רן קוז'וק מתלבט לגבי מחליפי בלוריאן וקאנגווה

הפועל באר שבע ממשיכה בהכנות לקראת המשחק נגד עירוני טבריה בשבת ב-19:30. מאמן הקבוצה רן קוז’וק יצטרך להסתדר ללא שני שחקני ההרכב, אור בלוריאן (הרחקה) וקינגס קאנגווה (אליפות אפריקה) שייעדרו כל אחד מסיבותיו.

קוז’וק מתלבט לגבי המחליפים, כאשר כרגע כל האופציות פתוחות. זאהי אחמד ושי אליאס עשויים לקבל את הקרדיט, כאשר במידה והראשון יעלה דן ביטון יעבור לשחק בקישור לצד אליאל פרץ ולוקאס ונטורה. כמו כן, יש למאמן התלבטות גם בנוגע לעמדת הבלם, שכן מתן בלטקסה ומיגל ויטור נאבקים על המקום לצד ג’בריל דיופ.

מבחינת המאמן יש אופציות נוספות על השולחן, כשגם מערך של שלושה בלמים נלקח בחשבון. בכל מקרה, ההחלטה הסופית תתקבל מחר (שישי) לאחר האימון המסכם שבסיומו הקבוצה תצא להתכנסות בצפון עד למשחק.