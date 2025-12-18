שוער טלאברה: בסיום המשחק הם משכו זמן

חיימה גונסאלס, שוער טלאברה, היה גאה בהופעה של קבוצתו אמש (רביעי) למרות ההפסד 3:2 לריאל מדריד במסגרת גביע המלך. לאחר המשחק, אמר גונסאלס כי יזכור תמיד כיצד הבלאנקוס סיימו את ההתמודדות באצטדיון אל פראדו כשהפ "מסוגרים ברחבה, מעבירים זמן ויוצאים להתקפות רק דרך כדורים ארוכים”.

טלאברה, מהליגה השלישית, הצליחה להקשות על אלופת אירופה במשחק דרמטי, וביצעה קאמבק מרשים לאחר פיגור 2:0 במחצית הראשונה. בדבריו לסוכנות הידיעות EFE ציין גונסאלס כי הקהל המקומי יכול להיות "מאושר וגאה" מהיכולת שהציגה הקבוצה.

השוער הדגיש כי טלאברה אף הייתה קרובה להשוות, כאשר נגיחת ראש של די רנצו נבלמה על ידי אנדריי לונין: "עצירה אדירה שלו". עם זאת, הוא לקח אחריות על הטעות שהובילה לשער השלישי של ריאל מדריד: "הכדור קפץ ולא הצלחתי למנוע ממנו להגיע לרשת". למרות הטעות, סיפר גונסאלס בחיוך כי כוכבי ריאל מדריד, בהם קיליאן אמבפה וג'וד בלינגהאם, ניגשו אליו בסיום ועודדו אותו. הוא הוסיף כי שוחח גם עם ארדה גולר, ואף התבדח עמו על שתי הצלות שביצע מולו במהלך המשחק.

חיימה גונסאלס (IMAGO)

במקביל, מאמן טלאוורה, אלחנדרו סנדרוני, הגדיר את המשחק כהגשמת חלום אישי: "חלמתי שמשחק שאני מאמן ישודר בארגנטינה", אמר המאמן הארגנטינאי במסיבת העיתונאים לאחר המשחק, וציין כי הוא נושא את החלום הזה מאז שהגיע לספרד בגיל 13.

סנדרוני הודה לקהל המקומי על התמיכה הבלתי פוסקת, במיוחד לאחר השער השלישי שספגה הקבוצה, אז המשיכו האוהדים לעודד את השוער. לדבריו, המטרה המרכזית הושגה: שהקהל יצא מרוצה וגאה בשחקנים שנלחמו על סמל המועדון וצבעי העיר.