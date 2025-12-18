היחסים ב-Winner לניצחון של מכבי והפועל ת"א

הקבוצות הישראליות ביורוליג נמצאות בכושר מצוין כשגם הפועל ת”א וגם מכבי ת”א מחזיקות ברצף של שלושה ניצחונות. הערב (חמישי) האדומים יתארחו לקרב צמרת אצל פנאתינייקוס ב-21:15 והצהובים יארחו בישראל את ולנסיה ב-21:05 החזקה בתקווה להשיג ניצחון נוסף. בנוסף, ב-21:00 ייפגשו מילאן ונאפולי למשחק גדול במסגרת חצי גמר הסופר קאפ האיטלקי.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

נתחיל עם המשחק של הפועל תל אביב. מוליכת היורוליג פוגשת את הרביעית ביוון, ונחשבת לאנדרדוג. האדומים מקבלים יחס של 1.75 לניצחון, הארכה או הפסד עד 5 נקודות, בעוד שפנאתינייקוס מקבלת יחס של פי 1.85 לניצחון ביותר מ-5 נקודות.

מכבי תל אביב פוגשת את השנייה בטבלת היורוליג ובהתאם גם היא לא פייבוריטית. הצהובים מקבלים יחס של פי 1.8 לניצחון, הארכה או ניצחון בנקודה, בעוד שוולנסיה מקבלת יחס של פי 1.8 לניצחון בשתי נקודות ומעלה.

איפה לונדברג (שחר גרוס)

ומה עם מילאן ונאפולי? המשחק הנהדר באיטליה מספק יחסים צמודים, כשמילאן פייבוריטית עם יחס של פי 2.45 לניצחון ונאפולי מקבלת יחס של פי 2.55 לניצחון. תיקו בתום 90 הדקות יעניק למהמרים נכונה יחס של פי 2.7.