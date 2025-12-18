יום חמישי, 18.12.2025 שעה 09:23
כדורסל עולמי  >> ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
10534-5646ריטאס וילנה1
9507-5026היידלברג2
9507-4816פרומיתאס3
8467-4686לגיה ורשה4
 בית 2 
11483-5496אלבה ברלין1
11513-5396שאלון2
7546-5126נימבורק3
7544-4866סבאח באקו4
 בית 3 
12455-5316חובנטוד בדאלונה1
9524-5396שולה2
9521-5316הפועל חולון3
6542-4416בורסאספור4
 בית 4 
10470-5166טנריפה1
9516-5216טראפני שארק2
9508-4916טופאש בורסה3
8543-5096בני הרצליה4
 בית 5 
11474-5346גלאטסראיי1
10452-4806וירצבורג2
8519-5016טרייסטה3
7522-4526איגוקאה4
 בית 6 
11431-4946א.א.ק. אתונה1
9439-4516סולנוקי אולאי2
9467-4616לוויצה פטריוטי3
7480-4116ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
12435-5756מלאגה1
10504-4926מרסין2
8519-4616קרדיצה3
6556-4866אוסטנד4
 בית 8 
12425-5186גראן קנאריה1
9462-4696סובוטיקה ספרטק2
8460-4846לה מאן3
7553-4296בנפיקה ליסבון4

לאחר הניצחון בחולון "נערכים ליריבה ברמה גבוהה"

לאחר שהעפילה לפלייאין בליגת האלופות של פיב"א מהמקום השני בבית, בקבוצה לא מקלים ראש בטרפאני שסובלת מבעיות כלכליות. דני פרנקו: "שמח שהתעלינו"

|
שחקני הפועל חולון (לילך וויס-רוזנברג)
שחקני הפועל חולון (לילך וויס-רוזנברג)

הפועל חולון סיימה אתמול (רביעי) את שלב הבתים המוקדם בליגת האלופות של פיב”א עם ניצחון על בורסאספור, שבשילוב עם ניצחונה של בדאלונה על שולה היה שווה לחניכיו של דני פרנקו את המקום השני בבית וסדרת פלייאין עם יתרון ביתיות. הקבוצה תפגוש את טרפאני האיטלקית לסדרה שתשוחק בפורמט של הטובה משלושה משחקים כאשר פיב”א עדין לא אישרה את חזרת המשחקים לישראל, כך שהסדרה לא תשוחק בארץ.

הסגולים הגיעו למשחק לאחר הניצחון הדרמטי מול מכבי רמת גן, בידיעה שכבר העפילו לפלייאין ונותר להם להתחרות על המקום השני. חולון לא הייתה תלויה בעצמה במאבק על הסגנות והיא הייתה צריכה ניצחון ספרדי על הקבוצה מצרפת, שאכן קרה. כזכור הקבוצה חסרה את ג'ורדן מקריי שנפצע בשישי האחרון. 

במועדון הודו שלמרות שהמחצית הראשונה הייתה טובה מאוד מבחינה התקפית, ההגנה לא הייתה שם. מה שנתן לסגולים את הניצחון לדבריהם של אנשי הקבוצה הייתה העובדה שהרימו את הרמה במחצית השנייה. דני פרנקו נהנה משטף התקפי במחצית השנייה, כזה שכלל 26 אסיסטים.

דני פרנקו (לילך וויס-רוזנברג)דני פרנקו (לילך וויס-רוזנברג)

יריבתה של חולוניה בשלב הבא היא כזו שסובלת מלא מעט קשיים כלכליים. יסמין רפשה מאמנה לשעבר, מי שעמד על הקווים בגמר היורוליג ההיסטורי של מכבי תל אביב נגד סקיפר (פורטיטודו) בולוניה, התפטר לא מזמן, כאשר ישנה גם סוגיה עם אמאר אליבגוביץ’ שנובעת מאותם הקשיים. למרות התפטרות המאמן והסוגיה עם הפורוורד טרפאני מדורגת במקום הרביעי בליגה המקומית וכאמור העפילה מבית ד’ בליגת האלופות של פיב”א מהמקום השלישי בבית כשבמאזנה ניצחון אחד יותר מבני הרצליה. לצד כל אלו בחולון לא מקלים ראש ביריבתם בשלב הבא ובטוחים כי הם צריכים “להיערך ליריבה ברמה גבוהה” שלמרות כל הבעיות והכותרות שיצרה בשבועות האחרונים “על המגרש היא איכותית מאוד”.

דני פרנקו אמר לאחר המשחק: “אני רוצה לברך את הקבוצה שלנו על העבודה הטובה והבטחת יתרון הביתיות בשלב הבא. זה לחלוטין לא מובן מאליו אחרי הקדם עונה הקשה שחווינו. היו לנו הרבה פציעות ודברים שהיינו צריכים לעבור. הגענו חסרים, אבל נחושים לנצח. עשינו עבודה טובה בשני צידי המגרש. במחצית השנייה עשינו כמה מהלכים בהגנה, חילקנו את הכדור ועשינו זאת ביחד. אנחנו מסתכלים כבר לעבר האתגר הבא  ומצפים לו”.

נתנאל ארצי הוסיף: “משחק מאוד מאוד חשוב בעבורנו, כדי לסיים בבית מקום שני. ידענו שאנחנו נגיע למשחק אינטנסיבי. בורסאספור זו לא קבוצה קלה. אני שמח שהתעלינו על הסיטואציה והגענו עם כל התנאים, עם כל האנרגיות, הצלחנו לאסוף אותן לפני המשחק כמו שצריך. לקחנו את המשחק האחרון בארץ למקום טוב, ואני שמח שהיום הצלחנו להשיג ניצחון חשוב מאוד, בעיקר בשביל הקבוצה שלנו, כי אנחנו רוצים באמת לבנות משהו שיכול להמשיך ולהחזיק הרבה זמן. עכשיו אנחנו צריכים להגיע לפלייאין מוכנים יותר. יש לנו משחק בקרוב נגד רעננה, ואני רוצה להגיד תודה רבה לכל השחקנים ולצוות שכולם היו מחויבים לסיטואציה ולמשחק הזה. הבנו את החשיבות, ואני שמח שהצלחנו ועשינו את זה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */