מחצית: מכבי ת"א - ולנסיה 41:47

המחזור ה-17 של היורוליג נפתח בשעה זו כשמכבי תל אביב מארחת בארנה שבירושלים את ולנסיה, כאשר שתי הקבוצות מגיעות למשחק בכושר שיא. החבורה של עודד קטש הצליחה להחזיר את עצמה לחיים עם חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, בעוד הספרדים רשמו חמישה ניצחונות רצופים במפעל הבכיר ביבשת.

הצהובים מגיעים למשחק הערב אחרי שגברו 95:97 על דובאי בחוץ, והיה זה ניצחון ראשון בהיסטוריה של קבוצה ישראלית במדינה. למרות שהובילה ברוב שלבי המשחק, ההסתבכות בדקות הסיום צריכה להדאיג את הקבוצה, שניצחה רק בזכות סל סמוך לסיום של אושיי בריסט.

מן העבר השני, החבורה של פדרו מרטינס מגיעה לוהטת. היא הקבוצה עם רצף הניצחונות הארוך ביותר כרגע ביורוליג עם חמישה ניצחונות ברציפות, והיא ניצבת ערב המחזור במקום השני. גם במסגרת המקומית ולנסיה במצב טוב, כשרק משחק חסר מפריד בינה לבין ריאל מדריד שבפסגה.

כדי להמשיך את הטיפוס במעלה הטבלה של היורוליג, מכבי תצטרך את לוני ווקר, שהורחק במשחק האחרון שש דקות לסיום וקולע בממוצע העונה 15.9 נקודות ביורוליג, ואת איפה לונדברג שהיה חלק משמעותי מסל הניצחון בדובאי, ובאופן כללי מאז שהגיע לקבוצה היא נראית אחרת לחלוטין.

אוהדי מכבי תל אביב

גיא פניני ועודד קטש

רבע ראשון: 19:21 לולנסיה

חמישיית מכבי ת”א: ג’ימי קלארק, לוני ווקר, אושיי בריסט, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

חמישיית ולנסיה: סרחיו דה לראה קמרון טיילור, חיימה פראדייה, אומארי מור וניית’ן ריברס.

בריסט פתח את ההתמודדות עם שלשה שהקפיצה את האוהדים המשולהבים, אך טיילור הגיב מנגד עם שלוש קליעות עונשין מדויקות. ווקר רשם שלשה משלו, אך הספרדים השיבו עם שבע רצופות והקצב המהיר ניכר בפתיחה. השטף של המשחק המיך מצד שתי הקבוצות, כאשר שרשרת החילופים בולנסיה לא האטה את הקצב, בעוד המארחת עמדה בקצב.

הספרדים המשיכו לרוץ והשיגו נקודות קלות בהתקפות מעבר, בעוד הצהובים נתקעו מעט בצד ההתקפי, והפסק זמן הגיע להם בדיוק בזמן. שתי שלשות של מכבי, שבאו מידיהם של איפה לונדברג ו-וויל ריימן, צימקו את ההפרש לארבע בלבד, 15:19 לאורחים. ארבע נקודות רצופות של מרסיו סנטוס שעלה מהספסל קבעו שוויון ולמאמן הספרדי לקחת פסק זמן בהול. שתי נקודות מהקו של ולנסיה קבעו את תוצאת הרבע, 19:21 לאורחים.

רומן סורקין בין שחקני ולנסיה

אוהדי מכבי תל אביב

אוהדי מכבי תל אביב

אושיי בריסט

רבע שני: 41:47 למכבי תל אביב

הסטטוס קוו המשיך בפתיחת הרבע השני, כאשר הקצב המהיר המשיך וכך גם החלפת הסלים ההדדית, עד שהגיע טי ג’יי ליף שהשלים סל ועבירה והעלה את הצהובים ליתרון, 28:29. ארבע נקודות נוספות שהוסיפו הורד וקלארק קבעו ריצת 0:7 שהרימה את הקהל וגרמה ליריבה לקחת פסק זמן.

המאחרת אפדרה ליריבתה לחזור לעניינים ולצמק את הפער לנקודה, במה שגרם לקטש לקחת פסק זמן משלו. מכבי חזרה עם תרגיל לווקר, שתפר שלשה גדולה והוסיף גם קליעת עונשין לאחר עבירה שנעשתה עליו כדי להשלים מהלך של ארבע נקודות ולקבוע 36:41. חמש נקודות רצופות של הספרדים העלימו את ההפרש של מכבי, אך ארבע רצופות של לונדברג, שהשתווה לווקר בכמות הנקודות (9 לכל אחד), החזירה את היתרון לחבורה בצהוב. סל של סורקין קבע את תוצאת המחצית, 41:47 לצהובים.

איפה לונדברג עולה לזריקה

קמרון טיילור עולה לזריקה

ג'יילן הורד לאחר סל