תמשוך אמנם תשומת לב בישראל כמו בשנים שבהן אימן אברהם גרנט את נבחרות גאנה וזמביה, אבל כמו תמיד תספק כדורגל טוב, תציג כוכבים ידועים מהעולם וגם כישרונות עולים. לצד כל אלה נזכה לראות גם נציגות נכבדה מליגת העל ואפילו מהליגה הלאומית.

נבחרת סנגל, שבה משחק עבדולאי סק ממכבי חיפה, תתמודד בבית 4 נגד בוטסואנה (23 בדצמבר), קונגו (27 בדצמבר) ובנין (30 בדצמבר). הבלם בן ה-33, שרשם עד היום 17 הופעות במדי “אריות הטרנגה” וכבש שני שערים, פתח בהרכב בניצחון 0:8 על קניה במשחק הידידות האחרון, אבל לא שותף לפני כן בהפסד 2:0 לברזיל.

גם במוקדמות המונדיאל, כאשר סנגל סיימה ראשונה בבית 2 והעפילה לטורניר הגמר, שימש סק בעיקר כשחקן ספסל ופתח לאחרונה בהרכב הראשון בניצחון 2:3 על קונגו בחוץ. הסיבה לכך היא שבסגל של המאמן פאפה ת’יאו ישנם בלמים בכירים ממנו ובראשם הקפטן קאלידו קוליבאלי בן ה-34 מאל הילאל הסעודית, אקס נאפולי וצ’לסי. גם מוסה ניאקטה מליון וממאדו סר משטרסבורג (מושאל מצ’לסי) אמורים לשחק לפני סק. זו הסיבה שמול קניה ניסה אותו המאמן בעמדת המגן השמאלי, אבל בתפקיד זה אמור לפתוח איסמעיל ג’ייקובס מגלאטסראיי.

עבדולאי סק, יש לו תחרות קשה (IMAGO)

כל הסימנים מעידים על כך שגם בטורניר הקרוב ישמש סק כשחקן ספסל ויזכה לפתוח בהרכב אולי במשחק האחרון מול בנין בשלב הבתים, אם סנגל תבטיח לפני כן את העלייה לשמינית הגמר. למרות זאת העיתונאי הסנגלי אליו גולוקו סבור בשיחה עם ONE שיהיה לו מה לתרום: “סק הוא שחקן מפתח בנבחרת שלנו, שחקן הגנה אמין וחשוב. כבר שנים שהוא משחק בה ועכשיו יש לו הזדמנות, כי המאמן מאמין בו ותמיד נתן לו צ’אנס כשהיה צריך. נכון שיש תחרות על מקום בהרכב, אבל הוא מנוסה ויש לו את כל הכישורים”.

בנבחרת אוגנדה, שתתמודד בבית 3 נגד טוניסיה (23 בדצמבר), טנזניה (27 בדצמבר) וניגריה (30 בדצמבר) משחק טימותי אוואני (בן 29), בלמה של מ.ס אשדוד, שכבר הופיע בטורניר בעבר ורשם עד היום יותר מ-35 הופעות במדים הלאומיים.

בטורניר מוקדמות המונדיאל, שבו סיימו “השדים האדומים” במקום השני בבית 7 ולא העפילו לטורניר הגמר, אוואני לא נחשב לשחקן הרכב ולאחרונה ערך הופעה כמחליף בניצחון 0:1 על גינאה בחודש מרץ. הוא גם לא שותף בתבוסה 4:0 למרוקו במשחק הידידות האחרון.

האם אוואני ישחק בטורניר? תלוי בטקטיקה שבה יבחר המאמן פול פוט ובכושר שיציג השחקן. עד כה הוא הביע בו אמון כשכלל אותו בסגל ומבחינת השחקן מדובר בסימן חיובי ראשון. השאר כבר תלוי בהתפתחויות במהלך המשחקים.

טימותי אוואני שומר על סאדיו מאנה (IMAGO)

בגיל 31: מוחמד אוסמן מחכה להזדמנות בניגריה

במדי נבחרת ניגריה, שתתמודד בבית 3 נגד טנזניה (23 בדצמבר), טוניסיה (23 בדצמבר) ואוגנדה (30 בדצמבר) יופיע מוחמד אוסמן מעירוני טבריה. ה”סופר איגלס” שואפים לתקן את הרושם הלא טוב שהותירו אחרי שנכשלו במוקדמות המונדיאל ולא הצליחו להעפיל לטורניר הגמר. הם יעשו זאת בהדרכת המאמן הצרפתי אריק של, שמונה במהלך הקמפיין האחרון ולא הצליח לחולל שינוי ולהשיג את המטרה.

אוסמן בן ה-31 רחוק מהימים שבהם זכה עם הנבחרת האולימפית של ניגריה במדליית הארד במשחקים האולימפיים בריו 2016. אין לו הופעות בנבחרת הבוגרת והוא גם לא נלקח בחשבון במוקדמות המונדיאל. הפעם הוא נכלל בסגל למרות שהוא מגיע מקבוצה צנועה בליגת העל בישראל ולא ברור אם יקבל הזדמנות.

