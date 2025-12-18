סאפונוב מפנה זרקור לפגיעה בכדורגלנים מרוסיה

הלמוט דוקאדאם, שהלך לעולמו בדיוק לפני שנה, היה מסתקרן מאוד לצפות בביצועיו של מאטביי סאפונוב אתמול. השוער הרומני נכנס להיסטוריה והפך לאגדה בערב קסום אחד כאשר עצר 4 פנדלים של ברצלונה בדו קרב בגמר גביע האלופות והביא לסטיאווה בוקרשט את התואר הסנסציוני ב-1986. הגיבור הרוסי של פאריס סן ז’רמן שיחזר אתמול את ההישג עם 4 הדיפות רצופות בדו קרב פנדלים בגמר משלו.

אמנם המעמד היה קצת פחות חשוב, רק הגביע הבין יבשתי, אך עדיין מדובר בהופעה חריגה ופנומנלית. פלמנגו, הזוכה הטרייה בגביע ליברטדורס, הציגה יכולת מעולה, סיימה ב-1:1 בתום 120 דקות וחלמה על תואר נוסף, אבל דייקה רק בבעיטה הראשונה מהנקודה הלבנה. סאפונוב עצר אז את הניסיון של סאול הספרדי בזינוק ימינה והלך לאותה הפינה כדי לעצור את הבעיטה של פדרו. ליאו פריירה ציפה שהוא יעשה זאת גם מולו ובחר לשלוח את הכדור למרכז, אבל סאפונוב לא הימר הפעם ולקח גם את זה. ואז הוא הדף גם את הפנדל של לואיס אראוז’ו וסיים את ההתמודדות. גם סן ז’רמן החמיצה פעמיים, כולל בעיטה של עוסמאן דמבלה החוצה, אך זה לא השפיע. למעשה, זה אפילו עזר לסאפונוב להצטיין, כי בתסריט אחר הקרב פשוט היה נגמר מוקדם יותר.

כעת אמור הגיבור בן ה-26 לקבל אשראי מהמאמן לואיס אנריקה בדמות האפודה הראשונה בפאריס. בעונה שעברה הוא היה שוער המשנה של ג’אנלואיג’י דונארומה, והקיץ הוחתם לוקא שבאלייה המצוין מליל כדי לרשת את האיטלקי שהוזז הצידה ועבר למנצ’סטר סיטי. סאפונוב המתין להזדמנות בסבלנות, ופציעה קלה של שבאלייה בתחילת החודש סללה עבורו את הדרך. הצרפתי כבר חזר לכשירות, אבל אתמול הוא ישב על הספסל, חזה בנס שחולל יריבו, ולא יהיה לו פשוט לפלס את דרכו חזרה להרכב.

מאטביי סאפונוב, לקח את ההזדמנות בשתי ידיים (IMAGO)

סאפונוב אינו שם מוכר במיוחד, למרות שהקטארים שילמו תמורתו לקרסונדר 20 מיליון יורו כדי להביאו לעיר האורות. הסיבה לכך פשוטה, הליגה הרוסית לא זוכה לתשומת לב מאז הפלישה של צבא פוטין לאוקראינה בפברואר 2022, וגם נבחרת רוסיה הושעתה מכל התחרויות. סאפונוב היה השוער המוביל במולדתו עד שנטש לפני שנה וחצי, והיטיב להסביר את השיקולים מאחורי המעבר.

“השעיית המועדונים הרוסים מהמפעלים האירופיים השפיעה על ההחלטה. לו הייתי משחק עם קרסנודאר בליגת האלופות, אולי לא הייתי משתוקק לעזוב. זה לא כיף לשחק ללא אתגרים. המטרה היא לתת את המקסימום, וזה בלתי אפשרי אם אין מוטיבציה. מצד שני, אולי משחקים בליגת האלופות היו מאפשרים לי דווקא לעזוב מוקדם יותר כי הייתי זוכה לחשיפה גדולה יותר. עד שסן ז’רמן הגיעה לא היו לי הצעות כי הכדורגל הרוסי לא מעניין אף אחד”, הוא אמר.

