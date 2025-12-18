יום חמישי, 18.12.2025 שעה 12:25
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

"בריבו כובש מוכח, התאמה מושלמת לזהות שלנו"

בדי. סי יונייטד מרוצים מהחתמתו של החלוץ: "הוא מסוכן מאוד, נרגשים לקבל אותו". בארה"ב מנתחים: "צפוי להיות בשיאו, יידרש למלא את החלל של בנטקה"

|
תאי בריבו (IMAGO)
תאי בריבו (IMAGO)

במסגרת אחת העסקאות הגדולות בתולדות די.סי יונייטד, שחקן נבחרת ישראל תאי בריבו עבר לקבוצה מפילדלפיה יוניון בעסקה בשווי התחלתי של 4 מיליון דולר (כ-3.4 מיליון אירו) ועוד 600 אלף דולר (כ-510 אלף אירו) בבונוסים. גם ללא התוספות, בריבו הופך להעברה השלישית בגודלה בתולדות המועדון ולגדולה ביותר שבוצעה בתוך ה-MLS. כחלק מהעסקה חתם בריבו על חוזה עד סיום עונת 2029/30.

"אנחנו שמחים מאוד לצרף שחקן ברמה של תאי כדי לחזק את הסגל שלנו לקראת עונת ה-MLS של 2026", אמר ארקוט סוגוט, מנכ"ל תחום הכדורגל בדי.סי. יונייטד, בהודעת המועדון. "תאי הוא מסיים מצבים קטלני וכובש מוכח בליגה, שייתן לנו יתרון בשליש האחרון. מעבר לשערים, הוא יודע לייצר שטחים ומסוכן מאוד במשחק הראש, מה שהופך אותו להתאמה מושלמת לזהות שאנחנו בונים במועדון. אנחנו נרגשים לקבל את פניו בבירה".

בתקשורת ניתחו: “אין ספק שבריבו הוא חלוץ דינמי עם רקורד מרשים ב-MLS. מאז הצטרף לפילדלפיה יוניון מהקבוצה האוסטרית וולפסברגר ב-2023 בעסקה בשווי 1.4 מיליון אירו, רשם בריבו 25 שערים ו-4 בישולים ב-54 משחקי עונה סדירה ב-MLS. עונתו הטובה ביותר הייתה בעונה שעברה, אז כבש 16 שערים ובישל פעמיים ב-29 משחקי עונה סדירה, והוסיף עוד 2 שערים ובישול אחד ב-3 משחקי פלייאוף גביע ה-MLS”.

למה לצפות מבריבו?

בארה”ב ניתחו והוסיפו: “בגיל 27, בריבו צפוי להיות בשיאו בשנתיים עד שלוש הקרובות. מתוך כך, ההשקעה של די.סי יונייטד נראית הגיונית. עם זאת, החלוץ הישראלי יידרש למלא את החלל שהותיר כריסטיאן בנטקה. בנטקה היה הכוכב הבלתי מעורער של המועדון ואחד החלוצים הטובים ב-MLS בעונות האחרונות. כעת בריבו יצטרך להחליף את התפוקה ואת האישיות שלו, הן על המגרש והן מחוצה לו, משימה מאתגרת במיוחד”.