העיתונאי הניגרי צ’ארלס אנזודו אמר ל-ONE: “שום דבר לא מובטח למוחמד והכל תלוי במאמן, אבל דבר אחד בטוח, הקישור של הנבחרת זקוק לחיזוק ואוסמן יכול לתרום בזה. המאמן יודע שהוא יזדקק למחליפים, הוא צריך להוכיח את היכולת שלו ולמה שהוא יראה באימונים תהיה השפעה מכרעת על הסיכוי שלו לשחק. כשיקבל הזדמנות, הוא חייב לנצל אותה עד הסוף”.

מוחמד אוסמן (חג'אג' רחאל)

לדעת אנזודו, העובדה שאוסמן משחק בישראל לא נחשבת לחיסרון עבורו והוא יכול להשפיע על גורל המאמן, שימשיך למרות הכישלון במוקדמות המונדיאל: “גם יעקובו איגביני שיחק בזמנו בישראל ופרח בנבחרת שלנו. המאמן בחר למוקדמות המונדיאל את השחקנים ששיחקו לפני כן ולא לקח שחקנים שהיו צריכים להתאקלם, כי היה בכך סיכון. אז נכון, הנבחרת לא העפילה, אבל עכשיו כולם ישפטו את אריק של לפי מה שיקרה באליפות אפריקה. הפעם זה הסגל שלו. הוא בחר את השחקנים שהוא רוצה כדי שישחקו בשיטה שהוא יבחר. כשמינו אותו הוא אמר שהוא זקוק לשחקנים שיכולים לרוץ ולשחק בהתאם להוראות שלו, אז עכשיו אנחנו מחכים לראות איך הנבחרת תשחק בהדרכתו. לפי זה ישפטו אותו ולא לפי מה שקרה במוקדמות המונדיאל, כי הכישלון ההוא לא היה באשמתו. הוא ניצח יותר משחקים מהמאמנים שעבדו במוקדמות לפניו (ז’וזה פסיירו ופינידי ג’ורג’) וכדי שהוא יצליח אנחנו הניגרים לא צריכים להעביר ביקורת על בחירת השחקנים שלו”.

האם קאנגווה, סאבובו ומוסונדה יצליחו בזמביה כמו בתקופת גרנט?

נבחרת זמביה עניינה אותנו בשנים האחרונות כאשר אברהם גרנט אימן אותה. כעת, כשעל הקווים שלה יעמוד מויסס סיצ’ונה המקומי, היא עדיין תעניין חלק מהישראלים בזכות הנציגות מליגת העל והלאומית.

הצ’יפולופולו (קליעי הנחושת), שיתמודדו בבית 1 נגד מאלי (22 בדצמבר), קומורוס (26 בדצמבר) ויפגשו את המארחת מרוקו ב-29 בדצמבר יופיעו עם נציגות “ישראלית” מכובדת. הסגל שלהם כולל את ג’וזף סאבובו וקינגס קאנגווה מהפועל באר שבע ואת קנדי מוסונדה מהפועל רמת גן.

קינגס קאנגווה במדי זמביה (IMAGO)

ג’וזף סאבובו בן ה-20 שיחק בנבחרת עד גיל 17 כבר בהיותו בן 13 ובגיל 14 כבר זומן לסגל הרחב של הבוגרת. כאשר גרנט החל לאמן הוא נכלל אמנם בסגל המורחב, אבל לא שימש כשחקן הרכב, עד שלפני טורניר המוקדמות האחרון, שבו סיימה זמביה ראשונה בבית 7, נפצעו שבעה שחקנים מבין אלו ששיחקו באירופה ולמאמן הישראלי נוצרה בעיה באגף הימני.

בעקבות זאת זומן בנדה לסגל והפגין יכולת טובה באימונים, שותף מאוחר יותר בכל המשחקים וגם בישל את השער החשוב ביותר לקנדי מוסונדה בניצחון 0:1 על חוף השנהב. גרנט השתמש בו הרבה בשעתו וכעת לא ברור אם גם המאמן הנוכחי יעשה זאת.

גם קינגס קאנגווה נחשב לשחקן שהשתפר מאוד בתקופה שבה אימן גרנט, הפך למשמעותי ואפילו שימש כקפטן בחלק מהמשחקים. הוא הבקיע שער אדיר בבעיטה חופשית בניצחון 2:3 על סיירה ליאון במוקדמות והיה המצטיין במגרש באותו ניצחון על חוף השנהב, שהושג עם סגל שהיה מבוסס על מחליפים בשל היעדרות הכוכבים מאירופה.

קנדי מוסונדה נחשב להפתעה הגדולה ביותר בטורניר המוקדמות מכיוון שלפני כן שימש כשחקן ספסל או שתופקד כחלוץ כאשר זמביה שיחקה במערך 4-4-2. בעקבות פציעתו של פטסון דאקה מלסטר הציב אותו גרנט בהרכב והוא סיים את הקמפיין עם ארבעה כיבושים. החלוץ הנייד בעל החוש המפותח לכיבושים מצא את הרשת באותו ניצחון יוקרתי על חוף השנהב, הוסיף שער נגיחה מרהיב בניצחון 2:3 על סיירה ליאון ושני שערים נוספים בניצחונות חוץ 0:1 על צ’אד ו-0:2 על סיירה ליאון. כעת נותר לראות אם השלושה יפרחו כמו בתקופת גרנט גם בטורניר הקרוב.