מאטביי סאפונוב, "עד שסן ז'רמן הגיעה לא היו לי הצעות" (IMAGO)

קרסנודאר הוא מועדון מיוחד ולא שגרתי שהוקם ב-2008 מאפס על ידי איש עסקים מקומי, סרגיי גאליצקי, על מנת לטפח את האזור ואת הכישרונות המקומיים. הוא לא מזוהה עם המשטר, לא מקבל ממנו הנחות, ואולי אף נתפס כחתרני על ידי הרשויות. עדות מובהקת לכך ניתן היה לראות כאשר האצטדיון המודרני הנפלא שנבנה בכספו של גאליצקי לא נכלל ברשימה לאירוח המונדיאל ב-2018, הזכות הזו הלכה לגורמים המקורבים לצלחת, גם בערים שבהן הכדורגל הרבה פחות פופולרי מאשר בקרסנודאר. סאפונוב הוא אחד הכוכבים שצמחו במערכת הזו, וניתן לראות את הביקורת המרומזת נגד המלחמה בציטוטים שלו, גם אם הוא מעולם לא העז לצאת נגד הפשעים באופן ברור יותר. לאף אחד אין אומץ להתמודד מול פוטין, וההשלכות עלולות להיות הרסניות מבחינה אישית.

העניין הוא כי סאפונוב צודק לחלוטין. הכדורגל הרוסי הרבה פחות רלוונטי מאז תחילת המלחמה, והכדורגלנים מתמודדים עם שתי בעיות בולטות. מצד אחד, האפשרות להשתפר מקצועית נחסמת בצל ההשעיה של המועדונים והנבחרת, והמוטיבציה להשתדרג יורדת. מצד שני, הסיכוי לעבור לליגה גדולה יותר יורד אף הוא כי הליגה הרוסית מעניינת פחות, נתפסת כאיכותית פחות, ומועדונים רבים אף לא מעוניינים, בצדק רב, לנהל קשרים עסקיים וכלכליים עם רוסיה מבחינה מוסרית. לקטארים של סן ז’רמן אין שיקולים מסוריים כלל, אבל לרבים אחרים יש.

וכך מתבזבז הפוטנציאל של שחקנים רוסים צעירים מעולים שנולדו בעיתוי הלא נכון מבחינה פוליטית. אלמלא המלחמה השפלה של פוטין, הם היו יכולים לככב בליגת האלופות, ואף להשתתף במונדיאל ובאליפות אירופה. במקום זאת, הם תקועים רק בזירה המקומית, ומעטים שמים לב אליהם. קרסנודאר, למשל, זכתה באליפות היסטורית בעונה שעברה, דווקא אחרי שסאפונוב עזב, אבל מי שם לב לזה מחוץ לרוסיה? זה יכול היה להיות סיפור מרגש עם כותרות חיוביות ברחבי היבשת, אך בנסיבות הקיימות זה ממש לא כך.

אז בואו ננצל את הערב הענק של סאפונוב כדי להכיר גם את השחקנים הרוסים הבולטים מהדור החדש, שהיו עשויים להפוך לכוכבים בצ’מפיונס לו הדיקטטור שלהם לא היה מבצע פשעי מלחמה.

מאטביי סאפונוב, מפנה זרקור לכישרונות מרוסיה (IMAGO)

השחקן הרוסי המרתק והמהנה ביותר הוא אלכסיי בטראקוב בן ה-20. הקשר הצנום של לוקומוטיב מוסקבה הוא אמן שעושה את העבודה ביעילות ובאלגנטיות. יש לו נגיעה ראשונה מושלמת וראיית משחק מרהיבה. שתי התכונות האלה מאפשרות לו לקרוא את המהלכים לפני שהוא מקבל את הכדור, ואז להנדס את המהלכים במהירות ובמיומנות טכנית, לרוב בנגיעה או שתיים. הוא גם בונה את ההתקפות, וגם מסיים אותן עם התגנבויות לרחבה בעיתוי מעולה.

