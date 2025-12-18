לאחר הניצחון בחולון "נערכים ליריבה ברמה גבוהה"

הפועל חולון סיימה אתמול (רביעי) את שלב הבתים המוקדם בליגת האלופות של פיב”א עם ניצחון על בורסאספור, שבשילוב עם ניצחונה של בדאלונה על שולה היה שווה לחניכיו של דני פרנקו את המקום השני בבית וסדרת פלייאין עם יתרון ביתיות. הקבוצה תפגוש את טרפאני האיטלקית לסדרה שתשוחק בפורמט של הטובה משלושה משחקים כאשר פיב”א עדין לא אישרה את חזרת המשחקים לישראל, כך שהסדרה לא תשוחק בארץ.

הסגולים הגיעו למשחק לאחר הניצחון הדרמטי מול מכבי רמת גן, בידיעה שכבר העפילו לפלייאין ונותר להם להתחרות על המקום השני. חולון לא הייתה תלויה בעצמה במאבק על הסגנות והיא הייתה צריכה ניצחון ספרדי על הקבוצה מצרפת, שאכן קרה. כזכור הקבוצה חסרה את ג'ורדן מקריי שנפצע בשישי האחרון.

במועדון הודו שלמרות שהמחצית הראשונה הייתה טובה מאוד מבחינה התקפית, ההגנה לא הייתה שם. מה שנתן לסגולים את הניצחון לדבריהם של אנשי הקבוצה הייתה העובדה שהרימו את הרמה במחצית השנייה. דני פרנקו נהנה משטף התקפי במחצית השנייה, כזה שכלל 26 אסיסטים.

דני פרנקו (לילך וויס-רוזנברג)

יריבתה של חולוניה בשלב הבא היא כזו שסובלת מלא מעט קשיים כלכליים. יסמין רפשה מאמנה לשעבר, מי שעמד על הקווים בגמר היורוליג ההיסטורי של מכבי תל אביב נגד סקיפר (פורטיטודו) בולוניה, התפטר לא מזמן, כאשר ישנה גם סוגיה עם אמאר אליבגוביץ’ שנובעת מאותם הקשיים. למרות התפטרות המאמן והסוגיה עם הפורוורד טרפאני מדורגת במקום הרביעי בליגה המקומית וכאמור העפילה מבית ד’ בליגת האלופות של פיב”א מהמקום השלישי בבית כשבמאזנה ניצחון אחד יותר מבני הרצליה. לצד כל אלו בחולון לא מקלים ראש ביריבתם בשלב הבא ובטוחים כי הם צריכים “להיערך ליריבה ברמה גבוהה” שלמרות כל הבעיות והכותרות שיצרה בשבועות האחרונים “על המגרש היא איכותית מאוד”.

דני פרנקו אמר לאחר המשחק: “אני רוצה לברך את הקבוצה שלנו על העבודה הטובה והבטחת יתרון הביתיות בשלב הבא. זה לחלוטין לא מובן מאליו אחרי הקדם עונה הקשה שחווינו. היו לנו הרבה פציעות ודברים שהיינו צריכים לעבור. הגענו חסרים, אבל נחושים לנצח. עשינו עבודה טובה בשני צידי המגרש. במחצית השנייה עשינו כמה מהלכים בהגנה, חילקנו את הכדור ועשינו זאת ביחד. אנחנו מסתכלים כבר לעבר האתגר הבא ומצפים לו”.

נתנאל ארצי הוסיף: “משחק מאוד מאוד חשוב בעבורנו, כדי לסיים בבית מקום שני. ידענו שאנחנו נגיע למשחק אינטנסיבי. בורסאספור זו לא קבוצה קלה. אני שמח שהתעלינו על הסיטואציה והגענו עם כל התנאים, עם כל האנרגיות, הצלחנו לאסוף אותן לפני המשחק כמו שצריך. לקחנו את המשחק האחרון בארץ למקום טוב, ואני שמח שהיום הצלחנו להשיג ניצחון חשוב מאוד, בעיקר בשביל הקבוצה שלנו, כי אנחנו רוצים באמת לבנות משהו שיכול להמשיך ולהחזיק הרבה זמן. עכשיו אנחנו צריכים להגיע לפלייאין מוכנים יותר. יש לנו משחק בקרוב נגד רעננה, ואני רוצה להגיד תודה רבה לכל השחקנים ולצוות שכולם היו מחויבים לסיטואציה ולמשחק הזה. הבנו את החשיבות, ואני שמח שהצלחנו ועשינו את זה”.