75%1325-142916הפועל ת"א1
69%1332-138116ברצלונה2
69%1368-143916ולנסיה3
62%1372-141216פנאתינייקוס4
60%1188-120415פנרבחצ'ה5
56%1341-143016מונאקו6
56%1310-136216הכוכב האדום7
56%1334-135716אולימפיה מילאנו8
56%1326-134516ריאל מדריד9
56%1318-136916ז'לגיריס10
53%1260-130015אולימפיאקוס11
50%1308-129916וירטוס בולוניה12
44%1409-138316דובאי13
38%1358-129016אנדולו אפס14
38%1415-137216באסקוניה15
38%1476-142916מכבי ת"א16
38%1383-130016פרטיזן בלגרד17
31%1337-124616באיירן מינכן18
31%1483-143916פאריס19
25%1368-122516ליון וילרבאן20

רבע 2, 00:14: פנאתינייקוס - הפועל ת"א 45:45

יורוליג, מחזור 17: קצב נהדר באואקה. האדומים פתחו לא טוב והיו בפיגור דו ספרתי, אך התעשתו, התעוררו, השלימו ריצת 2:13 ועלו ליתרון. מלקולם בולט

אלייז'ה בראיינט (הפועל תל אביב)
אלייז'ה בראיינט (הפועל תל אביב)

השבוע הכפול ביורוליג ממשיך לו בשעה זו, כשהפועל תל אביב במשחק חוץ קשה באואקה אצל פנאתינייקוס, במפגש פסגה גדול. החבורה של דימיטריס איטודיס רוצה להישאר במקום הראשון בטבלה ולגבור על המשוכה הלא פשוטה שמצפה לה.

כאמור, אנחנו נמצאים בעיצומו של שבוע כפול בבמה המרכזית של אירופה, כשרק ביום שלישי האחרון האדומים עשו היסטוריה, כשאירחו משחק יורוליג לראשונה בישראל בניצחון 78:84 נגד הכוכב האדום בלגרד. הקבוצה הישראלית נמצאת בכושר נהדר, כשהיא סופרת חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות.

בליגה המקומית, דימיטריס איטודיס וחניכיו בלתי ניתנים לעצירה, כשהפועל היא הקבוצה המושלמת היחידה, אך רק במקום השני בגלל משחק עודף של היריבה העירונית, מכבי תל אביב. במחזור האחרון הפועל הביסה 77:102 את הפועל באר שבע/דימונה בקלילות.

מהצד השני של המתרס נמצאת הקבוצה היוונית החזקה. המארחת נמצאת במקום הרביעי ערב המחזור כשהיא גם שיחקה לפני יומיים בלבד, כשגברה על מחזיקת התואר, פנרבחצ’ה, 77:81. פנאתינייקוס נמצאת במקום השני בליגה המקומית ובהחלט מדובר באתגר רציני לקבוצה הישראלית.

רבע ראשון: 17:22 לפנאתינייקוס

חמישיית פנאתינייקוס: פאנאיוטיס קאלאצאקיס, צ’די אוסמן, ג’ריאן גראנט, קניית’ פריד וקנסטנטינוס מיטוגלו.

חמישיית הפועל ת”א: אנטוניו בלייקני, וסיליה מיציץ’ אלייז’ה בראיינט, איש וויינרייט ודן אוטורו.

# 10:00-05:00: אוטורו פתח את ההתמודדות עם שתי נקודות, אך אז הקבוצות החליפו סלים, האדומים הובילו 7:8, כשלאחר מכן היוונים השלימו ריצת 0:8 בשתי דקות וברחו ליתרון ראשון, 8:15. 

דן אוטורו (הפועל תל אביב)דן אוטורו (הפועל תל אביב)

# 05:00-00:00: היוונים השלימו ריצת 0:13 ועלו ליתרון של 12 הפרש, 8:12, אך אז איטודיס שינה, האדומים התעשתו, הגיבו עם ריצת 0:9 והורידו את ההפרש לשלוש בלבד, ניקולאוס קלע פעמיים מהעונשין רגע לפני סיום הרבע.

רבע שני:

# 10:00:05:00: חמש דקות נהדרות של כדורסל עם החלפת סלים ו-15:15 נהדר. היוונים ברחו לשמונה הפרש באמצע, אך מלקולם עם 10 נקודות אישיות משלו, השאיר את האדומים קרובים. 