בטראקוב פרץ בסערה בעונה שעברה, אותה סיים עם 14 שערים ו-7 בישולים ב-29 הופעות. העונה הוא טוב אפילו יותר מבחינה סטטיסטית עם 11 כיבושים ו-6 אסיסטים ב-17 משחקים בלבד. הוא מפגין יציבות שלא אופיינית בדרך כלל לשחקנים צעירים, ואין לו נקודות תורפה בולטות. הוא אפילו מגיע למצבי הבקעה לא מעטים בנגיחות למרות שגובהו רק 170 סנטימטרים. היה יכול להיות מעניין מאוד לראות אותו באחת הליגות הבכירות באירופה.

באופן משעשע, בטראקוב ירש בלוקומוטיב את המשבצת של מקסים גלושנקוב, האיש שמתחרה איתו על תואר השחקן הטוב בליגה. מדובר בפליימייקר קלאסי ודריבליסט יוצא מהכלל, שעשה התקדמות איטית יותר. בספרטק מוסקבה הוא בקושי ראה דשא בתחילת הקריירה, ואף נדד לקבוצות קטנות יותר, אך לוקומוטיב הפכה אותו לכוכב על במונחים המקומיים, והוא היה מלך הבישולים של הליגה בעונת 2023/24 עם 14 בישולים, בעוד מצבי הבקעה רבים נוספים שסידר לא נוצלו.

אלכסיי בטראקוב (IMAGO)

זניט רכשה אותו באותו קיץ, ובמצב רגיל זה היה סולל את דרכו היישר לליגת האלופות. אלא שהמצב לא שגרתי, וגלושנקוב מסתפק בזירה הרוסית בלבד, שם הספיק לכבוש 17 שערים בעונה וחצי למרות מספר פציעות. הוא עוצמתי, דומיננטי, יצירתי ובועט לשער מכל הטווחים. בגיל 26, הוא נמצא כנראה בשיא פריחתו, והמלחמה עלולה להרוס את הפוטנציאל שלו.

צסק”א מוסקבה מציגה יהלום רוסי צעיר נוסף בדמותו מאטביי קיסליאק בן ה-20. מדובר בקשר רחבה לרחבה עם הספק עבודה עצום ומחויבות אינסופית. הוא תורם לקבוצה מבחינה הגנתית והתקפית במידה שווה, ומפגין כושר מנהיגות יוצא דופן מאז הפך לשחקן הרכב בתחילת העונה שעברה. פאביו סלסטיני, המאמן השווייצרי של צסק”א, מעיד: “המנטליות היא הנכס הכי חשוב של קיסליאק. הוא חזק יותר פסיכולוגית וחכם יותר מכולם. בכל משחק הוא נותן תמיד 100 אחוז מהיכולת בכל רגע נתון. הוא חלומו של כל מאמן”.

מאטביי קיסליאק (IMAGO)

הוא אף משתפר מאוד מבחינת סיומת. בעונה שעברה כיבושים ובישולים כמעט ולא היו רלוונטיים מבחינתו, על אף שהוא היה אחד הבולטים בליגה בתפקידו. העונה כבר יש לו 4 שערים ו-4 בישולים ב-18 הופעות, וברוסיה מדווחים על עניין רב שמגלות בו לכאורה קבוצות צמרת בליגות הבכירות, גם אם עסקאות מסוג זה עלולות להיות מפוקפקות מאוד במציאות הנוכחית.

האם הם יהפכו בסופו של דבר לכוכבים מפורסמים מחוץ לארצם? זה תלוי מאוד גם בפוליטיקה, כי בינתיים הם נפגעים מפוטין, אם כי ברור לגמרי שהם לא הקורבנות המשמעותיים ביותר של הדיקטטור.