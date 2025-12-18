"הניצחונות נותנים לאלונסו זמן, אבל לא ביטחון"

צ’אבי אלונסו במצב בעייתי. הניצחונות מול אלאבס ואתמול (רביעי) נגד טלאברה בגביע שימשו בעיקר כדי לקנות לו זמן, אך אינם מספקים ערבויות. בריאל מדריד נמשכות הספקות, לא כל כך בגלל התוצאות הנקודתיות, אלא בשל מציאות מדאיגה הרבה יותר: הכדורגל לא משתפר ויש תחושה שהפרויקט שלו צועד לשום מקום.

בשבת צפוי מבחן נוסף מול סביליה. העתיד אינו נראה מבטיח עבור המאמן הספרדי, אלא אם כן תגיע תגובה מיידית ומשמעותית. אם יצלח נגד האנדלוסים, הסופר קאפ בערב הסעודית מסתמן כמבחנו הסופי. מול אתלטיקו מדריד ופוטנציאלית נגד ברצלונה, נראה שרק ניצחונות יוכלו להעניק לו הבעת אמון מוחלטת עד סוף העונה.

“זה נכון שהגישה של השחקנים השתפרה, אבל התכנית של אלונסו לא עובדת. נראה שהקבוצה איבדה מהזהות שלה, לא משדרת ביטחון וחיה בכל משחק על סף אסון. אלמלא ההצלה הענקית של אנדריי לונין אמש בתוספת הזמן, סביר להניח שכרגע היינו מדברים על פיטורים”, הסבירו ב’מארקה’.

אנדריי לונין. הגיבור בסוף (IMAGO)

הספרדי מנסה לשפר את המצב, אך יש תחושה במסדרונות הבלאנקוס שהוא איבד לחלוטין את העוצמה והסמכות איתן הגיע. זה לא המאמן שציפו לו, אלא אחד שעושה איזונים בניסיון לא להרגיז את חדר ההלבשה עטור הכוכבים, כשהוא משחק בלי הזהות אותה ניסה להנחיל בתחילת דרכו.

אווירת חירום

לא ניתן לנתק את מצבו של אלונסו מהתקופה שעוברת ריאל מדריד במפעלים השונים, ובעיקר בליגה המקומית. הקבוצה מגיעה אחרי שבועות של ספקות, עם תוצאות רעות ויכולת לא טובה שהותירו אותה במרחק 4 נקודות מהיריבה המרה, ויותר גרוע, תחושה קבועה של שבריריות, שכבר השתרשה בסביבת המועדון הלבן.

צ'אבי אלונסו לא מרוצה בסיום (IMAGO)

המאמן הספרדי כעת לא נלחם רק בתוצאות, שגם ככה לא מספיק משכנעות, אלא גם ביכולת ובאווירת החירום בבלאנקוס, מועדון שלא מוכן לקבל שנות מעבר ותמיד דורש תוצאות מיידיות. כאמור, על צ’אבי אלונסו להשתפר ומהר, כי נראה שהחול בשעון אוזל לו.