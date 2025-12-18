הצטרפו לשידור: בג"ץ אוהדי הפועל נגד המשטרה

בעקבות האיסור של המשטרה על כניסת אוהדי ואוהדות הפועל ת”א למגרשים בשל לבושם, בשעה זו מתקיים דיון בבג”ץ לאחר עתירה של אוהדי הפועל ת”א והאגודה לזכויות האזרח בנושא בדרישה להפסיק את המדיניות של המשטרה. בראש ההרכב לדיון עומדת השופטת דפנה ברק ארז, ולצידה השופטים יחיאל כשר ורות רונן. הדיון מועבר בשידור חי כאן באתר ONE.

בעתירה שהוגשה בשמם של אוהדי הפועל ת”א נגד מפכ”ל המשטרה נדרש להפסיק את המדיניות הלא חוקית של המשטרה, כשבאגודה הדגישו בעתירה כי מדיניות המשטרה פוגעת בחופש הביטוי והמחאה ואף עומדת בניגוד מפורש לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים.

מעבר לשלישיית השופטים, עו”ד בעז בן צור מייצג את אוהדי הפועל ת”א שעותרים לבית הדין, עו”ד עודד לפלר מייצג את האגודה לזכויות האזרח בדיון הזה ועו”ד מוריה פרימן מייצגת את המדינה.

ישיר: דיון בבג"ץ על החולצות של אוהדי הפועל ת"א

מהלך הדיון

עו”ד בעז בן צור: “יש לנו כאן לטעמנו מקרה מזוקק של פגיעה בזכויות, הפגיעה הזו מתקיימת כלפי ציבור רחב של אנשים שומרי חוק שביקשו להגיע למגרשי הספורט תוך הבעת מחאה, תכף נגיע למסר המחאתי. הפגיעה הזו נעשית בחוסר סמכות מוחלט. כשפעולה נעשית בחוסר סמכות, היא פעולה שאינן כדין. העותרים הם אוהדי ספורט, כולם אזרחים שומרי חוק”.

השופטת: “בואו נמקד לדיון המשפטי”.

בן צור: “המשטרה גם מחפשת בתיקים, ואם החולצה תימצא, אז סדרי המשטר של מדינת ישראל יעורערו מהיסוד. הזכות היסודית שנפגעת היא חופש הביטוי, בית המשפט לא צריך לקבוע ממצא האם המסר הוא נכון או לא, זה לא תפקידו של בית המשפט, השאלה היא האם מותר במדינה דמוקרטית להיכנס לאירוע ספורט, כאשר מי שנכנסים לובשים חולצות עם מסר ביקורתי נגד ארגון גזעני שהוצא מחוץ לחוק, משטרת ישראל כמוסד וארחיב בהמשך וקבוצה יריבה. מה שראינו, גם בהיסטוריה הלא ארוכה שהנושא הוא לא קשור לארגון שהוצא מהחוק, ולא לקבוצה היריבה, אלא רק למשטרת ישראל. זו לא רק פגיעה בחופש הביטוי, אלא בזכויות הנגזרות. ביטוי עצמי, הזכות לכבוד, ואפילו במידה מסוימת הזכות לקניין, כי קנו כרטיס למשחק, שילמו מכספם, אז פה פגיעה גם בקניין כי הם לא מממשיים את הכניסה”.

השופטת: “עיקר התגובה של המשטרה מתייחסת למשטרה, אבל יש שם עוד שני עיגולים במשחק”.

בן צור: “לא התייחסו לזה ונדמה לי שבצדק, כי יריבות ספורטיבית שלפעמים היא יותר עמוקה, חברתית, תרבותית, זה בסדר גמור, אם נגיע לצנזור של ביטויים מהסוג הזה, אני לא אתן עכשיו ספורט עולמי, אבל זה בכל העולם, זו לא הטענה. גם הקבוצות היריבות לא חוסכות את שבטם מאיתנו. לפעמים יש מסרים יותר בוטים גם”.

השופטת: “מכיוון שהנושא מורכב, אז באמת כדי שנתמקד בשאלת הסמכות”.

בן צור: “ביטויים קשים גם זוכים לחופש הביטוי, זה הכלל היסודי. המסר שעל גבי החולצה הוא לא מכוון לקבוצה מוגנת, אין בו איום, הוא לא קורא לאלימות, בטח לא מבטא גזענות, זה המסר שמופיע על החולצה, אין בו שום דבר, הוא אנטי גזעני. אין בו קבוצה מוגנת ואין בו קריאה לאלימות. ראיתי את התגובה של המשטרה, הכנו תגובה לתגובה של המשטרה. לגבי התגובה, יש תפנית. כי ראינו בשבועיים האחרונים תגובות של דוברים, התגובות של הדוברים לא התייחסו למה שמופיע בקבוצה. התגובות של הדוברים התייחסו לטענות משפטיות אחרות, וטענו שמדובר בפגיעה ברגשות של השוטרים, זה היה הכור של התגובות, נדמה לי שמה שקרה, ראו את העתירה, הבינו שזה לא יכול להתקרב לסמכות שאפשר להפעיל, ואז לקחו את זה למקום שונה, ולכן זו תגובה מהוססת”.

השופט: “את זה אדוני צריך לבסס. לכאורה, התגובה רק מפטרת מה הוא החשש לשלום הציבור. כרגע יש הסבר ברור מה החשש הזה, אני לא רואה משהו שאתה מדבר עליו, אלא אם אדוני יראה”.

השופטת: “אנחנו באמת רוצים להתמקד בנושא, לגבי חשיבות חופש הביטוי, וממילא ההשלכה של זה על לשון הרע ועוד”.